El Canarias Jazz&Más desembarca en Santa Brígida y en el Buenos Aires Jazz Café

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas se instala durante este tercer fin de semana de conciertos en cinco islas: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y La Graciosa. Un total de ocho proyectos musicales de todo el mundo ofrecerán trece conciertos para completar una semana más de festival, antes de echar el cierre en apenas 10 días.

Durante dos noches consecutivas, el Festival ofrece este viernes y sábado en la Plaza Ciudad, en el exterior del Auditorio de Tenerife, un programa de conciertos que estará protagonizado por los grupos Aleph Quintet, Loris Tils, Alto For Two y Dainius Pulauskas Group. Los conciertos se celebrarán a partir de las 20.30 horas. También habrá actividad en el Café Teatro Rayuela esos mismos días con las actuaciones de Sara Lilu & Alesander Peña y GAC Trío.

En Gran Canaria, los espacios escénicos que ocupará el festival serán el Parque Municipal de Santa Brígida, este viernes, con las actuaciones de Aleph Quintet y Loris Tills (entrada libre); y el Buenos Aires Jazz Café de Las Palmas de Gran Canaria, que recibirá, el domingo día 21, a los componentes de Alto For Two.

El resto de los conciertos que tendrán lugar este fin de semana se celebrarán en las islas de La Graciosa, el viernes 19, a cargo de Yone Rodríguez Quartet (Muelle de Caleta de Sebo); La Palma, sábado 20, con Alto For Two y Dainius Pulauskas Group (Plaza de España, Los Llanos de Aridane); y La Gomera, domingo 21, con D'Local Groove (Playa Santiago).

Aleph Quintet reúne a cinco jóvenes músicos de talento, entre los que destaca Wajdi Riahi, joven pianista virtuoso, vanguardista de la escena jazzística belga. Galardonado con los Journees Musicales de Cartago en Túnez, así como con el Prix de la presse Musicale en Francia, Aleph Quintet es una de las revelaciones de la escena bruselense, especialmente con su álbum 'Shapes of Silence', publicado en 2023 por Igloo Records.

La formación de este proyecto está compuesta por Akram Ben Romdhane (laúd); Marvin Burlass (violín); Théo Zipper (bajo); Wadji Riahi (piano) y Max Aznar (batería).

Loris Tils es un bajista con un groove imparable, mezcla de energías setenteras y ochenteras con acentos pop-rock y funk. Actual, porque el artista nunca ha dudado en reinventarse para seguir los dictados de su creación. Acaba de publicar un nuevo álbum titulado 'Mystic Bayou'. En el festival tocará junto a: Samuel Jonathan Rafalowicz (batería y percusión); Gregory Chainis (guitarra) y Michael Chainis (guitarra).

Dainius Pulauskas Group. C7

Por su parte, el Dainius Pulauskas Group se formó en 1996 e instantáneamente se convirtió en una de las unidades de jazz lituanas más influyentes y destacadas y en un embajador de renombre internacional del jazz lituano. La banda la completan Dainius Pulauskas (teclados); Valerijus Ramoska (trompeta, fliscorno); Liutauras Janusaitis (saxo tenor); Tomas Botyrius (saxo alto); Domas Aleksa (bajo) y Domantas Razmus (batería).

Alto For Two es el proyecto liderado por dos de las saxofonistas actuales más innovadoras de Europa: Kika Sprangers e Irene Reig con un repertorio de composiciones propias. La unión de los bagajes musicales de las dos artistas da como resultado una propuesta ecléctica y distintiva que ofrece un amplio abanico de sonoridades que traducen en formato quinteto. Próximamente, Alto For Two publicará su primer disco, compuesto por un nuevo repertorio original que muestra la dirección artística y la evolución de la formación. El grupo está compuesto por: Kika Sprangers (saxos y composición); Irene Reig (saxos y composición); Xavi Torres (piano); Thomas Pol (contrabajo); y Wouter Kühne (batería).

Yone Rodríguez destaca como uno de los máximos exponentes del timple de su generación. Durante su carrera, ha desarrollado un lenguaje propio en sus composiciones, caracterizado por la fusión de estilos, consiguiendo un sonido abierto y universal, pero con Canarias como punta de lanza. En el escenario del fetival tocará junto a Néstor García (guitarra); Leandro Ojeda (bajo eléctrico); y Ayoze de Alejandro López (batería y percusión).

D'Local Groove, proyecto que se inicia en el año 2017, es un grupo formado por siete músicos con una dilatada experiencia en la escena musical canaria y que han confluido en esta banda de música muy urbana, con un directo cargado de energía y canciones que varían en su concepción genérica, pero que tienen un punto en común, el groove, término que se utiliza para describir un tipo de música que incita al movimiento o al baile. Esta formación la componen: Alba Serrano (voz); Miguel Ramírez (saxos); Miqui Delgado (teclados); José Carlos Cejudo (bajo eléctrico); Javi Montero (batería); César Martel (trompeta); y Luis Merino (guitarra eléctrica).

El nuevo proyecto de GAC Trio plantea un paso más en su carrera dentro del jazz contemporáneo europeo. Trabaja desde la personal tímbrica de la formación y como siempre, con la improvisación como motor. El trío lo completan: Gino Marcelli (piano); Agustín Buenafuente (contrabajo); y JM Churchi (batería).

Sara Lilu y Alesander Peña es un dúo musical que se creó en el año 2019 en Barcelona. La conexión entre los dos músicos surgió de manera casi instantánea, y su colaboración los ha llevado a forjar un sonido distintivo que se destaca en el panorama del jazz en España.