Anabel Alonso: «La Celestina no es mala, es vital, terrenal y apuesta por vivir el momento»

«La Celestina no es mala». Así de tajante se muestra la actriz Anabel Alonso (Baracaldo, 1964) sobre el icónico personaje creado por Fernando de Rojas y al que da vida en el montaje teatral que este sábado, a partir de las 20.00 horas, protagoniza en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía.

«Todo lo que aparece en el montaje está en la novela. La historia y los lectores han sido muy injustos con la Celestina. Se la ha valorado desde una visión patriarcal, porque es una mujer libre e independiente. Eso, en 1499 era poner una pica en Flandes. Así lograba sobrevivir cada día. A diferencia de lo que era habitual para sobrevivir, ni se ha metido a monja ni se ha casado. Esa libertad la ha pagado con esa visión patriarcal», defiende por teléfono este viernes, horas antes de la función que protagoniza en Adeje, Tenerife.

«La Celestina no es mala, lo que hace es apostar por vivir el momento, cuando en aquella época lo que se decía era que había que sufrir, porque eso iba a ser recompensado en la otra vida. Pero ella apuesta por disfrutar de la vida, por comer, beber y hacer el amor. Es terrenal y vital. Muchos la pintan como una bruja malvada, pero algo bueno tiene que tener para que se haga querer y todo el mundo le abra las puertas de su casa», subraya Anabel Alonso, protagonista central de 'La Celestina', montaje en el que el elenco se completa con José Saiz, Víctor Sainz, Claudia Taboada, Beatriz Grimaldos y David Huertas.

Una gran actriz

La actriz vasca destaca también las dotes interpretativas de la Celestina. «Es una grandísima actriz. No es una sola mujer, sino muchas. Depende de quién tenga delante, se convierte en una mujer servil y hasta maternal», apunta Alonso.

Reconoce que este montaje es exigente, tanto mentalmente como físicamente. «Ha ido fluyendo poco a poco. Es exigente y lo que intento es aportar mi impronta. Mi personaje es el motor de toda la función. No para en ningún momento. Es la alma mater. Desgasta, pero tampoco es una carrera de fondo. Eso sí, te reconozco que un día hicimos dos funciones y acabé para el arrastre. Y es que a diferencia de otros compañeros de profesión, yo soy incapaz de medirme. En cuanto salgo al escenario, lo doy todo», resalta la actriz vizcaína.

A esta minigira canaria, 'La Celestina' llega muy rodada. Lo que Anabel Alonso considera un aliciente, tanto para los espectadores como para los propios profesionales que dan vida a esta ficción literaria adaptada a la escena. «El montaje ha ido creciendo y mi Celestina, también. El teatro es fascinante, entre otras cosas, porque el día del estreno no acaba el trabajo, sino que empieza. Al estreno llegas con las cosas claras, con un altísimo nivel de preparación. Pero después, con el paso de las funciones vas descubriendo y conociendo cosas nuevas del personaje y de la obra. A veces, en la función número 54 descubres cosas y en la número 100, otras más. No lo haces solo con los compañeros que te acompañan sobre el escenario, lo haces porque cada noche es diferente, es un arte vivo y por eso nunca me aburro cuando hago teatro. Función a función van apareciendo tonos, silencios o pausas nuevas y como el público es virgen, hace que lo disfrutes mucho más», destaca.

Tragedias como la acaecida en Valencia o Albacete la pasada semana a raíz de la DANA otorgan un mayor valor y actualidad a la mentalidad «existencialista» que caracteriza a la Celestina. «Es verdad que hay que aprovechar la vida. Ella se lo dice a Melibea, le advierte que aproveche su juventud porque sabe que cuando llega la vejez, todo son enfermedades, dolores y después la muerte. Por eso tenemos que aprovechar todo lo que podamos y no quedarnos en los problemas cotidianos. De un segundo para otro, todo cambia o se apaga. Te puede pasar en cualquier momento y muchas veces nos olvidamos de ello».

Ampliar Una imagen de 'La Celestina'. C7

Anabel Alonso pasó por una de las ediciones del programa de televisión 'MasterChef'. Cuando se le pregunta qué le cocinaría a la Celestina, responde sin problemas. «Ella es de buen comer, con pan y queso estaría feliz. Pero yo le prepararía un buen guiso, algo de cuchara, unas buenas legumbres con consistencia», dice entre risas.

'La bola de cristal'

Con motivo del 40º aniversario de 'La bola de cristal', el legendario programa infantil y juvenil de Televisión Española, se han emitido algunos reportajes en la pequeña pantalla y algunos pasajes aparece una jovencísima Anabel Alonso actuando. «Fue al poco de aterrizar en Madrid y trabajé en 'La bola de cristal' durante los últimos cuatro meses del programa. Fue un 'shock', estaba apabullada, porque yo tenía unos 25 o 26 años. Y era demasiado para una chica que acababa de aterrizar desde Bilbao y que caía en el epicentro. Fue un punto de inflexión y eso que no sabía qué iba a ser de mí después de esos cuatro meses. Durante ese tiempo, me comí la vida a tragos, como decía Ava Gadner. Fueron demasiadas cosas juntas, demasiada vida en tan poco tiempo. Cuando ves ahora el programa, te das cuenta de que sigue siendo vanguardia después de más de 40 años. Sigue siendo muy revolucionario. Mira lo que decía la Bruja Avería: ¡Abajo el mal, viva el capital!», rememora Anabel Alonso.

Hoy, la conocida actriz echa en falta aquellos tiempos de tanta «libertad creativa y social». «No había autocensura. Hoy sí que la hay. Hay censura de uno mismo, porque temes decir algo que pueda ofender. También hay censura desde fuera. Ahí está la que impera en algunos municipios en los que ahora gobierna la ultraderecha. Nunca pensé que volvería a ver algo así», se lamenta.

Cuando se le cuestiona sobre la autocensura que algunos practican por los azotes que reciben desde las redes sociales, Anabel Alonso se muestra tajante. «Eso a mí no me afecta. No me influye lo que me diga alguien con un nombre falso y camuflado detrás de la cara de Clint Eastwood. Nunca argumentan, solo faltan y lanzan bulos. A mí, ni me van ni me vienen. Los bloqueos y ya está».