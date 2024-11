Victoria González: «En los personajes vuelco lo que tengo dentro, lo bueno y lo malo»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de noviembre 2024, 23:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En John Silver el Largo, personaje de la histórica novela de aventuras 'La isla del tesoro', de Robert Louis Stevenson, radica el origen de 'Buenos tiempos' (editada por Siruela), aunque su autora, la escritora Victoria González Torralba no sabe la razón de este punto de partida. «Lo que me inspiró fue la idea de una novela en la que apareciera un personaje como John Silver, de 'La isla del tesoro'. Lo pensé de forma peregrina, sin saber por qué. Tras 'Llámame Méndez' me planteé escribir algo que no tuviera nada que ver con esa novela. Y rescaté la idea de John Silver», apunta por teléfono esta novelista que participa el próximo jueves, 14 de noviembre, en el festival LPA Confidencial.

A partir de las 17.45 horas, protagonizará un encuentro con Miguel Ángel González, en la sala Gran Canaria del Hotel Cristina, en el paseo de Las Canteras de la capital grancanaria.

El viejo pirata creado por Stevenson revive en su novela en la piel del personaje Juan Sil, un oscuro hombre que regenta una cantina en un enclave costero sin identificar. «Me inspiré en ese viejo pirata para que la historia transcurriera en un lugar cercano al mar. Le puse como contrapunto a la joven Laura», desvela sobre 'Buenos tiempos'.

La escritora reconoce que le interesa mucho profundizar en «la dualidad» de los personajes de sus ficciones. Y nada mejor para situarla y acentuarla que un paisaje concreto. «Los emplazamientos turísticos me permiten retratar eso, porque en verano son una cosa y en invierno, otra. Son lugares que tienen una cara A y una cara B para las personas que viven ahí», explica Victoria González.

La historia

La novela arranca cuando la joven Laura, que vive con sus tíos tras el suicidio de su madre, comienza a trabajar en la cantina que regenta Juan Sil para mejorar la economía familiar. Pero una noche de pesca con este oscuro individuo se topan con una sorpresa, rescatan del mar una parte de la pierna de un cadáver.

La acción transcurre en una localidad mediterránea en la década de los 70. «Elegí esa época porque en España fue la bisagra entre el antiguo régimen franquista y el comienzo de la democracia. No sitúo la historia en un año concreto, aunque en mi mente tenía uno, 1973. Me hice un esquema mental en torno al mismo y la única referencia en el libro son los temas musicales que incluyo», comenta.

En la piel de Juan Sil retrata la fuente de inspiración del libro, aunque quien asume un mayor peso como protagonista es la joven Laura. ¿Tiene mucho de Victoria González Torralba? «Laura me salió de forma natural, aunque la piedra angular era Juan Sil. Pero todos los personajes me brotaron un poco del subconsciente. Al igual que la modista que vivió en la Casa de las Buganvillas, Álex Lobo o El Hombre de los Perros. Al final, Laura acabó tomando las riendas y se fue imponiendo desde el principio. Claro que tiene cosas mías. Pero Sil y el resto de personajes también las tienen. Cuando construyo un personaje siempre vuelco lo que tengo dentro, tanto lo bueno como lo malo», reconoce.

Siruela ha editado su segunda novela dentro de su serie dedicada al género policiaco o negro. «Se puede entender tanto como una novela de aventuras como una negra o policiaca. Creo que dentro de una colección dedicada a novelas de aventuras o de intriga también encaja. Incluso hasta en una dedicada a las novelas juveniles, porque Laura es una joven y se puede entender como una aventura iniciática, porque el personaje sufre una transformación a partir de un movimiento importante que se produce y que prefiero no adelantar a los lectores», apunta. «De todas la etiquetas que se le pueden poner, creo que la que mejor le va es la de novela policiaca o de intriga, pero siempre que tengamos en cuenta que no es nada ortodoxa», añade.

Victoria González Torralba. C7

Reconoce que el género negro y policiaco está «en continua transformación». «Mucha gente sigue asociándolo a los años 50, a las novelas y las películas de gángster y de la Ley Seca. Pero hay muchos tipos, el 'Rural Noir' también es muy válido. Es bueno que así sea. Lo que busco es no encasillarme y tengo claro que una cosa es un modelo a seguir y otra cosa es agotarlo», defiende.

Alexis Ravelo

Su participación en el festival LPA Confidencial le permitirá visitar la ciudad natal de Alexis Ravelo, escritor grancanario fallecido el 30 de enero de 2023, cuando llevaba años convertido en un referente de la novela negra en castellano. «No tuve la suerte de conocerle. Siempre me hablaban muy bien de él, de lo buena persona que era y de sus famosos abrazos de oso. Cuando comencé a escuchar lo buen escritor que era me puse a leerlo. Al poco, coincidió que Siruela aceptó publicarme y pensé: ¡qué bien, ahora seguro que coincidimos y tengo la ocasión de saludarlo. Pero desgraciadamente falleció y no pude hacerlo. Al igual que Domingo Villar, los dos aún tenían mucho que dar a nivel literario», apunta con pesar.

La primera novela de Victoria González fue 'Llámame Méndez', una precuela en torno al popular personaje creado por su padre, Francisco González Ledesma. «La tenía que haber escrito él, pero falleció y cumplí el pacto al que habríamos llegado. Nunca se sabe, pero en principio el círculo con el personaje ya lo cerré».