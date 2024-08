Alocén: «Me decidí porque es un proyecto ambicioso y por el interés que mostraron desde el primer día»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de agosto 2024, 18:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Talento, desparpajo y el deseo de volver a disfrutar y de sentirse importante. Una reivindicación con mayúsculas. El Dreamland Gran Canaria fichó a Carlos Alocén (Zaragoza, 30 de diciembre de 2020) para las próximas dos temporadas y una tercera opcional tras finalizar su vinculación con el Real Madrid, un club al que se unión en 2019 procedente del Casademont Zaragoza -fue elegido como Mejor Jugador Joven de la Liga Endesa en 2019 y 2020-.

Tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en 2022 y no disponer de los minutos deseados por la enorme competencia en su posición, el director de juego maño aterrizó este sábado en la isla para someterse al pertinente reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro y comenzar con el trabajo de pretemporada en el Gran Canaria Arena este lunes.

«Tenías ganas de llegar a la isla, estoy muy contento y con ganas de empezar» por qué el cb gran canaria

«Tenía ganas de llegar a la isla. Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar. A relajarse este domingo y el lunes a empezar. Estoy muy feliz y con ganas de que empiece todo esto», analizó Alocén a la web oficial de la entidad claretiana sin salir del aeropuerto todavía.

Cuestionado por los motivos que decantaron su fichaje por el Dreamland Gran Canaria, Carlos Alocén, de 23 años y 1,94 metros de altura, aseguró que «fueron muchos los que me llevaron a fichar, te podría decir varios, no solo uno».

«Jaka fue un muy buen jugador y está demostrando ser un gran entrenador. Fue un motivo de peso»

«Es un proyecto ambicioso, un club que lleva haciendo las cosas bien muchos años. Eso fue lo primero. También el interés que mostraron por mí desde el primer día me hizo saber que sería un buen destino para mí. Muchas cosas que van sumando y acaban siendo una oportunidad que yo pensé, y mi círculo, que debía coger. Estoy muy contento por haberlo hecho», argumentó.

Sobre el entrenador Jaka Lakovic, que dirigirá la nave insular por tercer ejercicio consecutivo, el jugador internacional comentó que «Jaka fue un muy buen jugador y ahora está demostrando ser un gran entrenador. También fue un motivo de peso. Hablé con él, me explicó la idea que tenía en la cabeza, y él encajaba mucho en lo que yo buscaba como entrenador: muy ambicioso y con ganas de seguir dando pasos, de seguir creciendo. Desde el primer momento me mostró mucha confianza. Él está demostrando que es un entrenador de élite».

«Edy es un crack y siempre tuve una relación muy buena»

«Andrew es un jugador muy contrastado, con muchos años jugando muy buen baloncesto. He tenido la oportunidad de jugar muchos años contra él. Ahora está disputando una final olímpica. Estoy muy contento de compartir el puesto de base con él, que es un jugador muy contrastado, con mucho talento y mucha experiencia a sus espaldas. Seguro que me ayuda también», analizó sobre su nuevo compañero de posición.

El canterano del Granca Edy Tavares ya puso a Alocén al día. «Desde que llegué al Madrid, me llevé muy bien con Edy. Él tiene ese acento canario y desde el primer día le intentaba imitar. Él me decía alguna frase, alguna palabra. Yo siempre, medio en broma, le intentaba hablar con el acento canario. Edy es un tío top, siempre he tenido una relación muy buena. Es un crack», dijo.

