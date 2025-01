Vinicius pide perdón tras su expulsión en Mestalla, pero se expone a una severa sanción

Óscar Bellot Madrid Sábado, 4 de enero 2025, 00:32 | Actualizado 01:22h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Vinicius pidió perdón por la acción con Dimitrievski que le costó la expulsión en la recta final del Valencia-Real Madrid disputado este viernes en Mestalla, pero se arriesga a una severa sanción que puede hacer que se pierda el choque de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que afrontará su equipo el lunes ante la Deportiva Minera y la Supercopa de España que se celebrará la semana que viene en Arabia Saudí.

El futbolista brasileño del Real Madrid vio la roja directa después de golpear a Stole Dimitrievski en el minuto 76 del volcánico encuentro disputado en Mestalla. El '7' alcanzó en el cuello al guardameta del Valencia, después de que este se encarase con Vinicius a raíz de un contacto en el que el fluminense reclamó penalti por un presunto toque de un jugador del Valencia. Aunque inicialmente César Soto Grado no apreció motivo alguno para expulsar a Vinicius, el VAR revisó el lance y tras verlo repetido en el monitor, el árbitro perteneciente al Comité Riojano mandó a la caseta al atacante del Real Madrid, que se retiró protestando de forma airada mientras Ceballos y Rüdiger tenían que sujetarle para evitar que su rifirrafe con el colegiado pasase a mayores.

«Perdón y gracias equipo», escribió Vinicius en sus redes sociales tras ver cómo el Real Madrid se sobreponía a su expulsión para anotarse un triunfo que le dio el liderato a los blancos gracias a los goles de Modric y Bellingham. Ese pequeño gesto de contricción no le librará, sin embargo, de una sanción que puede oscilar entre los dos y los cuatro partidos, dependiendo de que se califique de conducta violenta o agresión lo sucedido.

La redacción del acta por parte de Soto Grado deja en mala situación a Vinicius. «En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas», reza el documento que servirá como base a la hora de determinar la sanción que se le impone al brasileño.

Un recurso sin esperanzas de salir adelante

Vinicius, que ya se marchó expulsado hace dos años de Mestalla tras encararse con Hugo Duro en un partido en el que fue víctima de insultos racistas por los que fueron condenados tres aficionados del Valencia a ocho meses de cárcel, tendrá que cumplir la sanción que se le imponga en partidos consecutivos, sin importar la competición de la que se trate siempre y cuando estén reguladas por la Federación Española de Fútbol (FEF), en caso de que se tipifique como agresión su golpe a Dimitrievski.

De ser así, se quedaría fuera del partido de Copa que el Real Madrid disputará el lunes -a menos que no haya resolución para entonces, circunstancia posible teniendo en cuenta que entramos en fin de semana y el 6 es festivo- y también de la semifinal de la Supercopa de España que medirá a los blancos el jueves con el Mallorca en Arabia Saudí. Tampoco podría jugar la final de este último torneo en caso de que llegara a ella el Real Madrid y no estaría en los octavos de final de la Copa del Rey si el equipo de Carlo Ancelotti cumple los pronósticos y elimina antes a la Deportiva Minera.

Más favorable para sus intereses sería la sanción que se le pondría en caso de que se determine la existencia de una conducta violenta pero no de una agresión, lo que dejaría la pena en dos partidos a cumplir en las dos próximas fechas ligueras que tiene previstas el Real Madrid: frente a Las Palmas y Valladolid. Aunque también cabe la posibilidad de que se le impusiesen otros dos partidos adicionales de sanción en virtud de esas protestas al colegiado que reflejó Soto Grado en su acta. Dicho castigo también lo tendría que cumplir en la Liga.

«Pensamos que eran dos amarillas, una a cada jugador, y le han dado la roja a Vinicius. Vamos a recurrirla y no sé si lo aceptarán. Pensamos que no era roja. Ha sido un toque de Dimitrievski y después un empujón de Vinicius. Suficiente dos amarillas y se acababa. No quiero decir que ha caído en la trampa. Vinicius ha sufrido. En la primera parte ha jugado más por fuera y ha intentado hacer su partido. A veces le sale bien y a veces un poco menos. Ojalá pueda jugar el próximo partido porque sigue siendo un jugador determinante para nosotros», explicó Ancelotti en la rueda de prensa posterior a un partido que genera otro incendio con el '7' del Real Madrid precisamente el día en el que reaparecía tras cumplir sanción por acumulación de amarillas frente al Sevilla.