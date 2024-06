Leonor Rodríguez, Leticia Romero y Maite Cazorla comienzan el reto olímpico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de junio 2024, 09:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Por segundo año consecutivo, el espacio 'all in one' de Caixabank en Madrid acogió la presentación oficial de la Selección Femenina de Baloncesto que desde este viernes empieza a preparar los Juegos Olímpicos de París 24. La capitana Silvia Dominguez, Alba Torrens, Laura Gil, Leo Rodríguez, Queralt Casas, Leti Romero, María Conde, Laura Quevedo, Maite Cazorla, Paula Ginzo, Andrea Vilaró, María Araújo, Lola Pendande, Mariona Ortiz, Nerea Hermosa y Awa Fam y Iyana Martín, que participarán como invitadas en las primeras semanas de concentración, fueron presentadas a los medios de comunicación.

Un acto en el que la Federación Española de Baloncesto tomó como inspiración el arte del Louvre de París para vestir el escenario con pinturas y cuadros de todo el equipo. En él participaron también la Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caixabank, María Luisa Martínez Gistau; la Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar; el Presidente del COE, Alejandro Blanco; y el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.