Keane y Mika encabezan el Culture & Bussines Pride en Gran Canaria y Tenerife

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de septiembre 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El festival internacional Culture & Business Pride, enfocado en la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, regresa con una edición especial y prenavideña. Por primera vez en su historia, el evento se desarrollará en dos islas de manera simultánea: Las Palmas de Gran Canaria, que debuta como sede principal, y Santa Cruz de Tenerife, que continúa siendo un punto clave para el festival.

Del 3 al 7 de diciembre de 2024, ambas capitales se convertirán en el epicentro internacional de los derechos humanos, la cultura y la inclusión, con un programa enriquecido que culmina en los esperadísimos Conciertos por los Derechos Humanos, protagonizados por los reconocidos artistas internacionales Keane y Mika, ambos con conciertos exclusivos en España.

Keane, ganadores del Brit Award en 2008, harán su única aparición en España dentro del marco de Culture & Business Pride. La icónica banda de Sussex, conocida por temas como 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody's Changing', ofrecerá un espectáculo exclusivo en el que repasarán sus mayores éxitos en su gira del 20 aniversario de 'Hopes and Fears su disco más emblemático en el contexto de su gira mundial de 2024.

Mika, aclamado por su carismática presencia escénica y su trayectoria multifacética, llegará a Canarias para presentar su último trabajo discográfico, 'Que ta tête fleurisse toujours' (2023).

La banda Keane. C7

El talento del libanés Mika será otro reclamo internacional que encabezará el 'line up' del Concierto por los Derechos Humanos.

Michael Holbrook Penniman Jr alcanzó fama internacional ya con su primer álbum 'Life in Cartoon', y su ya clásica hit 'Grace Kelly', conquistando también su primer Brit Award. Una trayectoria posterior con siete álbumes de estudio, varios álbumes de platino, infinidad de premios e implicación en disciplinas como el cine, hacen de Mika una superestrella, que presentará en exclusiva en Canarias su último álbum de 2023 'Que ta tête fleurisse toujours'.