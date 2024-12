Carlos Hipólito: «Ojalá nos rigieran burros con el sentido del humor y tan cultos como el que interpreto»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Cuando se le pregunta a Carlos Hipólito (Madrid, 1956) si en estos tiempos que corren no sería mejor que estuviera al frente de algunas instituciones públicas un asno que muchos de los políticos actuales, el actor suelta una carcajada al otro lado del hilo telefónico y apunta una reflexión del personaje al que da vida este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós. «Se trata de un burro que se comió un montón de libros y eso le dio el don de la palabra. En un momento dado dice que mejor se calla cuando hay humanos cerca, porque no quiere acabar en un circo o en el congreso», explica sobre su rol en 'Burro', montaje teatral escrito por Álvaro Tato y dirigido por Yayo Cáceres.

De ahí que tenga claro que «ojalá nos rigieran burros con el sentido común, la inteligencia y tan cultos como el que interpreto en la obra. No sé por qué ni cuándo se comenzó a utilizar el burro como sinónimo de tonto, cuando es un animal listísimo. Para este montaje he visitado distintos lugares con burros y he descubierto que son unos animales listos, cariñosos y afectivos, todo lo contrario a lo que entendemos en nuestro lenguaje cotidiano».

En este montaje con música en directo, Carlos Hipólito da vida a un burro que está atado a una estaca en una finca vacía. Se percata de que se acerca un incendio forestal y entonces comienza a contarle su vida a su propia sombra. «El montaje cuenta nuestra historia a través de un animal que, secularmente ha sido ninguneado y maltratado. Lleva desde siempre con la raza humana, pero nunca ha sido considerado como un animal de compañía. Siempre fue entendido como una herramienta, como un vehículo para cargar pesos, troncos, darle vueltas a la rueda de un molino... Pero llegó la industrialización, todo se mecanizó y pasó al olvido o al matadero», recuerda Hipólito.

El público se topará con un burro «muy simpático, con un gran sentido del humor y muy inteligente porque conoce toda la literatura que se ha escrito sobre estos animales».

Para confeccionar 'Burro', Álvaro Tato «buceó en la literatura universal de todos los países, desde los griegos y hasta el presente para localizar obras en las que los asnos fueran protagonistas», destaca Carlos Hipólito. «La sorpresa fue encontrar que había muchísimos entre fábulas, leyendas e, incluso, obras de la Edad Media que nunca fueron representadas», añade.

Eso sí, el ninguneo sobre los burros se extendió también a nivel literario hasta el siglo XX. «Hasta 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez, ningún burro tuvo nombre. En 'El Quijote', el Rucio de Sancho Panza no tiene nombre, porque lo llama así por su color. El caballo del Quijote, por su parte, sí que tiene nombre, Rocinante», explica el actor.

Reconoce que dar vida a este burro sobre el escenario ha sido un reto mayúsculo en un montaje que arranca como «un lamento y termina como una crítica social». «Antes había hecho de caballo en otro montaje. Fue en un musical de 'Historia de un caballo', de Tolstoi. Ahora parece que he bajado de categoría, pero nunca pensé que rebuznar me daría tantas alegrías, porque el montaje ha funcionado muy bien», apunta entre risas sobre un proyecto cuya gira nacional culminará en febrero de 2025 tras unas 140 funciones en más de 70 ciudades.

Ron Lalá

Carlos Hipólito se embarcó en el proyecto atraído por la trayectoria de Álvaro Tato y Yayo Cáceres, tanto en solitario como dentro de la compañía Ron Lalá. «Les había visto trabajar y me gustaba mucho su manera de hacer espectáculos muy entretenidos y divertidos que a la vez tienen hondura, significado y altura literaria en los textos», subraya.

Señala que 'Burro' «tiene algo del sello Ron Lalá, por su dinamismo, por su puesta en escena ilustrativa y a la vez sencilla y mágica». «El concepto teatral es parecido, pero no es Ron Lalá», aclara.

El reputado actor de teatro, cine y televisión afronta especialmente ilusionado la función de este viernes. «He actuado muchas veces en Gran Canaria, en el Cicca y en el Teatro Cuyás, pero es la primera vez que piso el escenario del Pérez Galdós», asegura Carlos Hipólito.

'Música para Hitler'

Carlos Hipólito compaginará a comienzos de año el último tramo de la gira nacional de 'Burro' con los ensayos de su nuevo proyecto teatral. «En marzo estreno 'Música para Hitler', un texto de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, que dirige el segundo», avanza.

En esta nueva producción dará vida al chelista Pau Casals, en una historia inspirada en hechos reales, a partir del exilio del genial músico en el Sur de Francia tras la Guerra Civil. En 1943 recibe la invitación de tocar ante Adolf Hitler, lo que le lleva a vivir una situación límite, ya que es consciente que si se niega su vida puede correr un serio peligro. Compartirá protagonismo sobre el escenario con Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla.