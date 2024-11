CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de noviembre 2024, 18:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Culture & Business Pride 2024, uno de los festivales más destacados en la defensa de los derechos LGTBIQ+, cierra su programación con un cartel de actividades necesario. Los Conciertos por los Derechos Humanos Igualitarios, que se celebrarán el 6 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife y el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria, traen a España actuaciones exclusivas de Keane, Mika, Belén Aguilera y la inigualable Samantha Hudson, acompañados de la icónica MariParty con estrellas internacionales del drag.

Desde su debut en 2004 con el álbum 'Hopes and Fears', Keane se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del pop británico contemporáneo. Sus temas icónicos como 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody's Changing' se han convertido en himnos para millones de personas en todo el mundo. Este año, la banda celebra el 20 aniversario de su álbum debut con una gira internacional que incluye actuaciones exclusivas en España como parte del festival.

Mika, el artista de origen libanés-británico, es un fenómeno global que ha redefinido el pop con su estilo único y su extraordinario rango vocal. Desde que irrumpió en la escena musical con su éxito 'Grace Kelly', Mika ha acumulado premios como el Brit Award y múltiples discos de platino en todo el mundo.

Con su reciente álbum 'Que ta tête fleurisse toujours', continúa explorando temas de identidad, amor y libertad, convirtiendo su música en un reflejo de su compromiso con la diversidad

Belén Aguilera, una de las voces más destacadas del pop nacional, llevará al escenario su sensibilidad y mensaje de empoderamiento.

Samantha Hudson, Keane y Mika completan el cartel junto a Belén Aguilera. C7

Cerrando el cartel, Samantha Hudson pondrá su sello provocador y reivindicativo, uniendo humor, arte y activismo.

El festival llega en un momento crítico, con el panorama internacional marcado por retrocesos en los derechos del colectivo LGTBIQ+ y el auge de ideologías extremas. Este contexto ha propiciado un éxodo masivo de usuarios de plataformas como Twitter, saturadas de desinformación y discursos de odio.