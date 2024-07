El Campus Javi Beirán, sinónimo de compañerismo, diversión y valores

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de julio 2024, 20:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Una experiencia inolvidable y que invita a repetir. El Campus Javi Beirán, con su lema La mejor semana del año, se consolida en el calendario estival para que los niños y niñas que participan continúen aprendiendo y mejorando en su camino en el baloncesto, pero también para que disfruten con juegos y actividades y, cómo no, convivan para fortalecer los lazos y los valores de amistad y compañerismo.

Javier Beirán, campeón del mundo con España en China en 2019 y exjugador del Dreamland Gran Canaria en dos etapas (2010-2014 y 2019-2021) y del La Laguna Tenerife (2014-2019), clausuró la séptima edición de una cita ineludible que comenzó el 22 de junio y finalizó el pasado sábado, reuniendo a casi un millar de niños y niñas entre los cuatro turnos en La Gomera y en el Campus de Tecnificación Adeje-Tenerife Top Training.

«El Campus Javi Beirán es el proyecto de vida más bonito que tengo. Un proyecto que empezó con 60 niños y ahora tenemos más de mil. Lo hemos conseguido con mucho cariño, enseñando nuestros valores, con mucho trabajo e intentando que sea la mejor semana del año, que es nuestro lema», valora satisfecho el jugador madrileño, de 37 años, a este periódico.

«Juntando las cuatro semanas en La Gomera y las dos en Adeje, que son más de tecnificación, pasan más de mil niños de casi todas las islas, incluso nos ha venido gente de Madrid, el País Vasco, de Andalucía, de Países Bajos. Sin buscarlo porque casi no abrimos fronteras, ya que por suerte lo tenemos a tope, pero cada vez viene más gente de fuera», añade.

Beirán ahonda en que «intentamos que en La Gomera, que es el más grande, que no sea solo baloncesto porque ya lo hacen durante todo el año. Intentamos que jueguen, que haya alguna caminata por un municipio o por el Parque Nacional de Garajonay, que hagamos un ruedo, un Escape Room, una gymkana, una Xtreme, que son pruebas físicas de correr, los Beirán de oro y demás. Hacemos diferentes actividades para que el baloncesto sea importante, pero que no sea lo que más. Al final, son esas amistades que muchas veces no tienen durante el año y que para nosotros es lo más importante».

Una lista de espera que no para de crecer

Beirán resalta que «es la séptima edición y por suerte y por desgracia tenemos lista de espera, y digo por desgracia porque me encantaría poder tener hueco para más gente, pero no tenemos espacio en la residencia escolar de San Sebastián. Ojalá que sigamos así, que cada vez que vengo a Canarias me encanta cruzarme con familias que vienen al campus. El Campus Javi Beirán tiene cuerda para rato y ojalá que sea con todos esos niños y niñas e incluso más».

«Es el proyecto de vida más bonito que tengo y lo hemos conseguido con mucho cariño», apunta el exjugador del Granca

«Este año en el tercer turno han conseguido que haya más chicos que chicas, que no es que se vaya buscando, pero sí que me hace especial ilusión para que las chicas que les cuesta más o juegan menos, pues que hayan más y que vean que son iguales, que lo es, pero que incluso son mayoría y en algunos juegos tienen ventaja. Estamos contentos con ese dato, que es un dato más, pero hace que siga creciendo», dice.

Beirán se muestra contento porque «este año han venido Felipe Dos Anjos, Iván Aurrecoechea, quien es jugador del Granada y está en la selección de 3x3, y Javier Valeiras, que siempre viene y es el jugador gomero por excelencia, pero especialmente esos dos jugadores de la ACB. Luego, vino Arturo, que es el ayudante de Pablo Pin en el Granada para los entrenamientos de tecnificación, y tuvimos la suerte de tener una llamada con Chus Mateo y contamos con diferentes entrenadores top de Canarias, que son los que le dan el nivel al campus de tecnificación de Adeje, pero el grande es el de La Gomera».