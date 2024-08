Mala Rodríguez: «Veo un mundo cada vez más polarizado, más radical y es una pena»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 17 de agosto 2024, 22:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Se puede bajar la cabeza y aceptar o se puede optar por la lucha y mediante un ejercicio de rebeldía y fortaleza intentar revertir la situación adversa. Por esta segunda fórmula es por la que opta María Rodríguez Garrido (Jerez de la Frontera, 1979), conocida artísticamente como Mala Rodríguez, tanto en el ámbito personal como en el profesional, como queda reflejado en su último álbum, titulado 'Un mundo raro'.

«Hay que luchar, como ha sucedido en todos los movimientos de liberación del mundo. Hay que luchar por los derechos y yo soy de los que veo luz al final del túnel», defiende la cantante que se subirá el próximo 21 de septiembre al escenario de la 11ª edición del LPA Beer & Music Festival, que se desarrollará desde el día anterior y hasta el domingo 22 en el parque Litoral El Rincón, en la capital grancanaria.

La cantante, una referencia del rap en castellano, trae bajo el brazo un trabajo discográfico en el que desvela buena parte de las cartas que sustentaron su lucha personal en un momento especialmente complejo de su vida. «El disco parte de la crisis que estaba teniendo y de la que me costó mucho salir. Hasta que no la resolví, no pude hacer el disco. Lo que hice fue mirar hacia fuera desde ese conflicto interno, ver el contexto porque el artista se refleja en él. Creo que en el disco se cuenta todo de forma muy conceptual y que se puede leer de principio a fin», asegura una artista que reconoce que la pandemia de la covid-19 fue «la gotita que colmó el vaso» y que le llevó a «empezar el cambio».

Mala Rodríguez no solo mira hacia su interior en 'Un mundo raro'. Se asoma a la ventana y reconoce que mucho de lo que tiene ante sus ojos no le gusta y le preocupa mucho en algunos casos. «Veo un mundo más polarizado, más radical y es una pena», lanza sin ambages la compositora y cantante.

«Se habla de cancelar. Yo también cancelo, ¡qué cojones! Es una lástima que nos perdamos el debate y la conversación. Es maravilloso cuando alguien me argumenta algunas cosas y cambio mi forma de pensar. Me encanta, porque después pienso que me equivoqué y cambio de punto de vista. Pero hoy, la gente está en un bando o en otro y no hay manera de que salgan del mismo, porque no conversan ni escuchan. Es una actitud súper infantil, me recuerda a cuando mi prima María José y yo jugábamos y se hacía lo que una de las dos decía o no se hacía nada. Siempre me ha gustado ver los debates en la tele, ver cómo la gente argumenta... pero ahora es todo al revés, se echan candela, se gritan...», lamenta Mala Rodríguez.

Evitar equívocos

La cantante entona un mea culpa parcial. «Me veo responsable de tener que hablar mejor, porque digo muchas tonterías al día y tengo que expresarme mejor», señala.

Mala Rodríguez. C7

Entiende también que así evitará los equívocos y que se saquen de contexto algunas de sus afirmaciones, que acaban convirtiéndose en polémicas sin el menor sentido. «Se sacan cosas de contexto porque la gente no lee las cosas al completo. Me pasó con el tema del comunismo. Dije que no soy comunista porque si tuviera un millón no lo repartiría. Vengo de una familia pobre y humilde, de izquierdas de toda la vida. Sé de dónde vengo y me siento muy orgullosa. He ganado y he perdido dinero. Tengo familiares que han estudiado, que trabajan como maestros, en hospitales y otros limpiando casas. Todos son hermosos y que me digan que soy de derechas me duele. No juzgo si se es bueno o malo por lo que se tiene en la cartera. Solo dije que no soy comunista porque no he repartido lo que tengo», aclara.

También se muestra dolida con otra cuestión. «Me molesta que digan que no he apoyado a la comunidad gay, cuando ellos me han apoyado desde el primer concierto, cuando había hombres que decían que las mujeres no hacen rap. ¡Cómo no los voy a apoyar, cuando yo sé lo que es sentirse como un bicho raro porque los demás te rechazan!», asegura.

Reconoce avances significativos en el terreno musical, aunque queda camino por recorrer. «Se han roto algunas barreras. El mega-boom de Rosalía acabó con ese estigma de ser mujer, cantar en español y la música urbana. Eso ya no es un problema para una chica, por suerte. Aunque tengo que decir que fui madre muy joven y me ha tocado trabajar como cantante y ser madre a la vez y es lo más difícil del mundo. La sociedad no te lo pone fácil. Ser madre o ser padre es un tesoro, pero los monoparentales lo tienen muy jodido, falta mucha empatía y muchas cosas por conseguir».

La de siempre

El sábado, 21 de septiembre, Mala Rodríguez comparte cartel con Ana Tijoux, Amparanoia, Artistas del Gremio, Muchachito Bombo Infierno, Tabaiba y tres bandas emergentes.

La andaluza avanza lo que ofrecerá sobre el escenario del LPA Beer & Music Festival. «Verán a la Mala de siempre, con un show que habla de liberación, porque el disco 'Un mundo raro' habla de liberarse, de encontrar un camino para que la gente sea feliz», explica.

La cantante Mala Rodríguez. C7

Mala Rodríguez estará acompañada en este concierto que enmarca dentro de la gira de presentación de un álbum que cuenta con temas como 'Brava', 'Peligrosa', 'Rompiendo' y 'Valor', entre otros, por «una hermosa compañía de baile» para presentar «un espectáculo muy lindo».

Mala Rodríguez siempre ha alzado la voz ante la violencia machista, un mal que por ahora no remite, incluso está en ascenso en España. «La gente tiene que entender que el respeto tiene que ser el 90% de la vida en la sociedad. ¡Cómo se le puede hacer eso a una persona! El respeto hacia el ser humano tiene que ser lo máximo», defiende con rotundidad.

La programación

El LPA Beer & Music Festival arranca el 20 de septiembre con los conciertos de El mató a un policía motorizado, Los Zigarros, Def con dos, Derby Motoreta's burrito Kachimba, Hackers y las tres bandas finalistas del concurso emergente.

El domingo, día 22, este festival de la capital grancanaria baja el telón con Súper Abuela, Los Salvapantallas, Los Lola, Aseres y Pepe Benavente.