10 conciertos para no perderse este 2025 Quevedo, Joaquín Sabina y el GranCa Live Fest protagonizan el año musical en Gran Canaria

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de diciembre 2024, 15:34

Pensar en regalar conciertos es un obsequio que siempre sienta bien. Este 2025 viene cargado de mucha música y conciertos históricos. Ya sea el grancanario Quevedo llenando por primera vez el estadio de Gran Canaria o el maestro Joaquín Sabina despidiéndose de los escenarios con su gira 'Hola y adiós' en el Gran Canaria Arena.

La música es capaz de teletransportarle a recuerdos imborrables y por eso le presentamos 10 conciertos imperdibles para que en este 2025 disfrute de la música en directo y pase un buen rato con amigos o familiares.

Estadio de Gran Canaria 24 de mayo Quevedo

Su vuelta ya es más que una realidad y Quevedo quiere hacerlo por todo lo alto: llenando el estadio de Gran Canaria. Tras regalar a sus seguidores grancanarios un primer concierto el pasado 6 de mayo en el Gran Canaria Arena, el cantante anunció sobre ese escenario que su próximo show en la isla será en el feudo de la UD Las Palmas. El canario no tiene límites en la industria musical y su siguiente reto es uno de los más ambiciosos de su corta carrera musical. La gira 'Buenas noches', que lleva el nombre de su segundo álbum, se extenderá por Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, A Coruña y Valencia. Recientemente anunció que dará más información sobre el show en Gran Canaria, aunque hasta el momento las entradas no han salido a la venta.

Tras tomarse un descanso en 2024, Quevedo volvió con su segundo trabajo el pasado noviembre y el disco consiguió el récord de escuchas para un trabajo español (12,2 millones) en Spotify España en su primer día. Además, también metió los 18 temas de su álbum entre las 20 primeros canciones del Top 50 de España de esta misma plataforma. El grancanario superó el debut de 'Donde quiero estar' que alcanzó los 10,92 millones de reproducciones en su primer día y se sitúa de nuevo por encima de 'Sakura' de Saiko (6,1 millones) y 'Motomami' de Rosalía (5,79 millones).

El cantante vendió 80.000 entradas en apenas seis horas. Cuatro conciertos ya se encuentran sin papel (dos de Madrid, uno de Barcelona y otro de Málaga) y quedan pocas entradas a la venta para el segundo Palau Sant Jordi de Barcelona, el segundo Martín Carpena Arena de Málaga y para las fechas de Bilbao, Valencia y A Coruña. Quevedo quiere desafiar a la historia en un estadio que pretende retumbar con sus canciones.

Gran Canaria Arena 1 de mayo Joaquín Sabina

El maestro Joaquín Sabina iniciará su gira por europa 'Hola y adiós' en Gran Canaria el 1 de mayo. Lo hará en un Gran Canaria Arena lleno hasta la bandera. No quedan entradas desde hace meses. El cantautor comenzará así una gira que comenzará en mayo y se prolongará hasta finales de noviembre visitando París y Londres. Sabina, que ha recorrido el mundo con su música, recibió en su última gira a más de 700.000 personas en casi 60 conciertos y ahora dará el adiós definitivo con un homenaje a su carrera, que ya abarca medio siglo desde aquellas primeras apariciones públicas.

El ubetense presenta así su gira de despedida, que promete ser un espectáculo inolvidable, donde Sabina interpretará una selección de sus temas más emblemáticos, ofreciendo un último nocaut emocional de más de dos horas, con una veintena de temas que son ya plegarias universales. Esta gira representa el cierre de un ciclo de medio siglo, un viaje que ha dejado una huella imborrable en la música hispana.

Plaza de la Música 31 de octubre Leiva

La nueva gira 'Tour Gigante 2024' del cantante madrileño comienza el 30 de mayo en Toledo. No será hasta el 31 de octubre en la plaza de la Música cuando Leiva visite Gran Canaria para deleitar a todos sus fans con 'Gigante', el primer adelanto de su próximo álbum que verá la luz en la primera de 2025. No faltarán clásicos de siempre como 'Terriblemente cruel', 'Como si fueras a morir mañana' o 'No te preocupes por mí'. Las entradas para la gira se pueden adquirir a través de la web del artista.

Estadio de Gran Canaria 3,4 y 5 de julio GranCa Live Fest

Los primeros confirmados para el GranCa Live Fest 2025 son Carín León, Will Smith, Ozuna, Enrique Iglesias, Picoco's Band, Delaporte, María José Llergo, El Kanka, Coque Malla, Efecto Pasillo, Rayawana, Ca7riel & Paco Amoroso, Bomba Estéreo, Emilia y Nathy Peluso. Y todavía faltan más artistas por confirmar. Toda una declaración de intenciones de uno de los festivales de moda de Gran Canaria que cuenta con diferentes estilos para todos los públicos. En la edición de 2024, el espectáculo congregó a 80.000 personas en sus tres díaas de conciertos, de los que un 37% fueron de fuera del archipiélago.

Las entradas para el Granca Live Fest 2025 están disponibles en la web del festival grancalivefest.es y en plataformas autorizadas como entradas.com. Las entradas incluyen diferentes opciones: un pase por día, abono de 2 días o abono de 3 días, en las categorías Platinum, Premium, General, Grada y Palcos.

Infecar 23 de mayo La Pantera

Sergio Aimar Castellano, conocido artísticamente como La Pantera, quiere seguir rompiendo paredes tras el lanzamiento de 'Una semana increíble', su primer trabajo de estudio. La gira, que lleva el mismo nombre, comenzará el 24 de enero en Sevilla y cerrará en la isla que le vio nacer el 23 de mayo en Infecar. Las entradas se encuentran disponibles en la página web dice.fm.

Auditorio Alfredo Kraus 5 de abril Valeria Castro

La palmera Valeria Castro está maravillando a todo el mundo. No solo a nivel nacional, incluso ya ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Grammy Latino. La artista presenta su segundo álbum 'El cuerpo después de todo' y lo hará en Gran Canaria el 5 de abril con una actuación de 90 minutos en la sala sinfónica del auditorio Alfredo Kraus en LasPalmas de Gran Canaria.

La gira terminará el 9 de enero de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas se pueden conseguir a través de la página web del auditorio.

Sala Alboroto 8 de febrero Judeline

Eran muchas las personas que apostaban por Judeline como una de las artistas más prometedoras de España y su primer trabajo de estudio 'Bhodiria', la ha catapultado a la fama. La artista gaditana llenó la sala Alboroto en apenas unos días.

Auditorio Alfredo Kraus 11 de mayo Pastora Soler

La cantante celebra sus 30 años de carrera en el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria con la gira 'Rosas y Espinas - 30 Años'. La sevillana abrirá el Festival Mar Abierto. El pasado 15 de noviembre, la artista publicó '30', su nuevo albúm que recoge su single '30 veces' y sus canciones más famosas. Las entradas se encuentran disponibles en la web del auditorio.

Gran Canaria Arena 21 de mayo Carlos Rivera

Nao es fácil cumplir 20 años en la industria musical y Carlos Rivera quiere celebrarlo por todo lo alto con la gira 'Carlos XX Rivera'. El cantante hará un recorrido por sus grandes éxitos como 'Recuérdame'; 'Que lo nuestro se quede nuestro'; '¿Cómo pagarte?'; o 'Regrésame mi corazón'. Las entradas se pueden adquirir en entradas.com.

Sala Alboroto 23 de mayo Leo Rizzi

La sala Alboroto en Las Palmas de Gran Canaria presenciará el éxito viral de 'Amapolas', entre otras canciones de este cantante hispano-uruguayo. El tour 'Pájaro azul' comenzará a mediados de enero en Zaragoza y concluirá el 12 de junio en Madrid. Las entradas para poder asistir al concierto se pueden adquirir en entradas.com.