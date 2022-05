Volver al inicio Km 37 Comienza la ascensión al Passo Colla, la primera ascensión de la jornada. Recordemos, se trata de una cima de segunda categoría, con 9,4 kilómetros de ascensión con un desnivel medio del 4,6% Km 31 Se continúan sucediendo los ataques, pero no hay forma de que prospere ninguno de ellos. El ritmo está siendo altísimo y la escapada en esta jornada se está cotizando mucho. Km 27 Falta muy poco ya para que comience la ascensión al Passo Colla. Se trata de una cima de primera categoría, con 9,4 kilómetros de ascensión con un desnivel medio del 4,6% Km 24 Ataca ahora Alessandro De Marchi !!! El italiano ha conseguido tomar unos metros de ventaja, aunque en solitario, será complicado que su movimiento pueda prosperar. Km 22 Se siguen sucediendo los ataques, pero ninguno fructifica. El pelotón va camino ya del Pacco Colla, el primero de los cuatro puertos puntuables previstos en la etapa de hoy. Km 19 Thomas de Gendt ha sido neutralizado y el pelotón vuelve a rodar agrupado en un inicio de etapa frenético, en el que no se ha podido formar la fuga a pesar de los numerosos intentos que se han visto. Km 16 Thomas de Gendt apenas ha podido aumentar la diferencia y es probable que termine por tirar la toalla en breves instantes. Km 10 Han ido saltando corredores, pero en el pelotón el ritmo es alto y hay equipos que no parece que estén muy por la labor de permitir fugas si no llevan a alguno de sus corredores en ella. Km 8 Antes del inicio de la etapa hemos conocido el abandono de Michael Morkov, del equipo Quick-Step, por lo que Michael Cavendish pierde un importante efectivo para prepararle futuras llegadas al sprint. Km 7 Lo intenta Thomas de Gendt !!! Fuerte ataque del ciclista de Lotto Soudal y habrá que ver si se le une algún corredor más. Km 5 De momento el pelotón transita agrupado en estos primeros compases de la etapa. Km 2 Hoy esperamos ataques de inicio, después de que el ritmo ayer fuera muy tranquilo, acumulando los corredores un importante retraso en la recta de meta. Veremos... Km 1 COMIENZA LA 7ª ETAPA DEL GIRO DE ITALIA !!! Km 0 Y en el ranking de la regularidad, Arnaud Démare reforzó con su victoria en la etapa de ayer su liderato. El francés cuenta con 147 puntos, 53 más que el segundo, el eritreo Biniam Ghirmay. Km 0 Eso en lo que respecta a la clasificación general, en el Gran Premio de la Montaña, Lennard Kämna cuenta con 43 puntos, 25 más que Mirco Maestri y Juan Pedro López. Km 0 La etapa de hoy supondrá un auténtico desafío para Juan Pedro López, que hoy luce la Maglia Rosa por tercera jornada consecutiva. E ciclista español cuenta con 38 segundos de diferencia con respecto a Lennard Kämna y 58 sobre a Rein Taaramäe. Km 0 Además del Monte Sirino, antes se escalará el Passo Colla, de segunda categoría. Posteriormente se subirán la Montagna Grande di Viggiano, de segunda categoría y, por último, La Sellata, de tercera, cuya cima se sitúa a 24 kilómetros de la recta de meta. Km 0 DATO. El Monte Sirino es el puerto con más recorrido de subida en la actual edición del Giro de Italia, con 32 kilómetros de ascensión a un desnivel medio del 3,9% Km 0 Tras dos etapas con resolución al sprint en las que Arnaud Démare se llevó la victoria, hoy el recorrido es un auténtico sube y baja con cuatro puertos puntuables, incluyendo uno de primera categoría, el Monte Sirino, cuya cima se encuentra en el kilómetro 90 de la etapa. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 7ª etapa del Giro de Italia con recorrido de 196 kilómetros entre Diamante y Potenza. ¿Preparados? Comenzamos...