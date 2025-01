El Real Madrid baja a la mina en la Copa de las sorpresas

Óscar Bellot Madrid Domingo, 5 de enero 2025, 16:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Arrastrando los coletazos de la expulsión de Vinicius en Mestalla a la vez que luce su recién conquistado liderato liguero, el Real Madrid se dispone a bajar este lunes a la mina. Los blancos inician su participación en la Copa de las sorpresas visitando el estadio de Cartagonova para medirse a la Deportiva Minera. Octavo clasificado en el Grupo 4 de Segunda RFEF, el conjunto del Llano del Beal, una pequeña población cartagenera de apenas 1.300 habitantes, confrontará la ilusión de un modesto que abordará el duelo con mayor repercusión en sus 76 años de historia con la obligación de un coloso que no puede permitirse dar un paso en falso en el torneo del KO, mientras se le agolpan los desafíos.

«Es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad en los últimos años. Respetamos al rival, la camiseta y la competición. Intentaremos sacar lo mejor y pasar la eliminatoria», remarcó Carlo Ancelotti en la previa de un encuentro en el que la segunda unidad del Real Madrid asumirá el protagonismo para dar oxígeno a la guardia pretoriana del estratega italiano y en el que también desfilarán varios de los 'mirlos' que despuntan con el Castilla.

Siete canteranos alistó Carletto en una convocatoria de la que no forman parte Courtois ni Rüdiger, pero en la que aparecen el resto de integrantes de la primera plantilla disponibles. Entre ellos figura Vinicius, que está pendiente de la sanción que el Comité de Competición le impondrá el martes tras la roja que vio ante el Valencia y que hace peligrar su presencia en la Supercopa, pero que podrá disputar mientras tanto el partido de Copa ante la Deportiva Minera. Aunque no se espera de inicio al brasileño en Cartagena, como tampoco a Mbappé o Bellingham, tenerle en el banquillo para responder a una eventual emergencia representa una importante baza para un técnico cuyo equipo tiene poco que ganar pero mucho que perder. «La Copa del Rey no es problema hasta que te quedas fuera», recordó Ancelotti.

Mezclará por ello titulares y habituales suplentes el transalpino, que tiene las bajas por lesión de Militao, Alaba y Carvajal, así como la de Vallejo, al que una pequeña molestia sufrida en el entrenamiento del sábado apartó de una cita que podía haberle sacado del ostracismo. Llega a tiempo, en cambio, Arda Güler, recuperado de un proceso gripal y listo para asumir el bastón de mando ante la Deportiva Minera.

Con Lunin fijo bajo palos, habrá espacio para el despliegue de algunas de las promesas de La Fábrica como Loren Aguado, lateral derecho con buenas hechuras que podría dejar en el banco a Lucas Vázquez. El también zaguero Diego Aguado, el centrocampista Chema Andrés, el delantero Gonzalo y los porteros Fran González y Sergio Maestre son los otros canteranos que, junto al ya consolidado Asencio, completan un bloque que debe hacer valer sus galones frente a una escuadra cuyo 'modus vivendi' está en las antípodas del de los futbolistas del Real Madrid.

El mejor regalo

Fundado en 1949 y afincado en una zona cuya economía pivotó en el pasado en torno a la extracción de metales pesados, el Club Deportiva Minera disfruta de la mejor etapa de su historia. Encuadrado casi siempre en Preferente Autonómica, a veces en Primera Regional y desde 2011 en Tercera División, al término de la temporada anterior ascendió por primera vez a Segunda RFEF. Tiene 512 socios y un presupuesto de 800.000 euros. Unos números que palidecen en comparación con los de su poderosísimo adversario de este lunes, pero que le están permitiendo codearse con equipos de mayor lustre en la cuarta categoría del fútbol español.

Buena parte de culpa la tiene José Blaya, empresario curtido en el mar que tomó las riendas del club en marzo de 2023, lo salvó de bajar a Preferente, le dotó de suficiente músculo económico la pasada campaña para que se pasease por el grupo XIII de Tercera y ha redoblado la apuesta este año. Otra gran parte de responsabilidad corresponde a José Pérez 'Popy', el técnico que les ha dado licencia para soñar.

Antiguo centrocampista del Pinatar, el Algar y la Deportiva Minera, Popy colgó las botas pronto para centrarse en los estudios, tras ver cómo una rotura de cruzado reducía su rendimiento sobre el césped. Se licenció en Educación Física, realizó un par de cursos de posgrado relacionados con el deporte e inició una carrera como entrenador que hoy compatibiliza con su puesto de Policía Local en el municipio de Los Alcázares.

Regresó a la Minera en junio de 2022, en su segunda campaña logró el ascenso a Segunda RFEF y meses después, tras apear al Tudelano en la primera ronda de la Copa del Rey, consiguió que su equipo diese la sorpresa al eliminar a todo un 'primera' como el Alavés. «Sabemos que es muy difícil, que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, pero nosotros vamos a tratar de aferrarnos a esas pocas posibilidades que tengamos», decía este domingo el agente de Los Alcázares antes de un choque que tiene enfervorizada a su parroquia. Hacer saltar la banca ante el quince veces campeón de Europa sería un soberbio regalo de Reyes.

-Alineaciones probables:

Deportiva Minera: Francisco Martínez, José Mas, Monty, David Morante, Juanmi Heredero, Domingo Pujante, Damián, Cristian Britos, Pipo, Omar y Francis Ferrón.

Real Madrid: Lunin, Loren, Tchouaméni, Asencio, Fran García, Camavinga, Ceballos, Brahim, Arda Güler, Rodrygo y Endrick.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Hora: 19:00 h.

Estadio: Cartagonova.

TV: La 1.