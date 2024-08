El Dreamland Gran Canaria prepara una gran fiesta en el Centro Comercial Alisios el 27 de agosto

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de agosto 2024, 09:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cuenta atrás para el descorche de la temporada 2024-2025 en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup. El Dreamland Gran Canaria ya está en marcha y, más allá del trabajo del plantel en el parqué durante esta pretemporada, la entidad claretiana prepara una gran fiesta en el Centro Comercial Alisios para el martes 27 de agosto, donde pretende sentir el aliento de sus aficionados.

En ese acto, el Club Baloncesto Gran Canaria presentará al cuerpo técnico de Jaka Lakovic y a la plantilla del curso 2024-2025 y desvelará las nuevas equipaciones, al tiempo que adelantará detalles de una campaña de abonados que arrancará en el mes de septiembre.

El presidente del club insular, Sitapha Savané, comentó ayer ante los medios de comunicación en el parqué de la Sala Club de Gran Canaria Arena que «la campaña de nuevos abonados comenzará en el mes de septiembre. En primer lugar, el día 27 de agosto tendremos el evento de lanzamiento de la temporada. Vamos a tener una presentación de toda la plantilla en el Centro Comercial Alisios y desvelaremos las nuevas equipaciones».

Asimismo, Savané deslizó que se llevarán a cabo dos reconocimientos que no se pudieron hacer durante la celebración del 60 aniversario la pasada campaña: uno al entrenador grancanario Manolo Hussein, quien dirigió al Granca durante nueve temporadas, y otro al canterano Edy Tavares, quien defiende la camiseta del Real Madrid y es uno de los mejores pívots de Europa.

Savané: «Estamos bastante felices»

Savané no disimuló su satisfacción por el bloque confeccionado para este ejercicio. «Creo que estamos todos bastante felices con la plantilla que se ha podido juntar. Ahora viene lo más difícil, que obviamente es ponernos el mono de trabajo y sudar mucho durante estas semanas para pasar de tener mucho potencial a una realidad que se traduzca en victorias en la cancha», argumentó.

Sobre los ojetivos, el dirigente senegalés manifestó que «creo que es muy importante no correr de más. Ahora mismo el objetivo era tener este potencial en la cancha trabajando con Jaka Lakovic para realmente poder ir paso a paso antes de marcar los objetivos. Están los que ya vienen de serie para un club como el nuestro, que es el estar entre los ocho primeros en una liga que este año va a ser todavía más difícil. Tenemos la ventajita de la Copa del Rey, de no tener que sudar mucho para estar, pero no queremos estar ahí solo por organizarlo sino por mérito deportivo».

«Veo un salto muy importante en toda la llamada clase media de la Liga ACB. Hemos visto a equipos que han fichado muy bien. Se dice que el Granca ha fichado muy bien, pero no hemos sido los únicos. Nadie se puede dormir. Como decía a los jugadores, una cosa es tener nombres y otra conjuntarse como un equipo y luego llegar a ser un equipo ganador», añadió Savané.

Cuestionado por el inicio de su tercer ejercicio como máximo responsable institucional del Club Baloncesto Gran Canaria, Savané afirmó que «lo importante es aprender de los errores y seguir mejorando. Seguimos en la búsqueda constante de la mejora a nivel de club, escuchar muchísimos a todas las partes interesadas por fuera desde los compañeros de prensa, los aficionados y otros clubes para simepre intentar mejorar. La temporada fue muy importante con todo los del 60 aniversario, pero no paramos y ahora tenemos otras metas para esta temporada, cosas que tienen que ver con el propio Gran Canaria Arena, mejorar para el club y para la cantera, no solo el primer equipo».

