Cuando el timple y el piano maridan con el vino

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tras el trajín del día, por fin en casa. Quedan pocas fuerzas, la cabeza ya está a medio gas porque el ritmo en el que vivimos es demoledor. Apetece relajarse, quitarse los zapatos y poner los pies en alto, abrir una botella de vino para tomarse una copa, si se puede acompañada por un poco de buen queso y jamoncito, ibérico si la cartera lo permite. Y de fondo escuchar una música que ayude a reecontrarnos con nosotros mismos y con el lado positivo de la existencia que el estrés suele arrinconar. Esta idea pasó una noche por la cabeza del timplista grancanario Germán López. Se lo comentó a posteriori a su amigo y pianista tinerfeño Augusto Báez. La mecha prendió en sus mentes creativas y el resultado final ha sido 'Maridaje', disco que ve la luz el próximo viernes en las principales plataformas de 'streaming'.

Al día siguiente lo estrenan en directo, en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, a partir de las 20.00 horas, en un concierto que ya tiene todas las localidades vendidas.

Germán López defiende que se trata de disco muy distinto a los que ya pueblan su trayectoria. «Hemos buscado ahondar un poquito dentro. El propio proceso vital me ha llevado a componerlo y a trabajarlo a dúo con Augusto Báez. Primero me puse a componer, después a trabajar las composiciones con Augusto y después nos pusimos a mejorarlo en el estudio. Ha sido una experiencia increíble», desvela el timplista y compositor grancanario.

«Llegué a 'Maridaje' sin tener ni siquiera la idea de que se iba a llamar así. Venía de 'Alma', un disco que me llevó muchos años, porque fue una producción en distintos países, junto a más de 25 músicos a los que siempre he admirado. Fue un disco con mucha diversidad de estilos y donde el timple convivía con distintas culturas y músicos que son mis ídolos. Fiché por Virgin y creo que todo llevó mi música a otro nivel», confiesa López. «En el verano de 2023 compuse un tema en el piano. Me interesaba hacer un tema así, lento y pausado pero no aburrido. Y me planteé si había llegado el momento de hacer un disco a dúo con Augusto. Hemos tocado juntos en infinidad de ocasiones, con Taburiente y nosotros dos solos. Toqué en su disco 'Piano solo Volumen 2' y él en 'Alma'», añade.

Una conexión cada vez mayor

«Llevamos bastante tiempo tocando juntos a dúo. En distintos actos y en cosas como entregas de medallas y distinciones. Poco a poco hemos empezado a tener un repertorio entres los dos, que cada vez gusta más. Además, grabé con él un tema en su disco 'Alma'. Me comentó lo de hacer música para cuando llegas a casa y te quieres relajar mientras te tomas una copa de vino. Algo que le pega mucho, porque él es un sibarita, le gusta el buen vino», rememora entre risas Augusto Báez.

«Le gustó la imagen que le planteé y nos pusimos a componer para esa tesitura. La mayoría de los trabajos a dúo son muy virtuosos. Nosotros hemos intentado huir de eso. Ya teníamos temas rápidos y virtuosos. Ahora queríamos hacer algo para disfrutarlo nosotros», señala Germán López.

Finalmente, 'Maridaje' va a ver la luz integrado por once temas. «Tres son composiciones de Augusto y el resto son mías. Nos hubiera gustado que mitad y mitad, pero yo compongo más rápido. Augusto hizo cuatro temas y uno finalmente se quedó fuera. Otras canciones mías también fueron descartadas. No se trataba de una competición, simplemente nos salió así», asegura el timplista.

Composición y arreglos

«Cada uno llevaba sus propios temas, pero después había que hacerlo entre los dos. Ambos aportábamos ideas. Por eso los arreglos y la producción de cada una de las canciones son de los dos. Germán compone sencillito, pero muy bien. Yo tengo más la parte arreglista, soy más de arreglar temas que de componer, porque para lo segundo necesito mucho tiempo», dice Báez.

«Todos los temas los compuse en el piano. Habitualmente compongo entre el piano y el timple, pero en esa ocasión todos nacieron en el piano. Me sirvió para ofrecerle una visión más clara a Augusto. Después ya él lo mejoró todo infinitamente, porque es un pianista extraordinario», lanza Germán López sin ambages.

Augusto Báez y Germán López, dando vida a 'Maridaje'. Nacho González

Hasta ese momento, Augusto Báez y Germán López tenían entre manos un disco. Pero el proyecto experimentó un salto cualitativo y cuantitativo cuando el timplista contactó con los responsables de la Ruta del Vino de Gran Canaria. «Les hablé del maridaje entre música y vino y les cautivó la idea. Les hicimos llegar los primeros bocetos de los temas a los enólogos que nos dijeron, para ver qué les sugerían con respecto a los vinos de la isla. Y ellos vieron paralelismos con algunos vinos, según las cepas y la altitud en la que están los viñedos. Detectaron conexiones entre la particularidad de los vinos de Gran Canaria, que son muy distintos a los de otras islas, y el timple. La bola comenzó a crecer poco a poco y por eso nos decidimos por el título de 'Maridaje'», rememora el músico que fue alumno aventajado del añorado José Antonio Ramos.

«El tema principal del disco es el vino, ese momento de ocio y relax que acompañas con un buen caldo canario. He flipado con la variedad de vinos que hay en Gran Canaria», apunta Augusto Báez, que durante años vivió en Rusia.

«Ha sido apasionante ver cómo se generaban sinergias y paralelismos con los vinos. Nunca había hecho una cosa así, solo discos sin más y creo que hemos llegado a una dimensión diferente, con unas sensaciones muy especiales. Por eso me gusta decir que es un disco experiencial», explica Germán López.

«Cuando los enólogos han escuchado los temas, ven cosas que a mí ni se me pasaban por la cabeza. Ha sido increíble ver los paralelismos que han encontrado entre los temas y los vinos», tercia Augusto Báez.

Una experiencia

'Maridaje', además de las sugerencias que genere su escucha, cuenta con una vertiente vinícola para el público. «El disco físico contará con código QR que lleva a un libro que se ha creado con todas esas imágenes y sensaciones que se evocan con respecto a los vinos grancanarios. Creo que el disco también servirá para descubrir Gran Canaria a través de sus vinos. Como consumidor, creo que el público estará ante una experiencia diferente, que nunca se ha hecho», asegura Germán López.

Los dos músicos aspiran a que este 'Maridaje' genere unas experiencias vinícola y musical en buena parte de los conciertos que se avecinan. «Nuestro sueño es que ese maridaje se lleve a los directos. Muchas veces no se podrá hacer, pero ojalá que en algunos sitios, sí. Cuando estuve en California, por ejemplo, vi que se hacían conciertos en bodegas y la experiencia era alucinante», pone el timplista como ejemplo. «Ojalá que nuestras ideas se puedan hacer, pero ya sabemos que muchas veces todo depende de estar en el sitio adecuado y en el momento justo. Los que han escuchado el disco y conocen nuestras ideas nos han dicho que con esto nos podemos comer el mundo. Ya veremos...», añade Báez.

A la espera de que esa fusión entre música y vino se pueda desarrollar con la complicidad directa del público, Augusto Báez tiene claro que 'Maridaje' funciona muy bien desde un punto de vista interpretativo. «Es un disco complicado, porque el timple y el piano son dos instrumentos armónicos. Pero lo hemos logrado. Cuando tocamos, ni nos miramos, nos entendemos muy bien y hemos llegado hasta este punto gracias a los años que llevamos tocando juntos. Tenemos mariposas en el estómago, por supuesto, pero también sabemos que cuando nos subimos juntos a un escenario somos capaces de crear magia». El próximo sábado, los privilegiados que acudan a la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus experimentarán lo que supone el maridaje del piano, el timple y el vino grancanario.

Todo vendido y... a ciegas

Germán López y Augusto Báez están entusiasmados ante el hecho de que más de una semana antes se hayan agotado las localidades de la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, donde el 1 de febrero estrenan en directo 'Maridaje'. El público ha comprado sus entradas «a ciegas», reconoce el timplista, ya que lo ha hecho sin haber escuchado el nuevo disco, 'Maridaje', que protagonizará la velada.

Ampliar Germán López y Augusto Báez, en el Auditorio Alfredo Kraus. Nacho González

Hasta el momento, solo han dado a conocer dos temas, 'Quizá' y 'Rosa'. «Se trata de composiciones nuevas, temas originales que nadie sabe cómo suenan. Que hayan comprado las entradas para escucharnos en directo es una prueba de afecto y cariño increíbles. Seremos fieles al disco y tocaremos todos los temas, pero también incluiremos alguna cosa más», avanza Germán López, que advierte que los asistentes se encontrarán con una sorpresa vinícola.

«Al público de Gran Canaria le gusta arriesgar, ir a escuchar cosas desconocidas», dice Báez con admiración.