El cantante, compositor y productor británico Myles Sanko, natural de Ghana, se estrena este viernes, a las 20.30 horas, sobre un escenario grancanario. Lo hace dentro del ciclo Sunbeat, que se desarrolla en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. Junto a su banda, exhibirá su personal manera de enfocar el soul, con especial atención a su último disco, 'Let it Unfold'. El ciclo concluye este sábado, a la misma hora y en la misma sala, con el concierto del grancanario Said Muti.

-¿Qué tipo de concierto espera al público que asista a su concierto en el Auditorio Alfredo Kraus? ¿Vas a centrarse en el álbum 'Let It Unfold'?

- El público puede esperar una velada llena de música sentida y conmovedora. El concierto los llevará en un viaje a través de las emociones que inspiraron 'Let It Unfold'. Si bien el álbum será fundamental para la actuación, también incluiré algunos de mis trabajos anteriores, creando una mezcla equilibrada que muestra mi evolución como artista. Que el público espere una conexión íntima, contemplación y una sensación de curación.

- ¿Cuántos músicos hay en la banda con la que tocará en Gran Canaria y qué instrumentos incluye?

- Voy a tocar con una banda de cinco integrantes que incluye a Ric Elswoth en la batería y la percusión; Jon Mapp en el bajo, Chris Booth con la guitarra, Tom O'Grady con los teclados y el sintetizador; y Graeth Lumbers con el saxofón tenor y la flauta. Cada músico aporta su energía única, creando el sonido rico y con diferentes capas que definen mis presentaciones en vivo.

-¿Qué inspiró el álbum 'Let It Unfold' y por qué lo considera uno de los más personales de tu carrera?

- 'Let It Unfold' nació de un lugar de reflexión y crecimiento. Explora temas de amor propio, autoestima y resiliencia. Este álbum es profundamente personal porque representa un capítulo de mi vida en el que acepté la vulnerabilidad y dejé que mi música reflejara mis experiencias. No se trata sólo de crear canciones, se trata de compartir mi verdad con el mundo.

-¿Cuáles son las principales características que diferencian el soul de Myles Sanko del resto de cantantes y compositores actuales?

- Mi música tiene sus raíces en la autenticidad. Si bien honro la tradición del soul, le infundo mis propias experiencias, combinando influencias de mi amor por el hip-hop, las raíces africanas, el jazz y elementos del soul contemporáneo. Mi enfoque en la narración y la profundidad emocional distingue mi sonido. Mi música es para las almas que necesitan curación.

-Su soul es muy elegante. ¿Es una característica natural o la busca cuando entra al estudio de grabación?

-La elegancia en mi música es algo natural, ya que refleja mi personalidad y mi forma de afrontar la vida. Sin embargo, en el estudio me esfuerzo por refinar y mejorar esa calidad, asegurándome de que cada elemento de una canción contribuya a su sofisticación general y a su impacto emocional.

-¿Considera que sus orígenes africanos marcan la diferencia desde el punto de vista musical, y que en ocasiones afloran involuntariamente influencias de la música de ese continente en sus canciones?

- Absolutamente. Mi herencia africana está profundamente arraigada en mí y, a menudo, se abre camino en mi música, ya sea a través del ritmo o la melodía. Escúchala atentamente y la encontrarás. Puede que estas influencias no siempre sean deliberadas, pero enriquecen mi sonido y me conectan con mis raíces de una manera significativa.

-Actualmente vive en Francia, después de hacerlo en Londres y pasar tu infancia en Ghana. ¿El ambiente francés emergerá en sus nuevas composiciones o el lugar donde vive no influye en sus canciones?

-El lugar donde vivo siempre influye en mi música hasta cierto punto. Francia, con su rica historia cultural y artística, ha aportado una nueva perspectiva a mi trabajo, especialmente en mis vídeos musicales. Sin embargo, mi música está formada principalmente por mis experiencias personales, por lo que es una mezcla de influencias de todos los lugares en los que he vivido y las personas que he conocido.

-Su vida y su música son un ejemplo de mezcla de culturas y mentalidad abierta. ¿Cómo encaja en estos tiempos en los que en todo el mundo parecen crecer ideas que defienden lo contrario?

- Mi música es una celebración de la unidad y la diversidad al igual que yo. En una época en la que prevalece la división, creo que es más importante que nunca resaltar la belleza del intercambio y la comprensión culturales. La música tiene el poder de trascender barreras y espero que mi trabajo inspire a la gente a adoptar la inclusión y la apertura de mente. ¡Intento recordárselo en cada concierto!

-Si tuviera la oportunidad de conocer a Donald Trump, ¿qué le cantaría?

-Cantaría 'What's Going On' de Marvin Gaye. Es un himno atemporal que pide compasión, comprensión y conciencia social: mensajes que son relevantes y universales, independientemente de la perspectiva política.

- ¿Puede contarnos algunos detalles sobre su próximo álbum o aún es demasiado pronto? ¿Aprovecha las giras para componer o tiene que estar en casa y relajado para que fluya la inspiración?

- ¡Ya comencé con ello! Sin embargo, es un poco pronto para compartir detalles sobre mi próximo álbum, pero puedo decir que continuará explorando temas de amor y resiliencia. A menudo me inspiro durante las giras y en la vida cotidiana, ya que la energía del público y los nuevos entornos generan ideas. Sin embargo, necesito momentos de tranquilidad en casa para refinar y desarrollar plenamente esas ideas en canciones completas.