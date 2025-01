Carlos Goñi vuelve al Auditorio Alfredo Kraus con su 'Playlist'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Revólver es una de las voces que se reconocen a la legua porque se indentifica con Carlos Goñi (Madrid, 1961) y sus músicos de siempre. Ahora regresa con un giro de tuerca a Las Palmas de Gran Canaria, 'Playlist', el disco que presenta en el Auditorio Alfredo Kraus el 2 de febrero, a las 19.00 horas, un repaso de canciones «no demasiado viejas en el tiempo», dice, que de alguna u otra forma han pellizcado el corazón del músico madrileño.

Este álbum, el número 13, no es un repaso cualquiera, cosa que ya han hecho otros muchos músicos como el mismo Goñi reconoce, ofreciendo su explicación acerca de lo que sí ha querido ser 'Playlist': «Evidentemente no soy el primero en hacer un disco así, pero si es la primera vez que lo hago y cada uno tiene sus filias y sus fobias. Así que decidí que tenía que ser la interpretación mía, a tumba abierta, de cada uno de los temas; más específicamente: como lo habría hecho si hubiese tenido el regalo divino de escribirlas yo».

Quizás eso sea también una forma de no calificar este disco como un simple álbum de versiones. «No se trata de llevar al terreno de nadie unas canciones, sino entrar en ellas e interpretarlas», comunica el músico.

Carlos Goñi hace con este disco una declaración de amor a la composición de estas letras haciéndolas suyas en esta 'Playlist'.

Salvo en algunos casos, Carlos no se ha ido demasiado tiempo atrás para reencarnarse en las letras que recoge este Playlist, grabado en solo dos semanas, de modo que sonarán bajo su guitarra y el identificable «sonido Revólver»: 'Lady Madrid' (Leiva, Pereza), 'Azul' (Elefantes), 'Te he prometido' (Leo Dan), 'La Vereda de la Puerta de atrás' (Extremoduro, Robe Iniesta), 'Mesa para dos' (Rubén Pozo y Lichis), 'Donde estás'(Jaime Urrutia), 'El equilibrio es imposible' (Iván Ferreiro, Los Piratas), 'Cómo hablar' (Amaral), 'El sol no regresa' (La Quinta Estación), 'Viento de cara' (Supersubmarina) e 'Indestructibles' (La Habitación Roja).