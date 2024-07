Chucho Valdés & Irakere 50 abren su gira mundial con tres conciertos en el Festival Canarias Jazz & Más

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de julio 2024, 17:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Chucho Valdés & Irakere 50 arrancan su gira mundial este viernes con tres conciertos incluidos en el 33º Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas. Dos de esas actuaciones han colgado ya el cartel de «entradas agotadas», en concreto las programadas para el Auditorio de Jameos del Agua (sábado 6) y el Teatro Pérez Galdós (domingo 7); para su primer concierto, previsto para este viernes 5 en el Auditorio de Tenerife, quedan a la venta las últimas entradas. La respuesta del público canario a esta reunión que rinde homenaje a una de las bandas más importantes de la música afrolatina se corresponde con la trayectoria de su director musical, Chucho Valdés, que cuenta en su currículum con 7 premios Grammy, 6 premios Grammy Latino y el galardón de la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical (Lifetime Achievement Award). Este primer fin de semana también contempla conciertos en El Médano y Arucas, que se incorporan al festival, y en La Laguna.

Hoy se presentó en rueda de prensa la amplia programación del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas, que incluye 64 conciertos que se celebrarán en 28 espacios de las ocho islas, entre el 5 y el 27 de julio. El acto de presentación contó con la presencia de Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; Juan Jesús Facundo, alcalde Arucas; Adrián Santana, concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria; Pino Esther Suárez, concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana; Avelina Fernández Manrique de Lara; concejala de Cultura de Santa Brígida; Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro; José Miguel Álamo, vicerrector de Cultura de la ULPGC; y Miguel Ramírez, director del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas.

En este 33º Festival Canarias Jazz & Más participarán 34 proyectos, un cartel que además de los mencionados Chucho Valdés & Irakere 50 y Harold López-Nussa, incluye la reunión de cuatro músicos de vanguardia como Potter Mehldau Patitucci Blake o Cécile McLorin Salvant como principales artistas, a los que se sumarán Dave Douglas Gifts Quartet, Estrellas de Buena Vista, Veronica Swift, Knower (formación liderada por el multiinstrumentista Louis Cole y la cantante Genevieve Artadi), Ana Popovic, Harold López-Nussa, Jonathan Kreisberg Quartet, Theo Croker, Antonio Lizana, London Afrobeat Collective, Roxana Amed, Adèdéji, Rozier / Van de Zaal Group ft. Paul Van Kessel, Aleph Quintet, Loris Tils, Dainius Pulauskas Group, Infante Lemes Colina Trío, Alto for Two, Ernesto Hermida Quintet a los que acompañan un buen número de grupos locales, como Germán López, Yul Ballesteros Trío, Yone Rodríguez Quartet, Perinké Big Band, Orquesta Jazz de Canarias, Idafe Pérez Quinteto, Fernando Barrios Quartet, D'Local Groove, Mosco Project, GAC Trío, Vanessa Lemoine Quartet, Morgan Hernández vs. Fernikhan backed by Dj Cisco y Sara Lilu & Alesander Peña, además del nuevo proyecto del tinerfeño Polo Ortí, que estuvo presente en la rueda de prensa ofreciendo su maestría en el piano.

Abrió las intervenciones el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, señaló «la importancia histórica del festival dentro de la programación cultural de Canarias», por la permanencia del proyecto y por el «crecimiento experimentado y que se plasma cada año en una oferta musical de primera línea». Juan Jesús Facundo, alcalde Arucas, celebró el regreso del festival a su municipio, «es un placer que Arucas esté en el marco del festival y que recupere el entorno de la plaza de San Juan y su casco histórico y con la iglesia de San Juan Bautista».

Adrián Santana, concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, «una de las partes más importantes de la programación, tanto en espacios emblemáticos como la plaza de Santa Ana como los espacios que forman parte del ecosistema del festival de jazz, entre todos los hacemos posible, acceso a una programación de calidad».

C7

Pino Esther Suárez, concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana, también reivindicó el espacio en el que se celebran los conciertos en su municipio, «el Faro de Maspalomas, un lugar idílico y referente para nuestro municipio». Además, insistió en la idea que dar valor añadido al destino «con una gran programación cultural». No se quedó atrás en ese sentido Avelina Fernández Manrique de Lara, concejala de Cultura de Santa Brígida, que volverá a ofrecer uno de sus mejores rincones, «el Parque Municipal de Santa Brígida, al que los habitantes del municipio le tenemos un especial cariño». También incidió en un elemento que «cuidamos mucho en Santa Brígida, el educativo, con los conciertos pedagógicos incluidos también como parte de la programación del festival».

José Miguel Álamo, vicerrector de Cultura, «Paraninfo, espacio escénico del circuito cultural de la capital, estamos muy orgullosos de complementar la programación cultural de la isla, de manera humilde». Destacó que «la función de una universidad pública es tener una política cultural coherente con nuestra comunidad y nuestra época y el entorno». Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, «uno de los festivales más importantes de verano que tenemos en Canarias» y considera un placer «tener en nuestros dos edificios emblemáticos» a los mejores artistas del festival.

Miguel Ramírez, director del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas, cerró las intervenciones agradeciendo la participación de todas las instituciones en la elaboración de un festival que «es una suma de voluntades». Con respecto a la presente edición, «el festival se suma a la sensibilidad de nuestro público con el cuidado de nuestro entorno, por esa razón este año tenemos un plan de sostenibilidad mucho más ambicioso».

Toda la información referente a los artistas que participan en el 33º Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas la puedes encontrar en www.canariasjazz.com, así como material promocional (fotos y enlaces a vídeos oficiales de los grupos).