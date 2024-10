«He venido al Gran Canaria para ser importante y tengo que dar ese paso al frente»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 24 de octubre 2024, 23:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

–El Dreamland Gran Canaria presenta un balance de tres victorias y una derrota en la Liga Endesa y de cuatro triunfos y un tropiezo en la BKT EuroCup. ¿Qué valoración hace del comienzo en ambas competiciones ?

–Hemos empezado bien. Tuvimos una semana mala, pero eso suele pasar en una temporada larga. Hemos reaccionado bien, pero tenemos que seguir así porque esto es muy largo.

–Usted es una de las seis incorporaciones del club claretiano para esta temporada. ¿Qué destaca de esta plantilla?

–Tenemos un buen equipo y todos los jugadores son buenas personas. Creo que tenemos mucho potencial en la pista, contamos con mucho talento y experiencia. Si seguimos mejorando, ojalá podamos llegar a nuestro máximo potencial a final de temporada.

–Hay jugadores que llevan muchos años en la isla como John Shurna, Andrew Albicy, Miquel Salvó o Nicolás Brussino. Eso es un aspecto vital en el vestuario. ¿Hay un buen grupo humano?

–Sí, cuando tienes a jugadores que están cómodos aquí, que conocen la ciudad y que saben qué hacer fuera de la cancha es importante. Además, llevan dos años con Jaka -Lakovic- y eso propicia que todo sea más familiar, ayudándonos a muchos de los nuevos.

–Usted fue uno de los grandes movimientos de mercado por su regreso a la Liga Endesa este verano. ¿Cómo se está encontrando en este inicio?

–Me encuentro bien. Me estoy acostumbrando, pero estoy muy cómodo en España. También con los sistemas que tenemos y con los jugadores. Como he dicho, estamos mejorando y yo también.

«Tenemos mucho potencial en la pista, contamos con mucho talento y experiencia»

–Tenía muchas ganas de volver a la Liga ACB y a Canarias, ¿no?

–Sí, muchas. Yo tenía claro que quería volver a España.

–Por experiencia y calidad está llamado a ser un líder en este Granca. Promedia siete puntos, 5,3 rebotes y nueve créditos de valoración en la Liga Endesa y 8,6 puntos, 5,6 rebotes y 9,6 de valoración en la BKT EuroCup. ¿Puede que le esté faltando más regularidad en su juego para dar ese paso al frente?

–He venido aquí para ser importante y quiero serlo para el equipo, pero también tenemos jugadores que llevan aquí mucho tiempo. Ellos son líderes también. Ya tengo 30 años, no soy tan joven como antes, así que tengo que dar este paso al frente.

–¿Qué le pide su entrenador Jaka Lakovic en cuanto al rol a desempeñar en el bloque claretiano? ¿Ya lo conocía de la selección eslovena?

–No estaba con la selección, pero ya lo conocía antes de muchos años en Eslovenia. Hemos hablado un par de veces porque somos del mismo país (risas). Sabe qué tipo de jugador soy y quiere que esté mejor en defensa y en el poste bajo. En los últimos años estaba jugando de cuatro, pero ya como cinco necesito ser más fuerte en la pintura. Hemos hablado para que haga mi juego.

–¿Es más fuerte la Liga ACB y la BKT EuroCup que cuando usted la disputó por última vez?

–Creo que la EuroCup sí, es mucho más fuerte que la última que jugué -la ganó con el Valencia Basket en el curso 2018-2019-. La ACB es una liga top y cada año no hay ningún partido fácil. Si quieres llegar al Playoff, tienes que jugar cada partido como si fuera el último porque cada equipo tiene potencial. Vimos al Coruña ganar al Madrid, nosotros perdimos de mucho en Manresa y el Lleida ganó su primer partido. Entonces, no hay ningún equipo fácil.

–Uno de los alicientes de la presente campaña es la celebración de la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena. Es una competición que motiva sobremanera, ¿no?

–Sí, la Copa es de las cosas que más me gusta de la temporada. Tengo la suerte de haberla jugado cada año y me gusta mucho porque el ambiente es diferente. Se parece al March Madness en Estados Unidos. Está muy bien ver a los aficionados y a toda la ciudad con camisetas de baloncesto, algo que no es normal en España que es más de fútbol. La Copa es una ilusión y tenemos muchas ganas.

«En los últimos años estaba jugando de cuatro, pero ya como cinco necesito ser más fuerte en la pintura»

–Comparte posición con los jóvenes George Conditt y Massamba Diop. ¿Qué resalta de ambos?

–Están bien. Los dos son jóvenes y tienen mucho potencial. Necesitan aprender cosas, pero tienen mucho talento y van a ayudar mucho esta temporada. Creo que están mejorando cada día y estarán más cómodos en la pista jugando en España. Para George es diferente por su primer año y creo que ambos están mejorando cada día.

–¿Le piden consejos por su amplia trayectoria?

–Sí. Si quieren, se los daré. Si veo algo que puedo ayudarlos, lo digo, pero no quiero ser esa persona que siempre está dando consejos cuando no quieren. A veces hay muchas voces de entrenadores. No quiero decir tanto tampoco.

–¿Hasta dónde puede llegar este Granca 2024-2025? ¿Lo ve levantando una nueva BKT EuroCup o haciendo algo grande en la Copa o en el Playoff?

–Siempre quieres ganar cuando estás en una liga. Creo que tenemos un equipo para competir en la EuroCup seguro, pero necesitas llegar en tu mejor momento al final de temporada y un poco de suerte también. Necesitas estar en un buen momento para ganar la EuroCup, pero tenemos potencial y equipo para hacerlo. Quiero ganar la Copa, para eso estamos aquí. Ya vimos que la ganó el Unicaja hace dos años. Para equipos como nosotros es un sueño. Ojalá llegamos en un buen momento. En la ACB queremos luchar lo máximo posible en la liga regular y en el Playoff y, si estamos en un buen momento, todo es posible.

–Llega uno de los partidos más importantes del curso. Se enfrenta a su exequipo en un derbi que el Granca no gana en Tenerife desde el ejercicio 2018-19. ¿Cuáles serán las claves para vencer en una pista exigente?

–Todo el mundo me ha dicho que ha pasado mucho tiempo. Quiero ganar. Tengo muchos amigos en Tenerife y ya hablé con ellos para decirles que el domingo no somos amigos (risas).

–Le tocará lidiar con un Gio Shermadini que hace mucho daño siempre y con un Fran Guerra en un gran estado de forma...

–Fran está jugando muy bien, hizo un partidazo en Granada. Son jugadores buenos, pero son muy difíciles como equipo. Necesitamos jugar como equipo en defensa porque sabemos que tienen el mejor ataque de la ACB. Si estamos bien en defensa, sabemos que tenemos muchas posibilidades.

Su mujer es tinerfeña «Mi mujer tiene claro que está conmigo, pero el resto de la familia no sé (risas). Ellos van a estar en el partido».

–Es una cancha muy caliente. ¿Guarda buenos recuerdos de su etapa en el club aurinegro?

–Sí, tengo muy buenos recuerdos.

–Su mujer es tinerfeña. ¿Se vive en casa? ¿A qué equipo animará?

–Mi mujer tiene claro que está conmigo, pero el resto de la familia no sé. Ellos van a estar. Mi mujer lo tengo claro, pero el resto no lo puedo decir (risas).

