«Un completo paseo» por el género negro y policiaco desde Los Llanos

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La localidad palmera de Los Llanos de Aridane se convierte desde este miércoles y hasta el sábado en un núcleo urbano repleto de detectives, policías y asesinos de todo pelaje. Lo hace gracias a la celebración de la 5ª edición de Aridane Criminal, un festival literario que ofrece «un completo paseo» junto a autores de novela negra y policiaca que permite descubrir los caminos por los que transita en la actualidad este género tan popular.

Eduardo García Rojas afronta su segundo Aridane Criminal como director y al igual que el año pasado, el recuerdo y el espíritu del primer mandamás del festival, el escritor Alexis Ravelo -fallecido en 2023-, estará muy presente.

«Siempre digo que Alexis es el comisario del festival y yo solo soy el subcomisario», apunta García Rojas entre risas y con admiración hacia el autor de la saga de novelas protagonizadas por el investigador Eladio Monroy. «Abrimos y cerramos el festival con Alexis», avanza el periodista, escritor y director de Aridane Criminal.

Alude a la puesta de largo de este miércoles, a partir de las 19.30 horas, con el acto titulado 'Recordando al comisario Ravelo', en el que Javier Rivero Grandoso entrevista al escritor vasco Jon Arretxe. Abordará sobre todo su relación de amistad con Alexis Ravelo, que le llevó a homenajearlo en su última novela publicada en castellano, 'Mañas de lagarto' (Euren), protagonizada por su detective Touré. La novela transcurre en la capital grancanaria y en un momento dado el investigador africano creado por Jon Arretxe conoce a Eladio Monroy, el personaje ideado por Ravelo.

El broche final a esta quinta edición consiste en un concierto especial con letras para canciones del autor de 'La estrategia del pequinés', protagonizado por Ginés Cedrés.

Jon Arretxe, José Luis Correa y Cristina Higuera son tres de los autores que participan en esta quinta edición de Aridane Criminal. C7/Arcadio Suárez

«No soy el más indicado para decirlo, pero creo que el festival ofrece un completo paseo por lo más brillante del año pasado del género negro y policiaco. Es un género que atraviesa un muy buen momento en España», reconoce Eduardo García Rojas.

Así, los asistentes a este evento cultural palmero que va «al golpito», como decía Alexis Ravelo, podrán escuchar en persona a autores nacionales como Marto Pariente, Cristina Higueras, Elsa Plaza, Victoria González Torralba. Estaba prevista también la asistencia de Víctor del Árbol para hablar de su novela 'El tiempo de las fieras' (Destino), pero finalmente ha tenido que cancelar por cuestiones personales.

Fruto de la colaboración con Casa África, en esta 5ª edición tomará parte también Nii Ayikwei Parkes, autor natural de Ghana que vive en Reino Unido, y que hablará sobre su libro 'Tail of the Blue Bird'.

Se le suman los escritores canarios Bibiana Reyes, Luis Carlos Castañeda, David Cabrera y José Luis Correa. El último dará a conocer detalles de su nueva entrega de la saga protagonizada por Ricardo Blanco, 'El bebedor de coñac' (Alba Editorial), que aterriza estos días en las librerías nacionales.

Eduardo García Rojas defiende el «espíritu especial» que marca el paso de Aridane Criminal desde su puesta en marcha. «He estado en otros festivales nacionales del género y en ninguno me he encontrado con lo que se genera aquí. No sé si es fruto de la magia de la isla y de los Llanos. Pero lo que nace entre los participantes es especial, incluso, nacen sinergias y colaboraciones entre ellos», subraya.

En Aridane Criminal, el cine ocupa un lugar destacado. No solo porque inspira habitualmente los carteles del evento, sino porque en la programación se incluyen proyecciones. Este miércoles se podrá ver, a partir de las 20.30 horas, en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane el clásico de 1946 'Al rojo vivo', de Raoul Walsh, presentado por el escritor y cineasta grancanario Elio Quiroga.

El viernes 24, a las 21.00 horas, se proyectará 'Intacto', 24 años después de su estreno, presentado por su director, el tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo.