Aprender a través del asombro de las palabras

Vivir del cuento

Detrás de los cuentos contados se parapeta la palabra y su excitante sonido. Dicen que los cuentos son esas asombrosas extensiones de la memoria y la imaginación que, a través de la boca de quien los cuenta, salen de su mudez para explicarnos la vida. Precisamente porque los cuentos nos permiten comprender la vida, nos hablan de lo que pudo haber sido. No hay a veces más alejado de la realidad que una buena historia que nos recuerde que la vida es así y el mundo ha sido organizado asá, pero podría ser de otra manera. No hay nada más subversivo que un cuento que se ocupe de devolvernos a la verdadera y convencional existencia al exponer lo que la vida real y la historia sofocan. El poder evocador de un cuento es inmenso. Casi siempre cuando concluyen uno tiene la incómoda sensación o el ligero temor de no regresar jamás a ellos. Euforia y abatimiento, desolación, locura, amor, dolor, placer... el fascinante recorrido de la vida cabe en un cuento que suele terminar cuando empezábamos a entender algo, a saber lo que se puede construir con las palabras. Entender es descubrir la unidad bajo la diversidad, lo que existe de común entre hechos contradictorios. Quizás solo nos quede seguir viviendo del cuento y de sus desesperados y felices finales.