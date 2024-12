Laura Vega: «Después del confinamiento, mi música es más comunicativa y expresiva»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Mi estética ha evolucionado. Cada vez siento más cercana la influencia de la música clásica, de los elementos de la música consonante. También es verdad que después del confinamiento mi música ha cambiado, es más comunicativa y expresiva. Tras el encierro la gente tiene más ganas de disfrutar y emocionarse y, sin quererlo, escribo de otra forma», apunta la compositora grancanaria Laura Vega.

El disco 'Galdosiana. Orchestral Works' vale como piedra de toque para adentrarse en los caminos por los que transita la música creada por esta artista nacida en 1978. Este martes, 10 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, este trabajo discográfico editado por IBS Classical se presenta en sala Guitarte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el número 15 de la calle Alcalá de Madrid. En este acto estará acompañada por el veterano compositor madrileño Tomás Marco, gran conocedor de la trayectoria de esta creadora cuyo catálogo supera las 70 piezas musicales.

El álbum incluye tres composiciones orquestales bastante recientes. «La más antigua es 'Galdosiana', que compuse en 2020, durante el confinamiento. 'Caelum in terra' es de 2022. Originariamente era para piano y un ensemble de cuerdas y la he orquestado expresamente para este proyecto. 'Luz, amor y éxtasis' fue un encargo del Festival de Música de Canarias que se estrenó en 2023», apunta Laura Vega sobre unas composiciones que cobran vida en el disco con la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por Lucía Marín, y con la guitarrista María Esther Guzmán y la pianista Marta Zabaleta como solistas.

Un momento de la grabación del disco.

Laura Vega no compone desde la nada. Las musas no le caen del cielo. «Mi música siempre está influenciada por elementos externos, extramusicales. Puede ser desde un paisaje hasta un poema o una pintura. También depende de los encargos que reciba y las pautas a cumplir en los mismos», reconoce. 'Caelum in terra' agrupa dos de esos elementos, un encargo y un paraje natural concreto. «Fue un encargo del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Gran Canaria. Me inspiré en concreto en la cueva C6 de Risco Caído, en la que existe una oquedad por la que entra la luz y todo el movimiento de la misma dentro. Ese movimiento de la luz en su interior fue lo que me inspiró y es que a veces veo mis composiciones como capas de pintura sobre un cuadro, donde los distintos instrumentos van creando una textura como si fueran capas de pintura», argumenta Vega.

Inspirada en la correspondencia de Galdós

'Galdosiana', que da título al disco, fue también fruto de un encargo aunque en esta ocasión, como su nombre indica, la fuente era literaria, en concreto el universo del autor de 'Fortunata y Jacinta' y los 'Episodios Nacionales', entre otras obras maestras. «Fue un co-encargo del Gobierno de Canarias y la Orquesta y Coro Nacional de España con motivo del centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. Me tenía que inspirar en su obra. Tenía que componerla en 2020 y vino el confinamiento por la pandemia. Me resultó difícil abstraerme de todo lo que sucedía. No conseguía conectar con su obra por lo que estábamos viviendo. Entonces empecé a pensar que el amor es lo que realmente mueve al ser humano y que en condiciones como esas nos consigue aislar. Me centré en el amor como movimiento creativo y comencé a leer su correspondencia, en concreto con su última amante, Teodosia Gandarias. En esas cartas hablaba mucho del mar y un cierto estado melancólico. Fue como el germen de mi composición, con esa idea del emigrante canario que tiene que marchar», explica sobre esta obra que ha sido interpretada por la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) y la Orquesta Nacional de España.

El tradicional 'Arrorró' también sobrevuela algunos pasajes de 'Galdosiana'. «Su melodía está presente en muchas de mis obras como inspiración. El componente canario está presente en la mayoría de mi catálogo. De forma más o menos evidente. Con el tiempo me voy dando cuenta de que Canarias está muy presente en toda mi producción. Y es que muchas veces me inspiro en autores canarios, como pueden ser desde Manolo Millares y Antonio Padrón hasta Pedro Lezcano Jaén, Tomás Morales o Santiago Gil, entre otros», apunta.

Laura Vega.

'Luz, amor y éxtasis' se estrenó en el marco del 39º Festival de Música de Canarias, en dos veladas protagonizadas por la Scottish Chamber Orchestra, con el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas como solista para esta pieza para su instrumento y orquesta. «Es una música descriptiva y alegre, vital y postpandémica. Tiene cierta relación con las otras dos obras del disco, es algo que he visto a posteriori. El 'Poema del Éxtasis', de Alexander Scriabin marca el final de la obra», desvela.

La propuesta de grabar este disco nació de la directora Lucía Marín, que se lo propuso a Laura Vega tras asistir en Madrid al estreno de 'Galdosiana'. «La elección de la Sinfónica de Navarra no fue al azar. Ella tenía relación con esta orquesta y cuando se le propuso el proyecto fueron todo facilidades», comenta a la vez que resalta lo complejo que resulta «poder grabar un monográfico y lograr que cuadren las agendas de todos los implicados».

Laura Vega reconoce que está componiendo nuevas piezas. «Estoy ahora con una pieza para orquesta, que se estrenará en Madrid y también me han pedido otra, inspirada en el 'Requiem' de Mozart, para estrenar en Semana Santa», asegura. En ambas aflorará de nuevo la filosofía que marca su manera de crear música: «Siempre soy muy libre para hacer lo que quiero».