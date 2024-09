El Bayern deja vivo al Bayer Leverkusen

Daniel Panero Sábado, 28 de septiembre 2024, 19:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Bayern de Múnich no pudo dar un golpe encima de la mesa en la Bundesliga. El conjunto que dirige Vincent Kompany no pasó del empate a uno en casa frente al Bayer Leverkusen en un partido en el que fue superior pero en el que pecó de falta de puntería. Se adelantaron los de Xabi Alonso con un gol de Andrich e igualó Pavlovic un marcador que ya no se movió pese al ímpetu de los locales, que siguen líderes, pero que perdieron una oportunidad de oro de debilitar al gran rival por el título.

Y eso que la fiesta parecía plena antes incluso de que comenzara la función. El Bayern necesitaba dar un paso al frente. Lo sabía una grada enfurecida en pleno Oktoberfest y también un Kompany que en apenas dos meses ha encontrado la estructura ideal para su equipo. Su 4-5-1 ya se recita de memoria, con Kimmich a los mandos, con libertad para Musiala y con Olise y Gnabry para habilitar a Kane. Todo encaja a la perfección. No importa incluso que vengan mal dadas o que el enemigo sea tan duro como el granito.

Bayern Múnich Neuer; Guerreiro (Laimer, min. 78), Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise (Sané, min. 78), Musiala, Gnabry (Coman, min. 65); Kane (Muller, min. 86). 1 - 1 Bayer Leverkusen Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier (Adli, min. 58), Wirtz y Boniface (Tella, min. 78). Goles 0-1: min. 31. Andrich. 1-1: min. 39. Pavlovic.

Árbitro Felix Zwayer. Amonestó a Upamecano, Xabi Alonso, Andrich, Wirtz y Grimaldo.

Incidencias Partido disputado en el Allianz Arena ante 75.024 espectadores.

El Bayern dominó desde gracias a la posesión de la pelota, sometió a su rival, tuvo tres ocasiones claras y asistió perplejo a un nuevo ejercicio de supervivencia del Bayer Leverkusen. Los de Xabi Alonso aguantaron el arreón una vez más y en un saque de esquina aislado encontraron premio gracias a un derechazo de Andrich desde la frontal del área. Ese golpe hace apenas un año hubiera debilitado los cimientos de los locales, pero ahora solo altera el guion. Los de Kompany se levantaron, recuperaron la fluidez y antes del descanso ya habían justificado el precio de la entrada con un derechazo descomunal de Pavlovic digno de ser la foto del festival de Múnich.

Tras la reanudación, el asedio continuó. El Bayern movió la pelota de lado a lado, ensanchó el terreno de juego con las llegadas de Alphonso Davies y no paró de sumar efectivos en ataque. Gnabry se topó en dos ocasiones con el poste, Olise se estrelló contra un acertado Hradecky y el Bayern comenzó a frustrarse. Kompany dio entrada a Coman y el duelo llegó a los últimos minutos con los locales volcados pero sin lograr el gol del triunfo. El Bayern sigue líder de la Bundesliga, pero dejó escapar vivo a un Leverkusen que hizo un ejercicio de resistencia.