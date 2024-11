M.A. Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 29 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La Gran Canaria Wind Orchestra (GCWO) explora en el marco de su 10º aniversario las piezas más emblemáticas de los ballet soviéticos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, entre ellas las las más reconocidas por el gran público como 'El Cascanueces', 'Romeo y Julieta' o 'La consagración de la Primavera', que da título al evento, para volcarlos en el Auditorio Alfredo Kraus, este sábado, 30 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en un evento que esta orquesta de vientos y de percusión firma.

- Los proyectos de la Gran Canaria Wind Orchestra (GCWO) de este año han sido auténticos desafíos. Este del sábado, en el Auditorio Alfredo Kraus, llevan a cabo un homenaje a los ballets rusos que se han quedado en la memoria colectiva al ser los más reconocidos por el gran público. ¿Se puede entender como una clara demostración de que esta orquesta de vientos principalmente no quiere quedarse como una de tantas orquestas más?

-Efectivamente, los proyectos que este año la Gran Canaria Wind Orchestra hemos diseñado son verdaderos desafíos debido a la calidad y complejidad que exige su realización; aunque si echamos la vista atrás, tenemos la sensación de que todos los proyectos que hemos sacado a la luz han sido siempre grandes retos... y está justificado, porque es uno de los objetivos por los que ha nacido la orquesta. La elección de los ballets soviéticos parte del interés en interpretar esta colosal música, y muy especialmente por la ambición de programar la 'Consagración de la primavera' y a su vez integrar el ballet. Además, la música es una herramienta muy efectiva para la reflexión de nuestra sociedad: hubo un tiempo que Rusia (Tchaikvosky, Stravinsky) y Ucrania (Prokofiev) eran todo una unidad, y eran 'hermanos'; ojalá en la actualidad estas dos naciones hermanas se consigan ver de nuevo como tales. Por último, la GCWO no es que no quiera quedarse como una «orquesta más», porque cada agrupación es única y tiene su idiosincrasia, pero es verdad que este proyecto nace hace 10 años para intentar cubrir un vacío del territorio canario: música sinfónica para vientos (gran banda) que pueda abordar repertorios de nivel y calidad profesional y con capacidad organológica de conseguir todos los instrumentos que son necesarios para la interpretación.

-¿En qué momento le llegó la oportunidad de dirigir a la Gran Canaria Wind Orchestra cuando usted se muevestanto por tu tierra de Galicia natal en la actualidad?

-La primera vez que dirigí a la GCWO fue en el 2016, en su segunda temporada, como director invitado, cuando mi ubicación profesional estaba en Valencia. En 2017 es cuando me proponen asumir la dirección titular, que hasta hoy disfruto y agradezco infinitamente porque me permite trabajar con un equipo humano y artístico de excelencia.

- Imaginamos que ya h firmado proyectos en los que figuran la música de genios como Tchaikovski, Prokofiev y Stravinsky... ¿Nos puede contar las dificultades que entrañan sus composiciones?

-Efectivamente se trata de un repertorio que no es la primera vez que tengo ocasión de realizar. La primera dificultad que nos encontramos es el formato, transcripción o arreglo, ya que la música original está escrita para orquesta, de manera que lo que nosotros interpretaremos son 'traducciones' del texto original a otro idioma. Como en linguïstica, un texto original que se traduce necesita ciertas adaptaciones para que sea 'ergonómico' al nuevo idioma y contenga identidad propia, pero además necesita siempre de un esfuerzo extra ya que la producción del sonido siempre ha de imitar al sonido original, que tiene una física diferente. Adicionalmente, la obra de Stravinsky ofrece una dificultad especial debido a su lenguaje (rítmica compleja, texturas densas, discurso en mosaico, etcétera) y la concepción del sonido camerístico (la versión original está pensada para una orquesta de 100 músicos, y nosotros interpretamos un arreglo para poco más de 30 músicos).

-La GCWO se ha tenido que confederar con otras dos orquestas de Gran Canaria con 25 años de recorrido (la GCWO celebra su décimo aniversario) para reclamar a las administraciones apoyo de todo tipo, un lugar acondicionado fijo donde ensayar, más recursos para sacar mejores proyectos...¿Estos reclamos de años pasan igualmente en las orquestas que ahora mismo dirige en Galicia o en otras en las que hayas estado?

-El proyecto de esta orquesta no es tan comparable a otros proyectos que he dirigido o dirijo en Galicia. Me explico: las agrupaciones que he dirigido en Galicia son amateurs, o profesionales, o proyectos educativos de instituciones. Sin embargo, la GCWO es un proyecto independiente, formado principalmente por músicos profesionales, que se pone en marcha esporádicamente para ofrecer programas, dependiendo de la disponibilidad de la plantilla, y sobre todo, de los recursos y la financiación. Actualmente estamos programando dos proyectos sinfónicos por año (no hay más capacidad económica) y algún proyecto extra de música de cámara. Un local propio mejoraría mucho la situación por dos factores de importancia: tener una sede para guardar el instrumental y poder vernos con más frecuencia para hacer ensayos y dar más regularidad al proyecto.

-¿Qué tiene la GCWO que le ha enamorado todos estos años para ser su director titular?

-Me ha enamorado y mucho la calidad humana de los músicos y la capacidad artística y el talento que tienen. Cada vez que vengo a compartir un programa con ellos mi mundo emocional transita entre la ilusión y la felicidad.

-¿Cuál es la aportación de un director al resultado sonoro de una orquesta?

-Es una pregunta muy interesante: cada persona tiene una forma física diferente y unas características de personalidad totalmente distintas. Estos dos parámetros afectan directamente en todo lo que suena, ya que cada cuerpo o fisionomía y la técnica propia de cada director es un lenguaje inimitable que tiene consecuencias muy concretas en la expresión, y por tanto en los efectos que produce sobre el sonido. Por otro lado, el instrumento de un director es una orquesta, formada por seres humanos, de manera que la psicología afecta exponencialmente en los resultados y en las energías de los músicos. Lo resumo con una metáfora muy visual: con los mismos ingredientes (orquesta), y la misma receta (partitura), dos cocineros distintos van a crear un sabor diferente del mismo plato (es imposible que sea igual).

-A su juicio, ¿qué premia el director de orquesta de sus músicos y qué cree que la orquesta valora mayormente de la figura del director de orquesta?

-La interpretación que hacen una orquesta y un director es el resultado de un diálogo vivo, de una forma de comunicación que surge y que se va construyendo, como cualquier discurso lingüístico. La conexión que se genera en el plano comunicativo es realmente alta e intensa, donde se abre un flujo de comunicación de detalles realmente colosal. Músicos y director premiamos lo mismo: el resultado comunicativo de la obra a través del sonido.

-¿Apoya la idea de que las grandes orquestas cada vez tienen que innovar, deben centrarse mucho en la escenografía para ofrecer un valor añadido a la propia música que se interpreta para alcanzar cada vez a mayor público o es de la opinión de que la música clásica se vende por sí sola y cuenta con su público?

-Opìno que la buena música no necesita absolutamente de nada extra. Creo que se puede condimentar o reforzar (según qué música) con otros elementos (danza, luz, imagen...), pero lo difícil es encontrar el equibrio de colocar algo bien hecho que aporte y que no estorbe en nada a lo esencial, que es la música. Dicho esto, es verdad que estamos en una época-cultura un poco superficial y que a veces nos excedemos maquillando los conciertos para atraer público, pero creo honestamente que es porque a nuestra sociedad le falta volver a conectar con el foco del arte: la obra en sí misma.

-Una última curiosidad, ¿Qué otros gustos musicales tiene David Fiuza?

-Practicamente no soy excluyente, me gusta cualquier tipo de música. Creo que como la mayoría de personas, cuanto mejor la comprendo, más me gusta.