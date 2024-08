Masdanza dedica una noche a Francia en el Teatro Cuyás

'Dream a little dream of we' se representará en el Cuyás.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 12 de agosto 2024, 13:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias va a dedicar a Francia una noche especial en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria. Por ello, la programación de 29Masdanza cuenta con una cita imprescindible del público con lo mejor de la danza contemporánea que se realiza en el país vecino, promoviendo a sus nuevos coreógrafos y bailarines.

La noche del 26 de octubre, a partir de las 19.30 horas, estará protagonizada por cinco coreografías creadas por François Veyrunes, Christel Brink Przygodda, Leïla Ka, Tamara Fernando y Dereck Cayla.

Al subirse el telón se presentará en escena 'Outrenoir' interpretada por los bailarines Geoffrey Ploquin & Francesca Ziviani llegados desde Grenoble.

'Outrenoir' está simbólicamente inspirado en la búsqueda del pintor Pierre Soulages por la 'luz negra'. La poderosa danza pone los cuerpos bajo tensión.

Lleva a los bailarines a enfrentarse a sí mismos, en esta zona oscura y desconocida, donde solo la convocatoria de sus propios recursos puede guiarlos.

'Outrenoir' es una metáfora de un mundo donde las personas en exilio hacen todo lo posible por mantenerse en pie, y se basa en el compromiso cívico de François Veyrunes con los excluidos, siempre con un ojo en la dignidad humana. 'Outrenoir' o el sol de medianoche.

Después del dueto, la bailarina Anna Tierney interpretará 'Pode ser', una pieza que ilustra la dificultad de ser uno mismo. «Es una cuestión de límites y aspiraciones, pero también de desconcierto. Tal vez el desconcierto de estar en el mundo y de ser solo uno mismo. Leïla Ka se aventura sola en un diálogo crudo, a través de diferentes lenguajes coreográficos, en busca de las múltiples identidades que constituyen a una persona. En 'Pode Ser', esta artista que ingresó a la danza a través del hip-hop y ha actuado para Maguy Marin en May B, confronta la relación con uno mismo, con los demás y con la sociedad, y se lanza a una especie de lucha interminable.

«Una lucha que percibimos tanto con ella misma como con las normas impuestas», explica.

'Dream a little dream of we' presenta a Matthew Totaro y Tamara Fernando como dos fuerzas que se entrelazan, se dislocan, se cruzan, se descruzan y se desenredan. En busca de uno mismo, del otro, y de lo que nos une. Buscando un terreno común. ¿Compartir el mismo espacio-tiempo significa compartir la misma realidad?

En 'Mermaids', Vi ctor Callens y Dereck Cayla encarnan el mito de la sirena. La coreografía se construye alrededor de la limitación física de los pies, similar a la cola de una sirena, lo que obliga al bailarín a viajar hacia su interior. Los bailarines, como gemelos, comparten la misma celda. A medida que la pieza se desarrolla, surge en ellos el impulso de descubrir y separarse.

El espectáculo culminará con casi media hora en la que se pondrá en escena 'You're the one we love [C'est toi qu'on adore]' con dos bailarinas, Océane Crouzier y Manon Garnier, dando vida a dos cuerpos, pero podrían ser cien o mil.