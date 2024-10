Dulce debut de Maradona Jr con victoria ante el líder... desde la grada

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 28 de octubre 2024, 11:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El estreno de Diego Maradona Sinagra -el primogénito del mítico 'Pelusa'- a los mandos de la UD Ibarra no pudo ser más dulce, ya que el técnico ítalo-argentino derrotó este sábado al Arucas CF (2-0), el líder de la Tercera RFEF canaria que en las primeras siete jornadas de competición se había mantenido invicto, hasta que visitó este fin de semana los nuevos dominios de Maradona Júnior al sur de Tenerife.

No obstante, el napolitano no se pudo sentar en el banquillo local del Municipal Villa Isabel, en Las Galletas, dirigiendo a su plantilla desde las gradas adyacentes para no perder detalle del desarrollo del choque.

El Ibarra sorprendió al conjunto aruquense con los tantos de su capitán, Arturo Elías, en el minuto 29, y de Rabii, en el 59, a un rival que, pese a la derrota, continúa en la cima de la categoría autonómica con 17 puntos. Por su parte, la escuadra tinerfeña alcanza una bálsamica décima plaza merced a sus 10 puntos -3 victorias, 1 empate y 4 derrotas-. Una victoria que pudo ser más abultada por las muchas ocasiones que tuvo el cuadro local, ante un rival que solo había encajado un gol en los siete encuentros anteriores.

Sin duda, la presencia de Maradona Sinagra levantó una gran expectación en un modesto recinto que se cubrió con camisetas tanto de la selección albiceleste como de otros equipos de la competición argentina como Boca Juniors o Newell's Old Boys, clubes en los que se forjó la leyenda del astro sudamericano.

El propio técnico del Ibarra aseveró en su presentación su intención de que el equipo luche «al menos por el play-off» de ascenso, un objetivo ambicioso teniendo en cuenta que el conjunto de la localidad de El Fraile (10.000 habitantes) es uno de los clásicos de la Tercera División -33 temporadas en la categoría- que no ha tenido la oportunidad de ascender a divisiones nacionales y que la permanencia ha sido un hábitat natural.

No obstante, el club se ha marcado objetivos claros con una plantilla muy competitiva y con una importante inversión que ha sabido canalizar el club con la incorporación del nuevo director general de la entidad, el exfutbolista italiano Mirco Capezzoli.