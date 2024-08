Jesús Cifuentes: «Echo de menos el compromiso social de la música de los 90»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 8 de agosto 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Celtas Cortos regresa al FiestoRon de Arucas y lo hace para repasar los éxitos que los convirtieron en un icono de la música española en los años noventa y para dar a conocer una selección de temas de su nuevo trabajo discográfico, 'El mundo del revés', publicado hace unos meses.

«Para nosotros, ir a las islas tiene todavía ese punto exótico y a eso le sumamos que tenemos muchos amigos y que es un lugar que nos gusta un montón. Vamos con el nuevo disco, que salió en abril, que vamos mostrando poco a poco. Pasaremos por toda nuestra trayectoria, tocaremos todos los palos. Va a ser muy divertido», avanza por teléfono Jesús Cifuentes en la tarde de este miércoles, horas antes de que arrancara un nuevo concierto de Celtas Cortos, en la localidad granadina de Salobreña.

'Que bailen los diablos', 'Solo ante el peligro', 'Mañana sale el sol', 'Adiós presidente' y 'El mundo del revés', que da título al disco, son algunos de los temas más significativos de un álbum que Cifuentes reconoce que mantiene la esencia de esta formación vallisoletana a la vez que aporta cosas nuevas. «Cada nuevo trabajo implica una nueva vuelta de tuerca, es un peldaño más en nuestra historia. El disco refleja el frasco de las esencias, las inquietudes de la banda... es el reflejo de la vida. Además, hay cinco temas que grabamos con una orquesta de cámara y eso le da una sonoridad diferente. Y es que nos gusta investigar, ir un poco más allá y mostrar nuestras inquietudes», reitera Cifuentes.

El paso del tiempo y que en la sociedad actual lo políticamente correcto se haya convertido en una norma para que las salvajes redes sociales no te despellejen vivo es una realidad que no ha afectado a los Celtas Cortos de 2024. «Somos un poco 'rara avis'. Llevamos una trayectoria muy larga, somos hijos de la calle, de estar dentro de la pelea social, porque crecimos con eso y siempre lo hemos incorporado a nuestras canciones. Eso lo hace muy poca gente. Me da un poco de tristeza, porque creo que la música, dentro de lo que cabe, es un arma, en un sentido positivo. Vivimos en un mundo en el que lo que suena está muy plastificado y por eso echo de menos el compromiso social de los 90», apunta con nostalgia el líder de la banda castellanoleonesa.

De ahí que en las letras de sus nuevas canciones no haya espacio para la autocensura. «Somos administradores de nuestra propia conciencia. Somos independientes y volcamos en el papel nuestra verdad. Eso sí, en nuestra trayectoria hemos sufrido zancadillas políticas, pero ya estamos de vuelta y es algo que a estas alturas no nos importa», asegura.

Lejos de ser flor de un día

Jesús Cifuentes es consciente del peso que tiene Celtas Cortos en la historia de la música contemporánea española de finales del siglo XX, gracias a temas tan populares como '20 de abril', 'Cuéntame un cuento' y 'La senda del tiempo', entre otros muchos. «Lo llevamos bien, son un testimonio de que nuestra oda ha calado entre la gente. Es un orgullo y creo que demuestra que no somos flor de un día. Llevamos muchos años trabajando. Siempre digo que entiendo esta profesión como una carrera de fondo. Y a estas alturas podemos decir que lo conocemos todo, porque hemos estado en la cresta de la ola pero también hemos pasado por el subsuelo», subraya.

Este veterano de los escenarios reconoce que su profesión ha cambiado muchísimo desde los comienzos de Celtas Cortos, cuando la industria consistía en la venta de discos físicos y las giras de conciertos. Lo primero es algo casi residual, mientras que subirse al escenario se ha convertido en la principal fuente de ingresos para sobrevivir a las plataformas y la piratería. «Manda el directo y para nosotros siempre ha sido fundamental. Es el momento en el que conectas con la gente, los miras a los ojos. La esencia de la música está ahí, en compartirla y en realizar un ejercicio de reflexión con la gente que disfruta con lo que haces», defiende sin ambages y con ganas de conectar con el público del FiestoRon.

The Hits para empezar

Elisa Ruano (voz), Azahara Caballero (guitarra), Olimpia Tejera (bajo) y Lourdes González (batería) son las encargadas de abrir este viernes, a partir de las 18.15 horas, la primera de las dos jornadas del FiestoRon, a los pies de la iglesia de Arucas.

Esta cuatro grancanarias son las integrantes de The Hits, banda de versiones de rock femenina, que dio sus primeros pasos en 2019 y que se ha convertido en un referente dentro de este ámbito en las islas.

Las integrantes de The Hits. C7

El FiestoRon supondrá un paso de gigante dentro la trayectoria de estas artistas que se definen como «entregadas, luchadoras y soñadoras» y que esta tarde darán vida a grandes clásicos rockeros de todos los tiempos.

A las 19.15 horas, el rock seguirá sonando sobre el escenario del FiestoRon con la banda sevillana Reincidentes, que lleva desde 1987 desplegando su repertorio por los escenarios nacionales y latinoamericanos.

El heavy metal de Sôber comenzará a sonar a partir de las 20.45 horas, con un concierto en el que esta formación madrileña demostrará por qué lleva triunfando sobre los escenarios desde hace 30 años con su repertorio.

Tras el concierto de Celtas Cortos cogerá el testigo, desde las 00.10 horas, la Cabra Mecánica, que lleva más de un cuarto de siglo sobre los escenarios.

El broche final lo pone el rock, el humor y el desenfreno que propone Mojinos Escozíos. Desde las 01.30 horas, sus incondicionales podrán disfrutar de temas tan populares de su repertorio como 'Mi jefe', 'Que Gueno que Estoy' y 'Semos las ninas del colegio de la Salle', entre otros.

La organización del FiestoRon apunta que las entradas que aún quedan a la venta se pueden adquirir en las taquillas entre las 10.00 y 14.00 horas y desde las 17.00 hasta el final de cada jornada.

