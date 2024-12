«'La Redención' es una reflexión literaria sobre el perdón y las segundas oportunidades»

Martha Lucía Suárez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Fernando B. Petricca Robaina explora en 'La Redención' los profundos significados del perdón y la búsqueda de nuevas oportunidades, con una narrativa que une paisajes reales e imaginarios. La obra, reconocida con el Premio Regional de Narrativa Breve Dolores Campos-Herrero que convoca la Biblioteca Insular, se erige como una ventana al universo creativo de un autor que da vida a personajes memorables y mensajes universales. Petricca Robaina, acompañado del novelista Carlos Álvarez, presenta este martes, 17 de diciembre, a las 19.00 horas, el citado título en la Biblioteca Insular.

En un rincón literario donde la realidad y la ficción se entrelazan, encontramos a Fernando Petricca, un narrador que con su pluma ha cautivado a lectores y críticos por igual. Su obra, 'La Redención', ha sido reconocida con el Premio Regional de Narrativa Breve Dolores Campos-Herrero, un galardón que ha catapultado su nombre al panorama literario canario.

Fernando Petricca nos revela los entresijos de la creación de 'La Redención'. Con una sinceridad conmovedora, comparte los desafíos y las alegrías que enfrentó durante el proceso de escritura. Desde la gestación de la idea inicial hasta la culminación de la obra, el autor nos transporta a su quehacer literario, donde las palabras cobran vida. «Diría que el libro responde más a una temática que siempre me ha interesado -la búsqueda del perdón, de la redención, el ansia de las segundas oportunidades- que a una influencia concreta. Ello no obsta, sin embargo, a que la historia se conforme con elementos claramente identificativos. Por una parte, la constatación de una realidad bien conocida en el ámbito del archipiélago -la inmigración irregular- y sus terribles consecuencias. Por otra, la presencia casi protagónica de un país y su cultura -Lituania- que se explica por ser mi mujer originaria de allí. Me parecía interesante trazar puentes entre mi lugar de origen y aquel país, y de paso poner en valor las bondades de un país precioso y relativamente desconocido en España que merece ser descubierto».

Petricca relata cómo la presión del tiempo marcó el proceso de escritura, enfrentándose a numerosos retos que, pese a las dificultades, lo llevaron a un resultado satisfactorio. «No fue un proceso fluido y sencillo, al contrario, me topé con numerosos escollos que debía resolver con celeridad y quizás sin la reflexión debida pero sometido a la realidad de las circunstancias. En última instancia, debo decir que estoy satisfecho con el resultado obtenido», puntualiza el autor.

'La Redención' es una invitación a un viaje sensorial donde cada lector construye su propia interpretación. En esta obra, el autor nos transporta a un mundo lleno de matices, donde la esperanza y la redención se entrelazan. «'La Redención' es simplemente una historia, una historia como otra cualquiera. Sinceramente mi deseo personal sería que el lector disfrutase mientras va avanzando por las frases, deleitándose en la música de las palabras, visualizando en su mente los paisajes del país de origen del protagonista y compartiendo con él sus alegrías y sinsabores», expresa Petricca.

La riqueza literaria

«A este respecto, coincido con esa corriente de autores que defienden la libertad omnímoda del lector de interpretar la obra según sus propios parámetros, sin influencias externas. Sin perjuicio de ello, es claro que hay un mensaje latente en la historia: el de la necesidad y el derecho de cualquier persona que haya errado el camino, a encontrar el perdón por los errores del pasado y a disponer de una segunda oportunidad, concluye el autor», dice.

La literatura es un tejido rico y complejo, donde las influencias se entrelazan de manera sutil. Fernando Petricca reconoce la importancia de los autores que lo han inspirado, tanto a nivel nacional como internacional, admira su capacidad para crear mundos imaginarios y sumergir al lector en ellos. Desde los clásicos hasta los contemporáneos, cada escritor ha dejado una huella en su obra.

«En mi opinión todos los escritores cuyos libros he leído han influido en mayor o en menor grado en mi propia escritura, ya sea de manera consciente o no. He tratado de abarcar géneros diversos y a autores de muy distinto signo, contemporáneos o clásicos, en el convencimiento de que la riqueza de lecturas siempre tiene un efecto beneficioso a la hora de escribir. Sin ánimo de exhaustividad, y en relación a autores canarios mencionaría a Millares Sall, Vázquez-Figueroa, Sánchez Robayna y Francisco Casanova. A nivel internacional destacaría, entre otros muchos, a García Márquez, Tabucchi, Paul Auster, Buarque, Salter y Kundera», enumera Petricca.

Con mucha influencia

Las palabras tienen el poder de construir mundos, de despertar emociones y de transformar vidas. La literatura, a través de sus diversas formas, desde la novela hasta el micro relato, nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, y al respecto el autor comenta: «La literatura tiene una influencia determinante en numerosos ámbitos de la vida. En primer lugar, diría que como arte que es, cumple una función estética, satisface un anhelo de belleza que todos tenemos en mayor o menor grado, en este caso a través de las palabras. Aunque carente de efectos prácticos, para mi es su función más importante. Por otra parte, es obvia su función social, a través del tratamiento de temas que pueden moldear las creencias o valores de las personas, unas veces reflejando el estado actual de las cosas y otras tratando de encauzar opiniones o transmitir unos valores particulares y, por último, mencionaría su valor educativo, aspecto este vital pero que depende ya de otros factores para su correcta influencia, entre otros, de los hábitos lectores de la sociedad en general», apunta el escritor.

«La narrativa breve es literatura, entiendo que hace ya mucho tiempo se superó el debate sobre su importancia en relación a la novela larga. De hecho, en los últimos años asistimos a un auge en cuanto a su valoración y consideración, un número creciente de lectores entusiastas así lo atestigua, con numerosos concursos dirigidos en exclusiva a este género y con un creciente número de publicaciones que recurren ya sea a los cuentos, al propio relato breve, o incluso a los Micro relatos», expresa Petricca.

Del panorama literario canario destaca lo importante que es apoyar la aparición de nuevas voces y crear puntos de encuentro para los autores.