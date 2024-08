Mikel Bermejo: «En el humor y la comedia ahora el espectador busca caminos más inteligentes»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de agosto 2024, 22:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El humorista vasco Mikel Bermejo se subirá al escenario del Cicca de la capital grancanaria el día 26 de septiembre próximo para presentar en una única función prevista a las 20.30 horas, su show de 'stand up' mezclado con píldoras de 'crowdwork' (improvisación), rarezas, exquisiteces y desdichas, titulado 'Tiquismiquis'.

Bermejo se presenta en el marco de la programación de la segunda edición del Festival de Humor Reíslas, un evento que recorre las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, reuniendo a más de quince humoristas, cinco de ellos canarios, entre los que figuran Eva Hache, Ana Morgade, David Cepo, El Comandante Lara, el dúo Pantomima Full, Kike Pérez, Darío López u Omayra Cazorla, entre otros. Bermejo actuará también al día siguiente, en el teatro Leal de La Laguna.

Mikel Bermejo (1991) es uno de los artistas de comedia con más proyección de la actualidad. Tras trabajar como guionista en el programa 'El Hormiguero' o en la Radio Televisión Pública vasca en diferentes programas de humor, se decidió a dedicarse exclusivamente a su carrera profesional que lo ha mantenido ocupado en los últimos catorce años. A las islas llega con su penúltimo espectáculo, 'Tiquismiquis', aunque ahora recorre las salas y teatros de España con su última entrega, 'Eureka'.

«La gente siempre ha sentido las ganas de reír. No creo que hayan cambiado los motivos con el paso de las décadas. Eso que dicen que es ahora cuando la gente necesita más reírse, tampoco creo que sea muy acertado. Tener ganas de reír es como querer ir a comer en un restaurante caro. Todo el mundo tiene ganas siempre y siempre es buena oportunidad para llevar a cabo ese plan», señala Bermejo que con anterioridad ha presentado sus espectáculos 'Vasco Light' (2017) y 'Ahí va la hostia' (2020).

Comenzó su andadura por los micros abiertos de Madrid en 2011 junto Pablo Ibarburu y Susi Caramelo, y todavía son muchos los que recuerdan su baile con Daddy Yankee al son de su popular 'Gasolina' o cómo intentó enseñar euskera a la actriz Jessica Chastain.

Cómo atrapar al público

«El público a día de hoy está más entrenado; como espectador busca otros caminos más inteligentes y menos trillados en el ámbito del humor y la comedia», adelanta Bermejo, quien se sorprende que existan tantas personas tiquismiquis como él. «Yo creía que éramos muchos menos de los que realmente somos. Cantidad de tiquismiquis hay mogollón. En el 'show' cuando pregunto cuánta gente se considera tiquismiquis o cuánta gente tiene manías y les solicito que aplaudan, tranquilamente te puedo decir que sale una media muy cercana al 50%, a veces por arriba, a veces por abajo. Creía que éramos muchos menos y ojo porque cada vez encuentro manías que incluso para mí me parecen raras».

«Tengo mucha mala suerte a veces y cuento cosas que me han pasado. Soy una persona bastante analítica y no se me pasa nada sin que lo analice para sacar mis propias conclusiones, escribir sobre mi experiencia con eso y poder llevarlo al escenario es lo que hago en el show 'Tiquismiquis'. Además, busco rarezas en todo tipo de temas, por ejemplo, yo tengo un TOC (trastorno obsesivo compulsivo) por el que me tengo que leer la letra pequeñita de todo, hablo de eso y busco gente que tenga otros TOC y manías para improvisar con ellos», explica.

El humorista Mikel Bermejo, en uno de sus shows. C7

Considera el guipuzcoano que no se impone limitaciones a la hora de hacer humor. «No me cierro puertas, aunque reconozco que mi fuerte no es precisamente el humor negro. Considero que tengo otros potenciales».

Mantener la calma

Mikel Bermejo subraya que para escapar de situaciones embarazosas sobre el escenario hay que mantener la calma, tener ingenio y ser empático con el público. «Recuerdo que hace poco pregunté a una mujer de unos 70 años que con quién convivía y me dijo que con nadie, porque su marido había fallecido el mes pasado. Claro, en una actuación de monólogo, no ves bien que de repente te suelten eso y sabes que una contestación así no suma. ¿Qué ocurrió? Que a la siguiente persona que pregunté, en este caso una chavala joven que tenía unos 18 años me contestó: 'Pues yo vivo con mi tía, porque mis padres están muertos…' ¡Joder, todo esto de seguido en un margen de un minuto! Fue embarazoso, intenté salir como pude. Fíjate, de saberlo, nunca se me hubiera ocurrido dirigirme a una persona que acaba de perder a su marido o a sus padres».

«A mí me gusta jugar mucho con el público. Me gusta lo difícil y puedo concluir que el 95% de las ocasiones acabo ganando con aquellos que se resisten desde la butaca a seguirme el juego, porque consigo que se rían, que aplaudan o que se vayan felices y contentos tras haber cumplido mi objetivo de que pasen un buen rato», agrega Mikel Bermejo, que espera en sus funciones previstas en Gran Canaria y Tenerife «liarla gordísima como cada vez que visito una ciudad de nuevas».

«Soy un cómico que tiene distintas facetas y mi espectáculo tiene muchos elementos como los bloques de comedia, la interacción con el público y al final del show toco canciones de humor absurdo en el ukelele. Este último elemento contrasta mucho conmigo porque soy vasco, soy grande y el hecho de que toque una guitarra pequeñita genera contraste», concluye el humorista vasco.