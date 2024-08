Jairo Martín: «Intento evitar las canciones depresivas y no recrearme en el dolor y la tristeza» El cantante y compositor tinerfeño acaba de publicar el álbum 'Bailar los domingos', donde plasma su universo rockero

El domingo es un día paradójico. Para buena parte de la población se trata de una jornada de descanso. Pero también para ellos el lunes está a la vuelta de la esquina, lo que implica el regreso de la rutina, el trabajo, las clases si se trata de estudiantes y docentes, el estrés... Inspirado en esta idea, el cantante y compositor tinerfeño Jairo Martín acaba de publicar un antídoto a la nostalgia dominical, el disco titulado 'Bailar los domingos' (MusicHunters Records) donde plasma buena parte de la esencia que marca desde hace años su tránsito rockero por los escenarios.

«Creo que es un disco luminoso. La idea desde la que partí era dar luz a ese día que suele más gris y bastante denostado. Además, suele ser el día de asueto para los cantantes, porque ya hemos acabado la semana de trabajo sobre los escenarios. En la portada del disco queda claro que hemos buscado enlazar la imagen que todos conocemos de la película 'Cantando bajo la lluvia', con la idea de salir a cantar y a bailar cualquier día, incluido los domingos por muy tristes que nos parezcan», explica por teléfono el artista isleño.

Desde 'Bailar los domingos' tema que da nombre al disco y con el que se abre esta selección de canciones, hasta 'No pienso bajar más al centro', con el que se cierra el álbum, se plasma, reconoce Jairo Martín, no solo su forma de entender la vida sino la música. Y resulta inevitable que se cuelen momentos amargos, aunque trata de esquivarlos y no regodearse en los mismos cuando su presencia resulta inevitable en unas letras que, puntualiza, cuida muchísimo.

«A veces me salen canciones con temas muy sociales y depresivos, aunque es algo que intento evitar. Me gusta tocar distintos temas y emociones, pero siempre busco no recrearme ni en el dolor ni en la tristeza. Aspiro a que las personas que se acerquen a escuchar el disco se sientan arropados», apunta sobre un trabajo discográfico que incluye canciones como 'Todos los payasos somos tristes' , 'La noche es violeta', 'Hechos de rock' y 'Dándole al vaso'.

Alejarse del lado oscuro de la realidad que nos rodea no siempre resulta sencillo. Más aún durante la pandemia de la covid-19, que logró paralizar en gran medida la actividad humana en el planeta. «Costó un poco, pero me propuse alejarme de una manera consciente. Cuando compongo con piano, teclado o guitarra busco reflejar cosas que me llevo a mi terreno», explica sobre el proceso de gestación de 'Bailar los domingos'.

Este disco se enmarca dentro de 'La resistencia bohemia de la música'. «La idea parte del doble cd que monté en una sala, La Fidula, que fue un centro de cantautores. Refleja lo que le pasa en la vida a un pianista que toca cada noche, esa vida noctámbula. Es una especie de mandrágora con la que me siento identificado, en la que busco quedarme desnudo con el piano y lo más básico, sin artificios». Y es que tiene claro que su camino musical se cimenta en «resistir a las modas, a las tendencias y al 'mainstream'». «Creo en la honestidad de cada canción, que busco crear con melodías elaboradas, con elegancia y mucho cuidado para reflejar una vida disoluta. Es como una coctelera en la que lo mezclo todo», asegura este artista que está cerrando fechas de presentación del álbum y que tiene previsto recalar en Gran Canaria en septiembre, aunque no avanza ni el sitio ni la fecha.

Reconoce que su forma de trabajar nada a contracorriente con las formas que imperan en la actualidad, de consumo rápido y productos prefabricados. «Soy muy exigente, cada vez más. Quiero que mis discos tengan una riqueza musical, que incluyan sonidos curiosos dentro del rock, como sucede en este disco con la presencia de violines, bandoneones, aires tangueros, sintetizadores de los ochenta. He realizado un trabajo de selección bastante duro y llegó un momento en el que tuve que ponerle freno para que el disco saliera», señala el tinerfeño entre risas.