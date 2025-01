Elías Romero, andaluz de nacimiento y «canarión de corazón»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de enero 2025, 17:52 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

Elías Romero (Almería, 2004) se postula como uno de los artifices de los próximos éxitos de Las Palmas Atlético en Tercera RFEF. El ariete, que lleva nueve años en Gran Canaria, empezó jugando en Almería, concretamente en el Roquetas de Mar, para luego dar el salto a la isla con el Atlético Gran Canaria. En cadete llega a la UD Las Palmas y comienza su escalonado ascenso de categorías.

–A título personal, ¿cómo se encuentra, cuáles son sus sensaciones sobre el césped?

–Bien, me siento fuerte para seguir haciendo goles y ayudar al equipo con lo que haga falta. Nuestro objetivo de conseguir los tres puntos cada fin de semana.

–Con siete goles, referente en ataque, está a dos goles del pichichi Álvaro Iglesias. ¿Espera poder superar esa barrera?

–Espero que sí. Para eso trabajo cada día. La ayuda de mis compañeros es un factor clave para conseguir todos los logros individuales. Sin ellos nada sería posible. Estoy muy contento y realmente fino en el campo.

-¿Se atreve con una cifra goleadora?

-No me gusta ponerme cifras. Prefiero ir partido a partido e intentar hacer gol en cada uno de ellos para sumar puntos y lograr el objetivo colectivo. Creo que superaré las dos cifras antes de que termine la temporada. Siete en la primera vuelta y siete en la segunda no estaría mal.

-Las Palmas Atlético, líder de la Tercera RFEF GXII, ¿cómo ve al equipo, vestuario unido?

-Somos chicos jóvenes, una plantilla nueva prácticamente, pero estamos muy contentos y unidos. El grupo es maravilloso, cuerpo técnico, plantilla y el ambiente. Somos una piña y todos vamos a una. Al final eso se refleja cada fin de semana en el campo.

-¿Cuál es la clave del éxito? El filial amarillo es el equipo más goleador y menos goleado de la categoría.

-Pues te diría que el trabajo de cada día en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Venimos a diario con ilusión y con nuestra mejor cara, con ganas de trabajar y de aprender de los mejores. Cada pasito que se da al frente es un logro para nosotros, porque al final somos jóvenes y aún nos queda mucho margen de mejora.

-Los puntos fuertes y débiles de este conjunto.

-Somos todos muy buenos compañeros y en el campo no escatimamos ningún esfuerzo entre nosotros. Siempre estamos el uno para el otro. La aportación es mutua. Siempre es muy favorable para el grupo. En cuanto a los puntos débiles, deberíamos coger más experiencia, no nos podemos dejar llevar. Hay que ser consecuentes con cada acto y con la antena puesta en todo.

-Uno cuando juega en el Anexo es inevitable mirar hacia arriba y ver el Estadio de Gran Canaria.

-Sí. Desde luego que sí. Es el sueño de todos. Poder jugar algún día en el primer equipo de la UD Las Palmas. Es el objetivo personal de cada jugador amarillo. Venimos con la ilusión de recibir una llamada y que cuenten con nosotros.

-¿Cree Elías Romero que está en su mejor momento como jugador amarillo?

-Bueno puede ser. La verdad es que ahora estoy muy bien, me encuentro muy bien física y mentalmente. Mi propósito ahora es que continúe la racha y que vaya a más. Que no termine este buen momento. Espero que esto me dure.

-¿Objetivo del club a estas alturas?

-El objetivo del club es, a priori , que nosotros mejoremos cada día para estar capacitados de dar el salto al primer equipo cuando llegue la hora. Es verdad que como grupo es conseguir el ascenso a Segunda RFEF. Pero lo primordial es formarnos y estar listos por si nos necesitan arriba.

-Objetivo personal, ¿qué espera de esta segunda vuelta?

-Es verdad que el año pasado me costó un poquito más entrar en la dinámica porque era mi primer año en La Vela Chica. Ahora me veo mucho más suelto y con confianza, que es vital en el fútbol. El objetivo no deja de ser el mismo: llegar a la élite. Espero lograrlo.

-Relación con el míster Raúl Martín.

-Mi relación con él es muy buena. Me trata genial y me ayuda mucho. Llevamos cuatro años juntos porque estuvo en Las Palmas C, también. Es un profesional como la copa de un pino.

-Desde el punto de vista almeriense, ¿qué es lo que más le gusta de Gran Canaria?

-Su gente, sobre todo. Llevo aquí 9 años y he conocido a mucha gente. Me han hecho estar muy a gusto. Hace tiempo que vivo solo en la isla y la decisión de quedarme aquí fue por las buenas vibras que rodea al club amarillo y a las buenas personas. También el clima es especial.