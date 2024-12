Abu Dabi, sede de la Final Four en 2025

Amador Gómez Madrid Martes, 3 de diciembre 2024, 15:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Abu Dabi será en 2025 la sede de la Final Four de la Euroliga que se disputará entre el 23 y el 25 de mayo del próximo año. A la organización de la final a cuatro de la máxima competición continental también aspiraban Belgrado y Barcelona, pero será la capital de Emiratos Árabes Unidos la que albergará la lucha por el título, por lo que por primera en la historia la Final Four se jugará fuera de Europa.

El baloncesto también ha decidido abrir sus fronteras a Oriente Medio, después de que todos los clubes propietarios de la Euroliga, a excepción del Real Madrid y el Olympiacos (11 de 13), hayan votado a favor de Abu Dabi. Barcelona ya tenido asumido que no sería la sede de la próxima edición de la Final Four, al ser consciente de que la Euroliga ha apostado por motivos financieros.

«Han entrado otras ciudades cuyo criterio es economicista al 100% y no entraremos en ninguna subasta de quién pone más o pone menos. No entraremos en subastas con Abu Dhabi, que pone cantidades indecentes de dinero sobre la mesa. No es bueno para el deporte, sino todo lo contrario», lamentó el pasado mes de septiembre el responsable de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.

Según se desarrole la próxima Final Four, Abu Dabi también podría acoger las siguientes dos ediciones de la máxima competición europea, en 2026 y 2027. Sin embargo, la Euroliga asegura que otras ciudades han mostrado «mucho interés» en albergar la final a cuatro en el futuro, por lo que el organismo «continuará con diferentes conversaciones» abiertas.