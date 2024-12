Otro doblete de Aitana Bonmatí en el The Best y cuarto galardón español consecutivo La centrocampista del Barça y de la selección repite reconocimiento como mejor jugadora del mundo, al igual que en el Balón de Oro

Al igual que ha ocurrido con el Balón de Oro, Aitana Bonmatí fue reconocida este martes, por segundo año consecutivo, con el The Best, para encadenar el fútbol femenino español cuatro premios de la FIFA a mejor jugadora del mundo tras los concedidos en las dos ediciones anteriores a Alexia Putellas. Ambas son las únicas futbolistas que han sido galardonadas en dos ocasiones con el The Best desde que este premio fue creado en 2016.

La pasada temporada Aitana Bonmatí conquistó la Liga de Naciones y el MVP de la competición con España, y la Champions, la Liga, la Copa y la Supercopa con el Barcelona. La centrocampista catalana, que cumplirá 27 años dentro de un mes, el 18 de enero, ganó en la campaña 2023-2024 todos los títulos posibles con el equipo azulgrana, aunque no pudo culminar el curso con una medalla olímpica en los Juegos de París.

«Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo. Estoy agradecida a toda mi gente, a mi staff y a las compañeras que me hacen ser mejor en el campo. Sin ellas no sería la futbolista que soy hoy. Ahora, a por más títulos colectivos, que para mí son los más importantes», fue la reacción de Aitana Bonmatí al recibir el The Best en directo en el estadio de Montjuic. A la jugadora española se le entregó el premio inmediatamente después de entrenar con el Barça para preparar el partido de Champions de este miércoles contra el City.

Aitana Bonmatí obtuvo 52 puntos, por delante de la zambiana Barbra Banda (39) y la noruega Graham Hansen (37), también jugadora del Barcelona. Lógicamente, ambas fueron también incluidas en el once ideal femenino de la FIFA, junto a otras cuatro jugadoras españolas: Irene Paredes, Ona Batlle, Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

