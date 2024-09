Rozalén: «Teniendo más presente la muerte y la enfermedad amo más la vida»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 2 de septiembre 2024, 18:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La nostalgia, el dolor por la pérdida de dos seres queridos y la rabia y el rechazo ante actitudes sociales bastante reprobables no tienen por qué generar un producto artístico triste, melancólico y de digestión dura entre el público. Así lo pondrá de manifiesto esta semana en los tres conciertos que protagoniza en Fuerteventura y Gran Canaria María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida artísticamente como Rozalén.

La cantante y compositora nacida en Albacete hace 38 años recala en el archipiélago dentro de la exitosa gira de presentación de su último disco, 'El abrazo', que compuso durante un año y medio de parón sobre los escenarios y donde plasma cómo tuvo que encarar varapalos tan crudos como los fallecimientos de su abuela y su padre. «Los artistas solemos decir que cada gira es la más especial, pero te aseguro que en este caso es así. Estoy flipando, porque tenía miedos porque el disco afronta temas muy emocionales y profundos como el duelo por la muerte de seres queridos. Pero los conciertos generan algo totalmente contrario, están siendo súper divertidos y eso demuestra que estoy aprovechando bien el tiempo en la carrera de psicología», apunta Rozalén por teléfono desde su casa y entre risas.

«En los conciertos lo suelo comentar. Me ha tocado despedirme de muchas personas muy cercanas y queridas y cuando la muerte está cerca, te cambian las prioridades. Y eso que lloro cada día por mi hipersensibilidad. Pero se me han ido ciertas tristezas, porque la vida es eso, estamos muy poco rato y a veces cuando le das un abrazo a alguien, al día siguiente descubre que ese fue el último abrazo. Por eso, teniendo presente la muerte y la enfermedad amo aún más la vida», defiende sin ambages la cantante que plasma las reflexiones sobre el fallecimiento de su abuela en el tema 'Ceniza' y de su padre en 'Todo lo que amaste'.

Aferrarse a lo simple

«Me ha hecho aferrarme a lo simple, a pensar que lo mejor que te puede pasar es estar tranquilo, disfrutar de cosas como tomarme un cafelito en casa, estar tumbada al sol... ya vamos cumpliendo años y han pasado las ganas de comerte el mundo haciendo cosas como cuando era una adolescente. Hay que aprovechar el momento, disfrutarlo y lo digo en la canción dedicada a mi padre. Hay que honrarlos disfrutando el momento presente», subraya Rozalén.

La cantante reconoce que componer y grabar 'El Abrazo' tuvo su vertiente terapéutica, aspecto habitual en todos sus discos. «En todos he cantado mi vida. Hubo terapia de choque. Tras la muerte de mi padre, me encerré cuatro días en casa, me ponía su ropa, veía las fotos y afrontaba todos esos sentimientos que iba exponiendo en un cuaderno que acabó siendo la canción 'Todo lo que amaste'. Reconozco que esa canción es un antes y un después. Y cuando la canto en directo, es de los sentimientos más fuertes, porque cada uno se lo lleva a su terreno y ver cómo lo hacen cientos de almas delante de ti es muy fuerte. Son situaciones que, por desgracia, todos hemos vivido o vamos a vivir. Por eso, este es el disco, junto con el primero que publiqué, con el que me he encontrado con un mayor número de personas que se identifican con lo que canto», asegura quien cantará el jueves, 5 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, y repite los días 6 y 7, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, a partir de las 20.00 horas.

Rozalén no tiene pelos en la lengua, tanto para contar vivencias personales como para mostrar las garras ante las injusticias sociales. Queda de manifiesto de nuevo en el tema 'Mis infiernos', donde canta junto a Kase.O y R. de Rumba. «Es lo que necesitaba contar. Creo que tenemos que mirar menos a las redes sociales y salir más a la calle. Creo que soy de las artistas más queridas en las redes y me han mostrado cariño a raudales. Pero también tengo 'haters'. Y lo que ellos me han dicho no me lo ha dicho nunca nadie en la calle, aunque un poco de miedo sí que siento. Creo que no tenemos que darle importancia y me da rabia cómo muchas veces los medios de comunicación ponen el foco en lo que esas pocas personas dicen en las redes», apunta con pesar la ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales de 2021.

Rozalén. C7

En esa misma canción, Rozalén se atreve a rapear. «No había rapeado hasta ahora, si es que se puede decir que rapeo, pero es que desde mis primeras canciones meto mucha letra y mucha rítmica al cantar. No rapeaba, pero sí que se nota que he escuchado mucho rap y por eso tenía ganas de hacer algo con ellos. Cuando escribí la canción incluí guiños a Los violadores del verso. Cuando la compuse se la enseñé a Kase.O por si me metía en terreno peligroso», rememora la cantante a la vez que reconoce que no descarta repetir la fórmula en futuras canciones.

Dar vida a Chavela Vargas

«Evolucionar o morir». Así responde Rozalén y entre risas cuando se le cuestiona sobre su gusto por experimentar musicalmente y abrir su universo creativo a otras disciplinas. Siempre, eso sí, con la idea de enriquecerse como persona y como artista. «Me han propuesto un espectáculo de teatro y encima consiste en encarnar a Chavela Vargas. Comenzamos a ensayar en nada para estrenar a comienzos del año que viene. No he podido decir que no porque el proyecto es muy atractivo. Me tiene acojonada pero quiero hacerlo y creo que me ayudará a ser mejor artista», subraya.

Reconoce que está encantada de participar en proyectos artísticos relacionados con la escritura, la interpretación e incluso el baile. «Hay cosas que no. Dibujo fatal, así que todo lo que tenga que ver con la pintura, no», puntualiza de nuevo entre risas.

Si los albaceteños del histórico programa de humor 'Muchachada Nui' tocan a su puerta, ni se lo piensa. «Me encantaría que Joaquín Reyes hiciera un celebrity conmigo o hacer un cameo con ellos. El humor siempre lo llevo por bandera», destaca.

Ese espíritu creativo se refleja en cada disco. «Cada disco lo hacemos como nos da la gana. Somos melómanos y de ahí las influencias latinoamericanas, del punk y el rock que escucho, de mis años tocando la bandurria o las canciones que me cantaba mi madre de niña», apunta.