«Está hecho con las gafas de la igualdad y el feminismo». Así se refería el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al Plan de Igualdad en la Cultura 2024-2026. Un plan que su departamento adopta «para lograr y garantizar la igualdad de género en el ámbito de la cultura». Persigue «aplicar la perspectiva de género de manera transversal» en todos sus organismos adscritos a su ministerio, para que «la igualdad y las políticas de igualdad sean un tronco y un eje central de todo lo que hacemos».

Contempla 46 acciones en cuatro ejes de trabajo: igualdad de oportunidades, visibilidad y reconocimiento, formación y conocimiento, y prevención de violencias machistas. Los tres primeros refuerzan líneas de actuación ya existentes y el último introduce un eje específico «para garantizar entornos seguros y libres de violencias para las mujeres en la cultura».

Incorpora dos iniciativas ya en marcha: el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual por Razón de Sexo y la Unidad de Atención y Prevención de las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, creada en colaboración con la Academia de Cine.

Contra la brecha salarial

Entre los objetivos del plan está la reducción de la brecha económica y la precariedad de las trabajadoras de la cultura; visibilizar a las creadoras y artistas migrantes, racializadas y del ámbito rural; formar al personal del ministerio en igualdad de género interseccional; mejorar el conocimiento sobre la situación de las profesionales e instituciones en el sector cultural; contribuir a una respuesta efectiva ante casos de violencia machista en el ámbito de la cultura y mejorar la sensibilización y formación en este ámbito.

Propone otras acciones concretas, como la incorporación de la perspectiva de género interseccional a la concesión de subvenciones, becas y a la contratación pública; el asesoramiento desde el Centro de Información a la Ciudadanía a creadoras y productoras sobre derechos laborales, comerciales y ayudas existentes; la elaboración de una guía para difundir a creadoras y artistas en el ámbito educativo de secundaria y formación profesional artística y musical; y la realización de un informe sobre la representación de las mujeres migrantes y racializadas en el sector cultural.

El plan es uno de «los ejes centrales» del departamento de Urtasun, empeñado en «que todo lo que hacemos se haga con gafas feministas y con gafas de igualdad». «Es un texto rico en su diversidad, propositivo, que afirma con claridad su mirada interseccional, y en el que confluyen inquietudes y sensibilidades muy distintas, que se alían en la corriente común del feminismo para dotar de perspectiva de género a todas las acciones del Ministerio», afirmó Urtasun. «Este Plan de Igualdad no es un plan sectorial más. Debe influenciar y permanecer en el conjunto de trabajadores», sentenció.

«La igualdad no llega por inercia natural o por que sí. No creemos ni en la inercia ni en la informalidad de que no haya mecanismos que nos lleven a mejorar la igualdad. Creemos en un ministerio militante», agregó Urtasun.

El ministro presentó el plan junto a la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak; la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Guadalupe Balaguer, en representación del Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura, e Irene García, responsable de Pandora Mirabilia, cooperativa encargada de la redacción de la iniciativa igualitaria.