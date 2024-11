Dimite uno de los tres periodistas que no votó a Vinicius para el Balón de Oro Los periodistas de Finlandia, El Salvador y Namibia no incluyeron al delantero del Real Madrid en su 'Top-10'

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 9 de noviembre 2024, 17:28 | Actualizado 17:38h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Balón de Oro 2024 no solo estuvo marcado por la victoria de Rodri Hernández, sino también por una polémica que agitó el el galardón: la renuncia de un periodista del jurado tras admitir un «error técnico» en su votación. Juha Kanerva, periodista finlandés, fue uno de los tres votantes que excluyó a Vinicius de su lista de los diez mejores jugadores del mundo, lo que generó una ola de críticas en redes sociales. Al hacerse pública la acusación, Kanerva optó por dimitir de su puesto en el jurado, lo que sumó más controversia a una edición ya cargada de tensión.

A diferencia de Kanerva, quien atribuyó su error a un «fallo técnico», Bruno Porzio, periodista de El Salvador, defendió su decisión de no incluir a Vinicius en su Top 10. Pese a ser reconocido simpatizante del Barcelona, Porzio colocó a Jude Bellingham en primer lugar, seguido de Erling Haaland y Toni Kroos. En cuanto a su decisión de excluir a Rodri del Top 3, el periodista explicó: «Es un jugador que no llegó lejos en la Champions, fue eliminado muy pronto. Un jugador determinante no se va tan temprano. Además, España ganó la Eurocopa de manera fraudulenta por la mano no sancionada a Cucurella, por lo que no considero válida la Eurocopa de España en mis votaciones. No puedo darle el Balón de Oro por cinco partidos y medio».

Sobre Vinicius, Porzio justificó: «No lo considero un jugador determinante en cuanto a su juego. Aunque anotó goles importantes, su desplazamiento en el campo es limitado y no contribuye en fase defensiva. No es un jugador completo y, por tanto, no lo incluyo entre los 10 mejores de Europa». En cuanto a su apoyo a Bellingham, Porzio añadió: «Llegó con 20 años al Real Madrid, se posicionó como líder en el campo y contribuyó con goles y asistencias. Llevó a Inglaterra a la final de la Eurocopa y, para mí, fue el mejor jugador del año pasado».

Saber ganar y perder

El propio Rodri Hernández superó a Vinicius por solo 41 puntos. El español no estaba informado previamente de su éxito, expresó su sorpresa al escuchar su nombre durante la ceremonia. «Me sorprendió que todos me lo preguntaran. Nadie me dijo nada antes de la ceremonia», comentó el jugador, visiblemente emocionado por el galardón. Aunque su victoria fue recibida con alegría, también hubo una nube de controversias sobre la ausencia del Real Madrid, que decidió boicotear el evento después de conocer que su jugador, Vinicius, no sería el ganador. El club blanco generó una gran polémica al no asistir a la gala, lo que, en palabras de Rodri, fue una decisión desafortunada. «Hubiese preferido que todos estuvieran presentes. Queremos a los mejores jugadores del planeta en una noche así», comentó el español en una entrevista con France Football

A pesar de la tensión, Rodri destacó la importancia de la deportividad y recordó que, el año pasado, asistió a la gala para apoyar a Erling Haaland, aunque este tenía muchas más opciones de ganar el Balón de Oro. «Hay que saber ganar, pero también saber perder», subrayó el centrocampista, quien también recordó el apoyo que recibió en su camino hacia la victoria.

Lamine, casi unánime

Lamine Yamal fue coronado con el Trofeo Kopa 2024, que lo reconoce como el mejor jugador sub-21 del mundo, con un respaldo casi unánime por parte de los históricos ganadores del Balón de Oro. Con solo 17 años, la joven estrella del FC Barcelona no solo se llevó este prestigioso galardón, sino que también alcanzó el octavo lugar en la clasificación general del Balón de Oro, superando a figuras consagradas como Harry Kane y Toni Kroos. Aunque el legendario Ronaldo Nazario mostró su apoyo al brasileño Savinho, el resto de los votantes eligió a Yamal como su primer candidato, en gran parte por su destacada actuación en la Eurocopa con España, consolidándose como una de las promesas más brillantes del fútbol mundial. Este premio, que solo puede ser otorgado por los ganadores del Balón de Oro, estuvo marcado por la ausencia de dos grandes figuras como Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, el segundo máximo ganador de este galardón.