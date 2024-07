«Coros y Danzas ha preservado la identidad de Ingenio a través de la cultura popular»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Sánchez, se referirá este martes, día 16 de julio, a las 19.00 horas, en la segunda sesión de trabajo del XI Campus de Etnografía y Folclore que tiene lugar en el salón de plenos del ayuntamiento de Ingenio, al trabajo de preservación de la identidad del citado municipio que ha desarrollado la Agrupación Coros y Danzas en el transcurso de sus 75 años de historia.

Sánchez avanza que en su disertación recordará la contribución de este grupo, «constituido también como organización cultural nacida en un pequeño pueblo del sureste grancanario, ensalzando el logro de mantenerse activa durante 75 años y, además, hacerlo siendo referentes del folclore canario».

Buena parte del programa del citado campus que impulsa la ULPGC en Ingenio hasta el próximo día 19 de julio, girará alrededor de los 75 años que cumple esta agrupación que también organiza desde 1996 el Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos. Según el catedrático «la aportación de este colectivo al imaginario identitario de Ingenio ha sido fundamental. Ingenio se enorgullece de sus raíces y de su folclore siendo consciente de la importancia de su preservación y difusión. Gran parte de la responsabilidad de ello la tiene Coros y Danzas de Ingenio, una organización que ha sido capaz de, a través de la cultura popular, cambiar su entorno para mejor».

Sánchez cree que dos aspectos han confluido para que el amplio grupo de personas que ha integrado Coros y Danzas de Ingenio haya permanecido durante 75 años cohesionado. «Para que una organización tenga éxito más que secretos deben confluir dos aspectos. El primero es una buena gestión. En este sentido Coros y Danzas ha tenido la gran suerte de contar en su dirección con personas con los objetivos y las estrategias para lograrlos muy claros. Aurora Cruz primero y David Castellano después, han sabido instaurar unos valores y unas formas de trabajar que eran garantía de éxito. Por otro lado, la segunda cuestión fundamental es la motivación e implicación que han tenido los miembros de Coros y Danzas durante todos estos años. La unión de estos dos factores ha dada lugar a un colectivo unido y que persigue al unísono sus objetivos», señala.

La recientemente concedida Medalla de Oro por el Gobierno de Canarias este mismo año a Coros y Danzas añade valor a la dimensión de este colectivo que trabaja por el rescate, estudio y difusión del legado etnográfico, folclórico y patrimonial de la zona del sureste grancanario en particular, y del acervo tradicional de Canarias en general. Otra virtud que ha caracterizado la trayectoria del grupo ha sido su capacidad para captar a chicos y chicas de generaciones jóvenes.

«Aunque pudiera parecer que en las personas jóvenes existe cierta apatía hacia el mundo de la cultura popular, la realidad es que creo que no se debe generalizar y pensar que hay un total desinterés. No hay más que mirar la cantidad de gente joven que participan en colectivos culturales como Coros y Danza. No obstante, sí es cierto que deberíamos cuidar más este aspecto y potenciar la participación de esta generación en todo lo relacionado con la cultura popular», explica Sánchez. En la actualidad Coros y Danzas está conformado por unas 200 personas cuya media de edad puede rondar los 25 años, la gran mayoría vecinos de los diferentes núcleos poblacionales del municipio de Ingenio.

Para aquellos que estiman que hoy por hoy en pleno siglo XXI sería anacrónico la defensa de las identidades culturales cuando el mundo se encuentra sumido en un proceso de hibridación, mestizaje y fusión cultural, el catedrático tiene un argumento claro. «De ninguna de las maneras creo que sea anacrónico. Decía el poeta Koreano Ko Un que la globalización está poniendo en peligro la diversidad de la cultura y su identidad. Por tanto, creo que es un deber proteger la diversidad cultura. No obstante, hay que hacerlo a la manera de Coros y Danzas, es decir no usándola con ánimo de confrontar sino de enriquecer. Aquellos que se acerquen estos días al Festival Internacional de Folclore de Ingenio tendrán la oportunidad de ver que hay propuestas culturales totalmente diferentes y, sin embargo, lo que se respira es respeto, buen ambiente y ganas de conocer y convivir con esas personas que vienen a mostrarnos su cultura».

Más actividades

Tras la conferencia del catedrático Agustín Sánchez se producirá a las 20.00 horas una mesa redonda en la que participarán distintas personas vinculadas a diferentes generaciones de Coros y Danzas de Ingenio.

Mañana, día 17, los fenómenos migratorios marítimos irregulares en Canarias durante el siglo XXI centran la tercera sesión de trabajo del campus, que protagonizará Carmelo Ulises Mesa, vinculado profesionalmente desde 1991 al salvamento y rescate de personas en el mar y estudioso de los procesos migratorios acaecidos alrededor de las Islas Canarias. Seguidamente, a las 20.00 horas, se desarrolla la mesa redonda con la participación de Farhana M. Dich (mujer saharaui, abogada y experta en extranjería y nacionalidad); Mustafa Galah (del Área de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Canarias), Caya Suárez, también de Cáritas Diocesana, Fátima Melián (de CEAR Canarias en Vecindario), y una representación de Cruz Roja Española.