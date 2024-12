Reynier Mariño, la pasión unida a una guitarra

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de diciembre 2024, 11:08 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dos cosas llaman la atención de Reynier Mariño: lo primero, que va a todos lados con la guitarra a cuestas, como si fuese una extremidad más de su cuerpo, y lo segundo la pasión con la que habla. Y quizás una tercera: la sinceridad de quien ha aprendido en la vida la lección de que la constancia es clave para conseguir lo que uno se propone.

Con esa mochila emocional encima, Reynier Mariño reside en Gran Canaria cuando sus compromisos artísticos se lo permiten. Cubano de nacimiento pero con ancestros canarios -«mis abuelos eran de Moya y de Arucas»-, su agenda artística lo coloca en Alemania, Rumanía, países africanos... lugares donde el público cierra con aplausos actuaciones en las que se puede escuchar música flamenca pero también otros estilos, desde el jazz a los ritmos del centro y el sur de América. Algo así como un crisol de estilos que ha ido perfeccionando y fusionando.

Siendo un niño conoció a la escritora Dulce María Loynaz, que fue de las primeras en detectar sus dotes artísticas. Estudió en Cuba guitarra clásica y se graduó en el año 2000 en esa especialidad. Casi por azar, el flamenco se cruzó en su vida: el mismo día que le comunicaban una mala noticia académica, -luego superada-, entró en contacto con el flamenco.

Ha formado parte de varias compañías y agrupaciones cubanas de primera fila, como el Ballet Español de La Habana; el Ballet de Lizt Alfonso, donde trabajó también como compositor; y en orquestas de salsa.

Ampliar El músico, guitarra en mano, en una actuación en el municipio grancanario de Gáldar. C7

Cuando se le pregunta por el éxito de la música latina, lo explica así: «Es una mezcla de la música africana y europea y tiene mucho también de la música de raíz de cada lugar donde había asentamientos indígenas, como fue el caso de Cuba, Perú, México y también Canarias. Esta música evolucionó hacia diversos estilos y, al ser escuchada en diversas partes del mundo, evoca sentimientos guardados en el ADN de todos los habitantes de la tierra, de ahí que la música latina haya penetrado espacios inimaginables».

«En Cuba, agrega Reynier Mariño, «solo toco flamenco. Tengo un grupo de flamenco fusión, además hago la guitarra con muchos cantantes de moda como puede ser El Chacal o El Taiger, por mencionar solo dos, pero realmente son muchos los exponentes del género urbano que me solicitan que les grabe la guitarra flamenca».

En Canarias y fuera del archipiélago se le puede escuchar haciendo dúo con su hermana Dianielis Mariño, que canta flamenco, o con la gran bailaora Amanda de Paula, Yara Meneses, Elías Uche, Taryn Álamo, Ariadna Rodríguez, Carmen Sánchez, Carmen Bautista... Respecto a los canarios con los que comparte escenario, no escatima elogios: «Son la bomba, son grandes artistas». Con Laura Márquez, sevillana de nacimiento pero criada en Las Palmas de Gran Canaria, comparte gira internacional de la mano del Instituto Cervantes. En ese recorrido, ha comprobado que «un concierto con música española y latina funciona muchas veces más que un concierto de un solo genero. En cada país ha sido a teatro lleno y la mezcla de ritmos hispanoamericanos, incluidos los españoles y canarios, enriquecen el concierto y dan más vida a lo más rico que tenemos todos los hispanoamericanos: el idioma castellano».

Profesor

Pero además de pasear la música por medio mundo, Reynier Mariño es profesor de guitarra. Y desde su experiencia como docente, anima a padres y alumnos a perseverar si se detecta que hay talento. Fue así, teniendo claro lo que quería ser y esforzándose para ello, como ha cumplido sus metas en la vida.

Ampliar Imagen del trabajo discográfico 'Mi alma', de Reynier Mariño.

Preguntado por los estilos musicales que siente con mayor intensidad, su Top 3 es el siguiente: «primero, el flamenco, porque, pese a ser cubano, mi corazón es flamenco; luego la música clásica, porque esa fue mi formación, y después la música de raíz, o sea, la música folclórica. Si es canaria, mejor, debido a que pasé mi infancia oyendo música canaria en Cuba por mis abuelos».

Hablando de Cuba y también de Canarias, Reynier Mariño hace un alto para mencionar al doctor René de Lamar, Medalla de Oro de Canarias e hijo adoptivo de Gran Canaria y de su capital, además de colaborador de este periódico: «Hablar de René es hablar de un pilar muy importante no sólo en mi vida, sino en la vida de la comunidad cubana asentada en Canarias. Es el amigo de todo cubano que necesita una mano, pero sobre todo René es vida. Es sin duda el médico cubano más prestigioso que ha tenido Gran Canaria. Su fama ya se extiende a muchos países del mundo, llevando la bandera canaria a muchas latitudes»

Para Reynier Mariño, René de Lamar «es el símbolo de cómo se debe ser. Su profesión es la más importante del mundo: salvar vidas. Y yo he sido testigo de cuántas vidas ha salvado René». Reynier Mariño remata el comentario con una anécdota: «Un día una mujer algo ebria me dijo 'tú eres cubano como Dinio, el de la tele'. Y le dije: 'No, señorita, yo soy cubano como René de Lamar' y abrió los ojos y me dijo: 'Él le salvó la vida a mi padre. Entonces, si eres como René, tú eres un gran hombre'. Y le respondí: 'No soy como René. Pero el es mi ejemplo a seguir como ser humano'».

