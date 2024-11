E.C. Las Palmas de Gran Canaria. Sábado, 23 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Desde su debut en 2004 con el álbum 'Hopes and Fears', Keane se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del pop británico contemporáneo. Sus temas icónicos como 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody's Changing' se han convertido en himnos para millones de personas en todo el mundo. Este año, la banda celebra el 20 aniversario de su álbum debut con una gira internacional que incluye actuaciones exclusivas en España como parte del festival. Tim Rice-Oxley, considerado uno de los mejores compositores de la última década, habla de la evolución durante una larga carrera de éxitos y de este presente lleno de reconocimientos por parte de sus seguidores. Tocan el 6 de diciembre en el Parquing Palmetum de Santa Cruz de Tenerife y repiten al día siguiente en Infecar, en la capital grancanaria. Comparten cartel con Mika, Belén Aguilera y Samantha Hudson.

- ¿Qué espectáculo han preparado para sus concierto en las Islas Canarias?

-Hemos estado celebrando el 20º aniversario de nuestro primer álbum durante todo el año, así que espero que toquemos muchas de esas canciones en Gran Canaria y Tenerife. Pero también tocaremos muchos temas favoritos de nuestros otros discos, además de uno o dos temas menos conocidos para los fans más acérrimos.

-¿Cuál es la mejor sensación cuando están en el escenario?

-Me encanta ver a la gente bailando y el movimiento físico de una gran multitud. Pero mi parte favorita es ver las emociones intensas que las personas experimentan en un concierto: las grandes sonrisas, las lágrimas, el amor y la amistad, la nostalgia por quienes desearías que estuvieran ahí contigo, y la liberación de sentimientos fuertes que la música puede despertar. Todos hemos vivido eso en conciertos, así que me hace sentir muy orgulloso y feliz ver que nuestra música provoca esas respuestas.

-Han pasado 20 años desde que salió 'Hopes and Fears', un álbum clave para los fans de Keane. Al volver a los primeros días de Keane, ¿tienen recuerdos y emociones ligados a esa época?

- Fue un largo viaje para llegar al punto de lanzar ese disco. Fuimos una banda durante muchos años antes de eso; nuestro primer concierto fue en 1998. Por supuesto, cuando salió el álbum y tuvo éxito, hubo una enorme alegría y emoción. Pero lo que más recuerdo es la aventura de llegar hasta ahí: los altibajos, la esperanza y la desesperación, la forma en que nos apoyábamos mutuamente y la determinación que teníamos para que nuestra música viera la luz.

-Canciones como 'Somewhere Only We Know' o 'Everybody's Changing' se convirtieron en himnos de toda la década de 2000. ¿Cuándo se dieron cuenta de que 'Hopes and Fears' tenía un impacto tan grande en la música y en el público?

-Probablemente fue cuando tocamos en Glastonbury en 2004. Salimos de gira a Estados Unidos tan pronto como salió el álbum, y allí tocábamos en lugares pequeños y éramos una banda desconocida. Pero cuando regresamos para Glastonbury, había decenas de miles de personas esperando vernos. Así que supimos que el álbum había explotado mientras estábamos fuera. Fue abrumador estar en ese escenario. Sin embargo, la plena comprensión del impacto de esas canciones ha llegado más recientemente. Este año, hemos notado que nuestra música sigue siendo muy importante para la gente: estamos tocando en conciertos más grandes que nunca, el público es más joven, y el amor que sentimos de ellos es más intenso y significativo. ¡Nos sentimos muy afortunados!

-Desde una perspectiva retrospectiva, ¿qué creen que es la esencia que permite que 'Hopes and Fears' siga conectando con la gente hoy? ¿Hay alguna canción que consideren especialmente relevante actualmente?

- ¡Solo puedo adivinar! La música es tan misteriosa. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que es principalmente un álbum sobre nuestra amistad y cómo nos apoyamos en tiempos difíciles, siempre tratando de que nuestra música tuviera éxito. Nos sentíamos muy vulnerables y temerosos, pero también increíblemente determinados y tercos... Creo que eso se refleja en las canciones, y la gente puede identificarse con esas emociones contradictorias.

- A lo largo de su carrera, Keane ha explorado muchos sonidos diferentes. ¿Cuál es su perspectiva sobre la evolución musical de la banda desde 'Hopes and Fears' hasta sus álbumes más recientes? ¿Les ha sorprendido este cambio?

-No me ha sorprendido porque siempre quisimos cambiar, si teníamos la oportunidad de hacer más discos. Espero que siempre mantengamos ese espíritu curioso. A veces, puede ser difícil para los oyentes seguirnos en ese viaje... pero creo que, en general, la gente respeta más a un artista que sigue lo que cree, en lugar de quedarse en lo que es seguro y comercialmente fiable. Al final, buscamos que los artistas nos lleven a lugares que quizás no habríamos imaginado por nosotros mismos. Ahora, cuando tocamos en vivo, estoy agradecido de que tengamos una colección variada de estilos para elegir, ¡hace que el espectáculo sea mucho más interesante!

- ¿Cuáles fueron las decisiones creativas más importantes que recuerdan haber tomado para definir el estilo del álbum?

-Habíamos tocado casi todas las canciones en vivo muchas veces... así que el objetivo era capturar ese sonido de una manera que se sintiera tan emocionante como un concierto. Estábamos muy decididos a no hacer que el sonido fuera demasiado perfecto, ni a añadir demasiada información nueva que diluyera la fuerza de las canciones.

-La industria musical ha cambiado considerablemente desde 2004, en la forma en que se produce y se consume la música. ¿Cómo se han adaptado a esos cambios? ¿Creen que el éxito de 'Hopes and Fears' habría sido diferente si se hubiera lanzado hoy?

-Creo que las buenas canciones y las letras poderosas siempre tendrán un lugar. De hecho, algunas de esas canciones son más populares que nunca en la era del 'streaming', ¡lo cual es una locura! No creo que nos hayamos adaptado demasiado. Hay que tener cuidado con «intentar demasiado»: hay una nueva generación que hace y distribuye música de manera perfectamente ajustada a cómo se consume ahora. Me resulta incómodo ver a algunos de nuestros colegas diluyendo su arte en un intento frenético por seguir siendo 'relevantes'. Nosotros debemos hacer la música en la que creemos y mantenernos auténticos... curiosos, adaptables, de mente abierta, sí, pero la autenticidad es lo más importante. Intentamos usar las redes sociales para mantener a la gente al tanto de lo que hacemos, pero solo funciona si nos presentamos de una manera fiel a quienes somos. Es un desafío, pero tiene aspectos positivos. Como dije antes, ahora tenemos muchos jóvenes en nuestros conciertos, y supongo que nos están descubriendo a través de las redes sociales, lo cual es maravilloso.

-¿Hay alguna cualidad que defina el sonido del pop-rock británico?

-Creo que lo que mejor hacemos los británicos es equilibrar melodías optimistas con letras desgarradoras. No se aplica a todas las bandas británicas, por supuesto, pero es algo que está en nuestra cultura. Somos un enredo de contradicciones y creo que eso se refleja en nuestro arte. Nos encanta hacer cosas tristes, pero siempre encontramos un rayo de luz y esperanza en ellas... y si vamos a hacer algo feliz, tenemos que matizarlo con algo agridulce o conmovedor.

-¿Cuál ha sido la decisión más difícil que han tenido que tomar a lo largo de su carrera?

-Ha habido muchos momentos, especialmente en los últimos años, en los que no estaba claro si volveríamos a hacer música juntos, y a menudo me sentía muy desesperado. Me costaba mucho seguir escribiendo, seguir intentando hacer música, seguir adelante cada día sin saber si tenía una carrera. Así que esa decisión diaria fue dura. Pero ahora, el espíritu en la banda es mejor que nunca y el amor que sentimos del público es más apasionado que nunca. Estoy agradecido de haber seguido trabajando y de que nos hayamos mantenido fuertes como banda.