-Tras obtener tres victorias ante el Hiopos Lleida, PAOK Salónica y La Laguna Tenerife y sucumbir contra el Casademont Zaragoza, Virtus Bolonia y La Laguna Tenerife, ¿qué sensaciones le deja la pretemporada del Dreamland Gran Canaria?

–Las sensaciones son buenas. Diría que estamos en el punto esperado. El único factor negativo son las lesiones, que obviamente han perjudicado a algunos jugadores -Miquel Salvó, Jovan Kljajic y George Conditt IV-, pero la plantilla está en este punto en el que vemos el gran potencial del que tanto hemos hablado y vemos también que todavía no están al nivel que esperemos que alcancen, una cosa normal a estas alturas de la temporada.

–¿Qué objetivos se marca la entidad claretiana de cara al presente curso 2024-2025 en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup?

–Como ya estamos dentro de la Copa del Rey, no sería tanto eso sino estar dentro de ese grupo de los ocho primeros, donde cómo se ha reforzado la clase media creo que van a ser diez o 12 equipos los que luchen por ocho puestos. Entonces, no se puede perder ese tren. Y luego tenemos la EuroCup, que por primera vez empieza antes que la ACB y va a ser muy dura también con el grupo de la muerte que nos ha tocado.

«La clase media se ha reforzado. Diez o 12 equipos lucharán por ocho puestos. No se puede perder el tren»

–Parece que la exigencia en ambas competiciones ha crecido con tantos combinados que han elevado su nivel, ¿no?

–La exigencia ha crecido una barbaridad. Creo que mucha gente ha visto más lo de la Liga Endesa porque escuchamos las noticias, con equipos como el Zaragoza, el Andorra, el Manresa y varios que se han reforzado muy bien. Y también los que ya estaban la temporada pasada. Un Valencia Basket, que sin estar en la Euroliga, seguro que estará muy arriba en la clasificación. El Unicaja de Málaga, que ya no es una sorpresa, será la alternativa al Barça y al Real Madrid seguramente. Lo que mucha gente no sabe es que en la EuroCup tenemos un grupo en el que realmente hay seis equipos que salen con la meta de conseguir los dos primeros puestos, y con opciones muy serias de hacerlo. No habrá ningún paseo entre semana esta temporada.

«Nos tocó el grupo de la muerte, no habrá ningún paseo entre semana esta temporada»

–El entrenador esloveno Jaka Lakovic resaltó en su última comparecencia pública que el Dreamland Gran Canaria está encuadrado en «el grupo de la muerte» en la presente edición del torneo continental…

–Sí, el Hapoel Tel Aviv, el Joventut, el Besiktas y otro equipo turco que casi nadie conocerá por su nombre -Bahcesehir-, pero que cuando vean su plantilla se quedarán impactados. Repito que hay seis equipos que realmente pretenden las dos primeras plazas del grupo. No podemos decir que somos favoritos por encima de ninguno de ellos. Y fuera de esos seis equipos, está el conjunto que nos viene el martes, el Trento, que muchos se acordarán de que nos dio una tunda impresionante aquí el año pasado cuando íbamos invictos y todo parecía bien. Entonces, no habrá ninguna relajación entre semana esta temporada.

«Hay que seguir abonándose y luego hay que venir a apoyar muchísimo al equipo y empujarlo»

–El club claretiano descorchará la BKT EuroCup 2024-2025 ante el Dolomiti Energía Trento italiano en el Gran Canaria Arena este martes (20:00 horas), donde se mostró sólido en la Liga Endesa la pasada campaña y algo menos en el torneo europeo. Se antoja vital mantenerse fuerte en un fortín que ya superó la barrera de los 6.000 abonados...

–Nosotros sabemos que es fundamental, pero no solo este año sino desde que yo llegué al club hace 20 años, y que siempre ha sido así. Las buenas temporadas se fraguan en ser muy sólidos en casa. Lo conseguimos la temporada pasada en la Liga Endesa, que es lo que nos permitió ser cabeza de serie en la Copa del Rey tras la primera vuelta, y nos quedamos a un saque de fondo en el Palau de luchar por el cuarto puesto. Eso lo tenemos que repetir y, para ello, es necesaria la afición. Agradecemos a los 6.000 aficionados que ya hemos superado, pero hay que seguir abonándose y luego hay que venir a apoyar muchísimo al equipo y empujarlo.

«Será una decisión técnica y médica sobre Salvó y Kljajic, pero los jóvenes del filial han demostrado estar preparados»

–Antes comentó lo de las lesiones como el aspecto más negativo de la pretemporada. George Conditt IV volvió en el encuentro ante el La Laguna Tenerife en la Copa Isola el pasada miércoles, pero ¿estarán Miquel Salvó y Jovan Kljajic en el arranque de la BKT EuroCup y de la Liga Endesa la próxima semana?

–Miquel ya ha podido hacer cosas y Jovan está haciendo sus cosillas también. Al final, será una decisión técnica y médica porque sabemos que lo importante es el largo plazo y con estas lesiones hay que tener cuidado para no forzar por un solo día. Una recaída ahora son dos partidos a la semana que uno se pierde. Quedan un par de sesiones de entrenamiento tanto el domingo como el lunes y ahí se tomarán la decisiones, pero tenemos la ventaja de lo que hemos visto en la pretemporada, un fondo de armario con los jóvenes del filial que han demostrado estar preparados por si hace falta.

