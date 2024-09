Venezuela imán

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Siempre hay alguien que se pregunta para qué sirve un festival de literatura, a parte de reunir a escritores para que hablen de sus cosas y de paso vender alguno de sus libros. Por lo general no es una pregunta inocente porque, implícitamente, conlleva una descalificación que imagino desinteresada. La sempiterna pregunta de para qué sirve la literatura. Comprendo perfectamente que alguien pueda preguntarse qué función tiene la poesía en un mundo que se dirige, a pasos agigantados, hacia una distopía imaginada por escritores ociosos y calenturientos. Lo funcional y el mercantilismo siempre están en el centro de la mediocridad y es usado por aquellos que carecen de valores humanos, o no les dan importancia, frente a la inmediatez del mercadeo. Para la poeta venezolana Dira Martínez Mendoza la literatura es una casa para el diálogo en «la que el tiempo no existe». 'La utilidad de lo inútil' es un magnífico ensayo de Nuccio Ordine que al final nos lleva a otra pregunta: ¿para qué sirve la vida si esta inevitablemente nos conduce a la muerte? Mientras esto escribo tengo en la mesa otro ensayo del pensador italiano, 'Los hombres no son islas', sobre literatura y solidaridad humana. Para el título se inspiró en un texto del poeta inglés John Donne, recogido en 'Meditaciones en tiempo de crisis' escrito en 1623 o 24. La 'Meditación XVII' es la más popular (Hemingway es elc ulpable). Ordine la traduce de esta manera: «Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo; todo hombre es una parte del continente, una parte del océano». Todo estác onectado y formamos parte de un todo. Lo argumenta el poeta imaginando «una porciónde tierra desgajada por el mar» y como este suceso, de ocurrir, afectaría al continente. Elfinal es toda una declaración de principios éticos: «La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad». Por tanto, no preguntes «por quién doblan las campanas; están doblando por ti». La imagen poética que parte de la contraposición isla-continente, individuo-sociedad es, como se encarga de explicar Ordine, de total actualidad. Cuando redoblan tambores de guerra en Europa y en el mundo, que provocan migraciones constantes y masivas de personas que huyen de la muerte y del hambre;cuando países, que se autodenominan del primer mundo, niegan el asilo o la más mínima ayuda humanitaria... Cuando todo esto sucede a nuestro alrededor, las palabras del poeta nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre la existencia humana y de entender que«ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo; todo hombre es una parte delcontinente, una parte del océano». Los males que nos afectan son universales y ser solidarios se convierte en una obligación. Así pues, las causas de los otros —del próximo, del prójimo —, que aspiran también a encontrar la isla de Utopía, deben ser defendidas. El pensador italiano establece que ser ciudadano del mundo significa recorrer el camino del yo para llegar al nosotros, salirse del yo para sentirse parte de una inmensa comunidad. ¿Para qué sirve un festival de literatura?E n Los Llanos de Aridane, desde el año 2018, se pone de manifiesto a través de laliteratura que hoy la isla es solo un concepto geográfico. Pedro García Cabrera le dedicó estos versos a La Palma, «abarloada al poniente»: «La Palma no es soledad./ Es la cabezade puente/ que sobre los océanos/ tendieron los continentes». Una realidad que se ponede relieve con este Festival Hispanoamericano de Escritores enraizado ya en Taburiente y para el que no hay fronteras. Las literaturas de Nicaragua, México, Perú, El Salvador han sido protagonistas de unas jornadas en las que Canarias siempre ha tenido su voz. Yc ómo no recordar a José Pérez Vidal, el ilustre palmero que tan bien estudió las relaciones entre Canarias y América así como las aportaciones recíprocas en bienes materiales e inmateriales (el plátano, la caña de azúcar o las evidentes afinidades del idioma hablado). Canarias, la puerta del viejo mundo hacia las Antillas, que se convirtieron en «las puertas del Nuevo».

El VI Festival Hispanoamericano de Escritores está dedicado a la literaturade Venezuela, país que después de su independencia, no abrió sus puertas a los extranjeros hasta 1840, pero antes había hecho una excepción con los canarios, «un significativo trato de favor» dejó escrito Pérez Vidal. Hasta 1893 llegaron unos 40.000 isleños. 'Venezuela imán' fue el título que José Antonio Rial, hijo del también escritor y farero José Rial Vázquez, le dio a su novela sobre la inmigración (Caracas,1954). Aquí podemos leer: «Venezuela es aquella tierra de El Dorado, del imán maldito que perdiera a Jiménez de Quesada, que arrastrara hasta el infierno verde al capitán Antonio Berrío, a Walter Raleigh y al Tirano Aguirre». Actuales me siguen pareciendo estas palabras que constatan una realidad que atrae a los ambiciosos y especuladores: «Y ahora las fuentes inagotables del petróleo son un motivo más de hechizo de este país sirena». Venezuela, un imánt ambién para escritores y artistas isleños, emigrados y exiliados, que encontraron refugio para desarrollar y exponer su obra. Me vienen desordenadamente a la memoria —además del citado Rial— Félix Duarte, Antonio de la Nuez, Juan Ismael, Pedro González, Juan Jaén, Francisco Borges Salas, entre otros. En fin, ¿para qué sirve un festival de literatura? Confieso que desconozco la literatura venezolana en general y en particular la que seescribe hoy en día. Tengo la impresión de que es la gran desconocida para el gran público. En mi formación están presentes los clásicos Andrés Bello, Rómulo Gallegos, Teresa de a Parra, Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva y poco más. Por supuesto en mi bagaje los poetas Juan Calzadilla y Rafael Cadenas, quien desde Caracas a sus 94 años inaugurará el encuentro. De la actualidad reconozco a la poeta Yolanda Pantin, a la narradora Ana Teresa Torres y al profesor, ensayista y novelista José Balza que estará clausurando el Festival con —imagino— uno de sus magistrales ejercicios. Habrá que estar atentos a toda esta literatura, que se ofrecerá del 23 al 28 de septiembre en Los Llanos de Aridane; una literatura marcada por la diáspora. Pero también habrá quedescubrir a aquellos autores que siguen escribiendo desde Venezuela e intentar comprender «cómo un país se transforma en pocos años, sin que los hombres no se dencuenta de lo que crean ni de lo que destruyen», según observaba Rial hace más de 60 años. También será recomendable volver al autor de las dos novelas más representativasde Venezuela, 'Doña Bárbara' y 'Canaima', que convierten a su autor en un clásico de la literatura universal. Novelas que se convirtieron en símbolos de la regeneración nacional y de la lucha entre barbarie y civilización, desde el Llano venezolano a la selva y el Orinoco. Rómulo Gallegos era un hombre de acción que, más que en el mundo de las ideas, se movía en el mundo de las realidades en búsqueda de la identidad. Rasgo este que para Arturo Uslar Pietri es característico de los pensadores americanos. Desde el fondo de la Caldera de Taburiente Hölderlin susurra que el mar y la distancia quitan y dan memoria, pero «lo que permanece lo fundan los poetas». Desde el Roque delos Muchachos, al amanecer, el mundo se ve «como un largo y dulce beso». Al poeta palmero Félix Duarte (1895-1990), que emigró a Venezuela siendo un adolescente, lo mantuvo la esperanza y nunca renunció a «la mañana azul de la aleluya». En La Palma los volcanes no duermen, pero las puertas se abren de par en par, «si el visitante se anunciacon la palabra Paz».