Jo Nesbo: «Todo está en la Biblia»

Tiene más de 60 millones de lectores. Fue futbolista y economista antes que escritor, pero el noruego Jo Nesbo (Oslo, 1960) no sacaría a bolsa la exitosa marca Jo Nesbo. «No me lo he planteado. Pero no invertiría en algo tan volátil como la popularidad de un autor», dice risueño. Sabe que en la Biblia están todas las grandes historias y que los narradores «las contamos» una y otra vez. Y el libro sagrado ha sido de nuevo la inspiración del 'thriller' 'El rey de Os' (Reservoir Books), continuación de 'El reino'.

Narra la historia de los hermanos Carl y Roy Opgard en el pequeño pueblo noruego de Os, donde dirigen un balneario y sueñan con un mega parque de atracciones. Se especula y delinque en parajes gélidos y los hermanos verán cómo sus planes podrían alterarse por la construcción de una nueva autovía.

«Los elegí porque yo tenía una relación muy estrecha con mi hermano pequeño. Jugábamos al fútbol en el mismo equipo, tocábamos en el mismo grupo hasta que falleció, y para mí supone escribir sobre la complicidad y la competencia entre hermanos», explica en videoconferencia.

«No soy un lector ávido de la Biblia, pero está claro que contiene algunas de las mejores historias, de modo que temas bíblicos siempre aparecen en mis novelas», señala. «Seríamos ingenuos si pensáramos que un autor puede encontrar nuevos temas. Repasamos una y otra vez los mismos, que ya estaban hace 2.000 años en la Biblia y hacemos variaciones en contextos distintos», explica.

Para Nesbo la novela negra «conforta al lector». «Le ofrece un escape a un lugar seguro, donde el crimen se acaba resolviendo y la armonía y el orden prevalecen», asegura. Entiende el género negro «como un vehículo para centrarme en la condición humana, en la sociedad y en las cuestiones morales».

Cuenta que empezó escribiendo para dos amigos y que sigue «pensando que investigo y escribo para ellos». «No siento lealtad alguna hacia mis lectores, mis editores y mis agentes. Tampoco siento obligación alguna», dice tajante. «Puede que sea un egoísta, porque escribo sobre lo que me interesa, pero creo que es bueno para los lectores», reconoce Nesbo, que cosechó 50.000 lectores españoles con su novela anterior.

Sin presión

«Si noto presión, puedo reaccionar en la dirección contraria. Si me piden otra novela de Harry Hall puede que lo evite», confiesa Nesbo, que trabaja en una nueva entrega de la saga Harry Hole, que no sabe cuándo publicará. Sí tiene acabado otro 'thriller' protagonizado por un detective norteamericano que investigará un crimen en Minneapolis y que se publicará en Noruega a principios de 2025. Sabe que la adaptación de las novelas de Harry Hole para una serie en Netflix es un formato diferente a la novela, aunque admite que haber crecido viendo películas y series hace que su escritura «esté influenciada por ellas».

Escalador, deportista extremo y buscador de desafíos, pasa largas temporadas en España, cerca de Málaga, escribiendo y escalando, de modo que no descarta una novela ambientada aquí. «Es más que probable que acabe haciéndolo, dado el tiempo que paso en España, pero no tengo planes de hacerlo de momento», dice recordando que ya ha situado un relato breve en San Sebastián y otro en Pamplona.

«Con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, da la impresión de que el objetivo de la solidaridad se ha visto más debilitado porque el individualismo es lo que ahora sale adelante», responde sobre la actualidad internacional.

Con el mundo pendiente de la amenaza nuclear y guerras en medio planeta, cree Nesbo que «vivimos tiempos difíciles de juzgar». «Nos centramos en los peligros y en las amenazas, pero visto a toro pasado, quizá no sea tan dramático. Si miramos los 70 del siglo pasado, parece la mejor década en la que vivir como joven pero era un momento terrible en el que también se temía una guerra nuclear, había una enorme contaminación, un elevado índice de desempleo, organizaciones terroristas en Italia, Irlanda del Norte, Alemania y España. En las grandes ciudades había altísimo grado de delincuencia. En Manhattan no podías caminar por la noche», relata. «Creo que cuesta decir si vivimos tiempos más peligrosos que los recientes. Pero es obvio que así lo parece», admite.

No le inquieta la inteligencia artificial. «No estoy seguro de que acabe asumiendo el papel de los escritores en un futuro cercano», señala. «Si el Chat GPT escribiera una poesía conmovedora, sería porque en la inteligencia artificial hay emociones y pensamientos humanos. Eso significaría que muchos autores se quedarían sin trabajo. Pero así es la historia del mundo; siempre ha habido oficios que acaban siendo obsoletos», dice recordando la amenaza que se cernieron sobre la música cuando llegaron los ordenadores y los sintetizadores. «Han pasado cincuenta años de eso y no se ha anulado la música», concluye.