Asencio, de la galaxia del Real Madrid al Anexo

El grancanario Raúl Asencio, último canterano debutante en el Real Madrid y que se ha granjeado excelentes críticas por su rendimiento ante el Atlético Osasuna, con asistencia de gol incluida a Bellingham, no ha olvidado sus raíces y se ha dejado ver estos días, aprovechando el parón liguera, por la tierra que le vio nacer. Asencio se dejó ver el viernes por la noche y este sábado en las dependencias del Anexo del Gran Canaria, donde vio algunos partidos de la cantera de la UD Las Palmas, club en el que estuvo de 2012 a 2017, tras su etapa en el Veteranos del Pilar. Además, no dudó en fotografiarse con jóvenes jugadores que le reconocieron y le reclamaron entre admiraciones.

La presencia del futbolista fue muy celebrada por todos los que pudieron saludarle, pues se mostró cercano y paciente para satisfacer las peticiones que le llegaron de saludos y autógrafos. Esa cercanía en las distancias cortas sorprendió, para bien, y le hizo ganarse el aprecio de la gente. «Ha sido muy atento y ha tenido un comportamiento ejemplar con los chavales, pues no es fácil prestarse a dedicar a cada uno de ellos un gesto de cariño como él ha hecho. Ojalá todos fueran como él», reconocía la madre de unos jóvenes aprendices que se llevaron el regalo de un selfi con este defensa de moda y que lleva días ocupando cabeceras y elogios en los medios de comunicación especializados.

Ampliar Asencio con Sixto Alfonso, el ojeador del Real Madrid que lo captó para Valdebebas.

El central, cuya consolidación a las órdenes de Carlo Ancelotti parece ya segura tras la grave lesión de Militao, de baja hasta la próxima temporada, también tuvo la oportunidad de recibir consejos de ilustres como Pacuco Rosales, recordado entrenador del fútbol regional, y quien no dudó en ensalzarlo tras su intercambio de pareceres. «Tiene los pies en el suelo y es un chico humilde. Eso es lo más importante para que pueda seguir evolucionando, pues la calidad y las condiciones ya las tiene. Le he dicho que siga trabajando y, por supuesto, le he felicitado por todo lo que está consiguiendo y que, ojalá, sea el inicio de una larga y exitosa carrera profesional«, apuntó al respecto Pacuco.

Ampliar El futbolista, en el partido de su debut con el Madrid en el Bernabéu.

Otra de las personas con las que ha podido hablar en su regreso a casa para estos días de descanso es Sixto Alfonso, el prestigioso ojeador que trabaja para el Real Madrid en Canarias y que, en su día, ya captó para Valdebebas a otros talentos de la tierra como Jotha, Adrián Martín, Jesé Rodríguez o Nico Paz, tal y como hizo con el propio Asencio en el verano de 2017.