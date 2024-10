Maradona Junior ya es entrenador del Ibarra: «Olviden mi apellido, vengo aquí a trabajar»

Daniel Herrera El Fraile (Arona) Viernes, 25 de octubre 2024, 23:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La llegada de Diego Maradona Sinagra, el hijo italiano del mítico astro argentino, a la modesta Unión Deportiva Ibarra ha sido, sin duda, el gran golpe mediático de la siempre camaleónica Tercera División Canaria esta temporada.

En un pueblo de poco más de 10.000 habitantes como El Fraile (Arona), situado al sur de Tenerife, es donde desarrollará a partir de ahora su carrera como entrenador el primer descendiente varón del genio albiceleste, que falleció ya hace cuatro años.

Aproximadamente una decena de medios, tanto locales como nacionales -algunos otros de Italia o Argentina esperaban la correspondiente nota de agencias y así como las imágenes de algunas televisiones- desbordaron este viernes las instalaciones del Centro Cívico Eduardo Oramas Alayón con el objetivo de captar las primeras impresiones del nuevo inquilino del banquillo frailero. Un club que cuenta en su humilde palmarés con una Copa Heliodoro y una dilatada presencia de hasta 33 temporadas en la categoría autonómica.

De hecho, la personalidad más conocida que vistió los colores de este equipo hasta la fecha fue la del exportero del Barcelona Víctor Valdés; en concreto en la cadena de filiales en calidad de canterano durante su estancia de tres años en la isla.

En cualquier caso, Maradona destiló humildad y a la vez ambición en su rodaje ante los medios. Con el Napoli United, Pompei y ASD Montecalcio como primeras experiencias en los banquillos, el hijo de la leyenda se mostró «orgulloso» y «contento» tras aterrizar en la isla: «Buscaba una experiencia fuera y gracias a Mirco (Capezzóli, director general del club) llego a este equipo con la idea de sumar. Tenemos un plantel muy bueno y hay que revertir la situación actual».

Con un acento argentino sin esbozo alguno de italiano -«me siento 50% argentino y 50% napolitano»-, insistió en que «este equipo está listo para competir, con apenas algunos problemas que trataremos de resolver. Pero el objetivo es ir partido a partido e intentar estar en el playoff por el ascenso», aseveró.

«Espero que me juzguen por el trabajo y no por el apellido que llevo», recalcó. «Lo único que puedo decir es que voy a volcarme en el equipo las 24 horas del día al 100% para dejarlo lo más alto posible en la tabla».

En este sentido, Maradona Sinagra no descartó la incorporación de nuevos fichajes, si bien manifestó que «lo primero es evaluar lo que tenemos y ver posibles necesidades, pero de partida estoy contento con el equipo y la plantilla que hay».

Reacciones

El director general del club, Mirco Capezzóli, se mostró encantado por la llegada de Maradona a Tenerife, el cual fue incluso a Nápoles para buscarle y proponerle la aventura del Ibarra. No en vano, su gran valedor -quien llegó a ser futbolista del Livorno y del Castelnuovo hace dos décadas- se enamoró literalmente de la isla y no dudó en sentirse «feliz por tenerlo como entrenador aquí. Con él queremos llevar al equipo donde se merece».

Por su parte, el director deportivo, 'Ito' Toledo, dio la bienvenida al cuerpo técnico que conformarán tanto Diego Maradona como Roberto Martín Casanova, un clásico del balompié tinerfeño que auxiliará al napolitano en la parcela táctica. «Estamos contentos por la repercusión y esperamos, como dice Mirco, llegar lo más lejos posible en la clasificación».

Finalmente, Carmelo González, en representación de la presidencia del club, dio la bienvenida tanto a Maradona como a Tito Casanova, señalando que «desde el club hemos plasmado un gran trabajo y esfuerzo para su impulso, no solo a nivel económico sino también deportivo. Un impulso que pueda repercutir de manera notable en la entidad», añadió.

Ampliar Maradona Sinagra, junto a su padre, en un partido benéfico, una de las últimas imágenes juntos. C7

Comparaciones con su padre

Por otro lado, Maradona Junior no rehuyó las preguntas relacionadas con su progenitor, fallecido hace cuatro años. «A nivel de carácter y trabajo me aportó muchísimo. Me enseñó a ser honesto con los jugadores, poniendo bien claro los puntos manteniendo una buena relación con ellos. A nivel táctico éramos muy distintos, ya que el vivió un fútbol diferente al actual, en el cual el arquero hacía de arquero, el defensa defendía, etc. Ahora, el portero tiene que saber jugar con los pies, el futbolista debe ser más polivalente...», argumentó.

Con esa panorámica, el nuevo estratega del Ibarra quiere plasmar su estilo futbolístico lo antes posible: «Debemos adaptarnos a las circunstancias, aunque a mí me gusta que mi equipo sea protagonista y que tenga la pelota el mayor tiempo posible. Pero no tenemos varitas mágicas. Esperamos este sábado, ante el líder -Arucas CF- plasmar algunas ideas», añadió.

Ampliar Primera sesión de trabajo de Maradona Jr con el Ibarra. UD Ibarra

Recuerdos positivos

A pesar de que la historia con su progenitor tuvo importantes vaivenes, Maradona Sinagra insistió en quedarse con lo positivo: «Agradezco a Dios por ser napolitano y argentino. A mí me gustaría que la gente se quedara con el corazón tan grande que tenía mi viejo», comentó con cierta emoción. «Se equivocó, pero pagó mucho más de lo que se equivocó porque, ante todo, era un hombre bueno».

El próximo lunes llegará la familia de Maradona para verle en su nuevo trabajo: «Me vendrán a visitar. La verdad es que tengo muy presente la imagen de mi hijo llorando mientras se despedía de su padre que se iba a Tenerife. Es triste pero al mismo tiempo es emocionante y lindo, porque yo estuve muchos años sin tener a mi padre. A mí no me obligaron a tener hijos, esa fue una opción que yo elegí. Siempre estaré con ellos y siempre contarán con el apoyo de su padre», afirmó de forma contundente.

Un legado con desencuentros y un perdón reconciliador

Diego Maradona Sinagra nació en Nápoles el 20 de septiembre de 1986, fruto de una relación extramatrimonial entre el 'Pibe de Oro' y Cristiana Sinagra. Una época en la que el argentino era ungido como una auténtica divinidad en cada encuentro en San Paolo -un recinto que porta ahora el nombre del astro-.

Dado el contexto, el futbolista no reconoció de entrada su paternidad, hasta que un tribunal lo determinó en 1993. No obstante, el primer encuentro entre ambos se produjo en 2003, y habría que esperar cuatro años más para que Diego Armando Maradona lo confirmara oficialmente como su primogénito.

A pesar de los años de distancia y desencuentros, Maradona Sinagra ha insistido en el perdón y la reconciliación entre ambos como el mejor epílogo de una historia más que reveladora.