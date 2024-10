«Deseo un derbi normal en el que haya justicia»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de octubre 2024, 09:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Sin paños calientes. Una voz alta y clara. El máximo responsable institucional del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, comentó que «siempre es muy emocionante tener un derbi delante, aunque los derbis allí no nos han salido muy bien hasta ahora -el último triunfo amarillo se remonta al ejercicio 2018-2019 y, además, con bastante polémica, así que lo primero es desear un partido normal donde haya suerte, justicia y salud para todo el mundo».

«Llevamos demasiados años sin ganar. Llevo dos años como presidente y todavía no me he estrenado en un partido oficial. Lo estoy lanzando internamente como el que no quiere la cosa», argumentó el profesional senegalés ante los medios de comunicación en el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Cuestionado por la polémica de la pasada temporada con Jaka Lakovic expulsado y que desembocó en una queja formal del Club Baloncesto Gran Canaria a la Liga ACB por el arbitraje de Juan Carlos García González, Sergio Manuel y Joaquín García, y la de Porfi Fisac en el curso 2021-2022, Savané apuntó que «lo estaba hablando antes con Jaka y uno no se da ni cuenta. Quiero pensar que ha sido algo circunstancial y en este mismo derbi de ninguna manera puede acabar fuera el entrenador nuestro».

«Insisto en que ya hay bastantes factores en la pista con los dos equipos. Veo a un La Laguna que está en un buen momento y creciendo sin hacer mucho ruido dentro de la Liga, muy a su manera. Nosotros hemos tenido un partido muy atípico contra el Ulm y casi me preocupa más que esto no nos afecte de ninguna manera porque no estamos para ir a un partido con la barriga llena», aseveró.

El triunfo ante el Ulm «Que no nos afecte porque no estamos para ir a un partido con la barriga llena»

Sobre las buenas sensaciones tras imponerse al Surne Bilbao Basket y al citado ratiopharm Ulm, Savané aclaró que «repito mucho aquello de no demasiado arriba, no demasiado abajo. Como cuando perdimos los dos partidos en una cancha como Manresa, donde venimos perdiendo bastante últimamente, y ante el Hapoel Tel Aviv. Son derrotas asumibles se puede decir. Hay una parte que es la ofensiva en la que el equipo se estaba buscando aún, hasta el Ulm que parece que entraron todas las canastas que no han querido entrar antes. Espero que se hayan dejado alguna para el domingo».

«Todos lo tienen clarísimo. Tenemos la suerte de contar en el equipo con gente con cierta continuidad, como Andrew Albicy, John Shurna o Miqui Salvó. Ellos hablan mucho con los compañeros nuevos y son conscientes de lo que es un derbi porque hay en todos los países, pero igual no saben que aquí llevamos un tiempo sin ganar y me aseguraré de pasar por ahí para soltarlo», aseveró cuestionado por la trascendencia de este envite.

Savané agregó que «son jugadores profesionales a los que les gusta jugar en un sitio con muy buen ambiente. Hablamos de baloncesto, aquí cuando decimos ambiente caliente es en el buen sentido del tema, nadie va a estar tirando pilas al portero por ninguna de las dos partes. Habrá un ambiente en el que dará gusto jugar y, desde luego, son los días en los que uno quiere volver a jugar porque da gusto».