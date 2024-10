La doble cara de la suspensión del Womad previsto para noviembre

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Womad de Las Palmas de Gran Canaria vive dos realidades paralelas desde la celebración de la última entrega, en noviembre de 2023, hasta la suspensión de la prevista inicialmente para este año entre el 14 y el 17 de noviembre. De cara al exterior, las partes implicadas -Ayuntamiento capitalino como coorganizador, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias como colaboradores y la organización británica- afirmaban en público y filtraban hasta hace unas semanas que el festival sigue siendo una pieza importante dentro de la programación de cultural de la capital grancanaria y, por tanto, se trabajaba para su celebración. A nivel interno, según las fuentes consultadas, desde finales de septiembre todas las partes tenían claro que en 2024 no habría Womad en la isla y la posibilidad de retomarlo en 2025 es una aspiración.

La popularidad con la que cuenta el Womad entre la ciudadanía 'obligaba' a no decir abiertamente desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no habría edición este año. Se apostó por un clásico, decir que sí para ocultar el no. Aunque en verano sí que parecía que todo estaba atado, según las mismas fuentes. La inacción municipal y el intento del Grupo de Gobierno encabezado por Carolina Darias de compartir la coorganización también con el Cabildo y el Gobierno de Canarias se llevó por delante el acuerdo. Tanto desde Cultura como desde Presidencia de la Corporación insular dieron su aprobación a ese principio de acuerdo, siempre en calidad de colaboradores. La Viceconsejería de Cultura del Ejecutivo autonómico, que participó en las últimas ediciones con una aportación muy inferior a las otras dos instituciones públicas, no llegó a dar su visto bueno.

Nada mejor que trazar un mapa con el desarrollo de los acontecimientos para no perderse. Tras la celebración del Womad el pasado año, que por primera vez se desarrollaba en la plaza de la Música por las obras de la MetroGuagua en el entorno del parque de Santa Catalina, la grancanaria Dania Dévora anunció que dejaba la dirección del Womad en España después de 30 años en el cargo.

En la entrevista publicada en la versión de papel y web de CANARIAS7, el 26 de noviembre de 2023, se mostraba clara sobre el futuro inmediato: «La continuidad del festival se tiene que decidir pronto. Este festival te absorbe todo el año, no permite parones. Creo que tanto en Cáceres como en Las Palmas de Gran Canaria está consolidado, con la salvedad de que no sabes lo que pasará, porque se necesita el compromiso de las instituciones públicas. En enero debe decidirse todo, está previsto que se sienten los patronos de aquí [Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias] con la organización británica, que tampoco tiene dudas sobre la continuidad. Ese mes debe estar definido el esquema básico, por lo menos».

Sonde3

Avanzaba también que el Womad de Cáceres, que se celebra habitualmente en primavera, «está encausado, pero es algo que ya no me compete a mí. La próxima edición está caminando por parte de quienes lo llevarán». Y no mintió. En abril de 2024, apenas tres semanas antes de que se celebrara, se hizo público que la empresa madrileña Sonde3 había llegado a un acuerdo con los británicos para llevar las riendas de la edición que se desarrolló en Cáceres.

Con respecto al de la capital grancanaria, hubo contactos con una productora local para que asumiera la vacante que dejó Dania Dévora. Era la elegida por la propia empresaria grancanaria. Pero nunca se cerró un acuerdo, ni desde la organización británica ni desde el Ayuntamiento. Incluso, en el principio de acuerdo del verano que finalmente se difuminó se había optado, por una cuestión de operatividad ante el escaso margen temporal existente, que fuera también Sonde3 la que asumiera esa labor en la entrega prevista para este mes de noviembre.

¿Enero de 2025?

Cuando en privado los actores implicados en este culebrón tenían claro y más que decidido que no habría Womad en 2024, se optó por una nueva cortina de humo para dilatar que la suspensión fuera un hecho público. Enero de 2025 como posible fecha para su celebración.

Como las obras del entorno del parque de Santa Catalina están paradas 'sine die', este tradicional enclave para el festival está descartado. De nuevo se volvería a la plaza de la música y el parque El Rincón, a escasos metros del Auditorio Alfredo Kraus.

Pero parece que los que lanzaron este globo sonda se olvidaron de un detalle importante. En enero arranca el Festival de Música de Canarias, el evento más importante que organiza directamente el Ejecutivo autonómico cada año. En el Alfredo Kraus están programados conciertos del mismo los días 10, 18, 19, 26 y 28 de enero. Si el Womad mantuviera su formato de jueves o viernes a domingo, ¿cómo conviviría con estos conciertos, con los ensayos ya cerrados de las formaciones foráneas y locales previos? ¿Y con la actividad formativa y profesional en la sede de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en la misma plaza de la Música? También habría que añadir al puzle que la propia Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que gestiona el Auditorio y el Pérez Galdós, tiene fijados conciertos propios en sus distintas salas para los días 2, 3, 4, 11, 12, 17 y 25 de ese mismo mes... Y en febrero arranca el carnaval, lo que prácticamente monopoliza la actividad en el seno de la Sociedad de Promoción una vez culminada la campaña navideña.

Apuntan las fuentes consultadas que desde principios de octubre se han disparado las presiones dentro de un sector del PSOE canario para que el Ayuntamiento que dirige Carolina Darias se active para que haya Womad el próximo año.

Tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias están preparando sus presupuestos, por lo que para que el festival tenga sus respectivas partidas aseguradas, al margen de los remanentes de tesorería, ese 'deseo' ha emprendido una carrera desesperada. La implicación o no de la alcaldesa, la capacidad de gestión y convencimiento del nuevo concejal de Cultura, Josué Íñiguez, marcarán los pasos de esta lucha contra el cronómetro. Por cierto, en los próximos días se formalizará el regreso de Rafael Pérez como asesor de Cultura al consistorio capitalino, cargo que ya ostentó durante la pasada legislatura.

En las próximas semanas, apuntan las mismas fuentes, se sabrá si el león del Womad vuelve a rugir en la capital grancanaria en 2025 o pasa a ser historia, como el festival Cero, que celebró seis ediciones.