'Enemigo' y la lucha medioambiental canaria

La verdad a veces incomoda. Incluso, duele. Tiene la capacidad de acabar con una realidad que se creía irrefutable y que de repente se descubre que no es más que una mentira. Sobre la disyuntiva entre enfrentarse al status quo para que salga a la luz una realidad trascendental o mirar para otra parte para que todo siga igual erigió el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen, a finales del siglo XIX, su poderosa obra teatral 'Un enemigo del pueblo', que ahora lleva a su terreno la compañía grancanaria Teatro La República.

«Cumplimos como compañía 30 años y nos apetecía celebrarlos con uno de los textos de toda la vida», apunta Nacho Cabrera, responsable de la adaptación y dirección de 'Enemigo', que se representa los próximos días 17 y 18 de enero, a partir de las 19.30 horas los dos días, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

Niria Ro, Toni Báez, Alberto Aliaga y David Harada son el cuarteto protagonista de 'Enemigo'. Quienes conozcan el original de Ibsen echarán en falta un elenco de mayores dimensiones, pero es que Teatro La República representa su espíritu, pero desde una perspectiva diferente y con algunos cambios sustanciales con respecto a 'Un enemigo del pueblo'. «Lo que hemos hecho es reescribirla entera. Hay cosas que no están en el texto original. Por ejemplo, un discurso muy potente de la hija del doctor Stockmann en torno a los movimientos sociales y cómo han quedado denostados en la sociedad contemporánea», explica Nacho Cabrera.

El dramaturgo danés situó su obra en una ciudad cuyo balneario es el principal motor económico. Cuando descubre que el agua está infectada por una bacteria que pone en peligro la salud de los usuarios, decide contarlo y entonces se encuentra con un rechazo social e institucional generalizado, ya que se teme que esta noticia se lleve por delante la estabilidad económica de la localidad.

«Una de las cosas que más nos interesaba de este texto es su vigencia. Se publicó en 1882, pero parece que Ibsen la escribió ayer. Refleja lo que tiene que sufrir una persona, en este caso el doctor Stockmann por el simple hecho de querer contar la verdad. Algo con lo que convivimos todos los días en estos tiempos de 'fake news'», denuncia el director ingeniense.

En un malecón canario

La actualidad que destila 'Un enemigo del pueblo' permitió un traslado natural de la obra al terreno local y a la forma de entender el teatro de esta compañía isleña. «Nuestro montaje cuenta la realidad de las islas. La de cualquiera de ellas, porque lo hemos trasladado a una cuestión medioambiental. Para ello usamos un balneario a pie de mar que tiene el mismo problema, porque le llegan todas las porquerías que los seres humanos tiramos al mar. Y el doctor se da cuenta de que ha llegado el momento de pararlo. Así se genera un discurso político muy bestia, porque estamos matando la gallina de los huevos de oro. Vimos que la obra era perfecta para hablar de esta realidad de Canarias, de las luchas medioambientales. No entramos a fondo, sino que lo tocamos de refilón», comenta Cabrera.

La batalla contra cuestiones de este calado siempre conllevan el disgusto de los poderosos y muchas veces de la mayor parte de la sociedad, que opta por mirar hacia otro lado y no pensar en el futuro que deja a la siguientes generaciones. «La obra retrata perfectamente cuando alguien, fiel a sus principios, tiene que convertirse en un enemigo del pueblo para que se ponga coto a esta situación. Detrás de cada lucha siempre hay unas buenas intenciones y en esas batallas los que están al frente dando la cara han pasado a convertirse en enemigos de su propia gente. Sucede, por ejemplo, en instituciones gobernadas desde la izquierda. Antes compartían los mismos principios de esas mismas batallas pero después, ya en el poder, se vuelven contra los que lideran la lucha», subraya el director de 'Enemigo'.

Nacho Cabrera aclara que, tal y como Teatro La República ha hecho durante estos 30 años, el montaje elegido para subir al escenario tiene calado social y político, pero es una creación artística. «No caemos en el panfleto. El teatro es un concepto artístico. Llevamos 30 años contando cosas. En nuestra primera obra fue la imposibilidad de soñar. Tenemos claro que lo que hacemos es arte y después ya contamos las cosas, aunque también somos conscientes de que el arte por el arte no existe», reconoce sin ambages.

Escénicamente, 'Enemigo' se desarrolla en torno a un malecón al que llega la basura que los humanos han arrojado al mar. «Ese muelle se construye y deconstruye con las distintas escenas que la historia necesita. Empezamos con un escenario limpio y utilizamos elementos versátiles, que nos sirven para muchas cosas. Hemos utilizado elementos de reciclaje para fortalecer el proceso», avanza Nacho Cabrera a la vez que advierte que la música es casi un personaje más de la obra.

Los montajes de 'Un enemigo del pueblo' suelen desarrollarse con un amplio elenco de actores. La República solo cuenta con cuatro. Una de las escenas más potentes del original es una asamblea. «La hacemos en el patio de butacas. Rompemos la cuarta pared, los actores bajan y con el público llevamos a cabo ese juego contra el doctor Stockmann», señala Nacho Cabrera.

El elenco

Toni Báez asume el rol de este personaje. «Lleva 15 años con nosotros y el montaje lo construí con él en la cabeza», puntualiza el director.

«David Harada estaba hasta ahora más en 'sitcoms' y había hecho cosas puntuales de teatro. Me parecía que tenía algo especial. Cuando le ofrecí participar se quedó en fuera de juego. Se ha acoplado muy bien. Alberto Aliaga tiene una vis cómica y nunca había trabajado con nosotros. Se ha sumando estupendamente también», señala.

También se estrena en esta compañía la joven actriz Niria Ro. «Tiene un gran futuro. Llegó a la obra porque finalmente Alicia Ramos no pudo hacerla. Pero ha sido un fichaje fantástico. El original de Ibsen casi no tiene elenco femenino. Primero nos decantamos por darle mayor protagonismo a la mujer del doctor Stockmann, pero después vi quien tenía un mayor potencial era su hija. Niria hace los dos personajes. Sinceramente, creo que tenemos un cóctel perfecto con los cuatro y me gustaría hacer más cosas con ellos en un futuro», dice Cabrera.

La intención de La República es que 'Enemigo' gire durante los próximos meses por las islas. Tras su estreno en el Cuyás, fruto de una coproducción con este espacio, ya cuenta con una función en Tenerife.

Para celebrar los 30 años de La República, Nacho Cabrera lanza un deseo. «Me gustaría llevar a cabo un fin de semana de la compañía. Representar desde el viernes y hasta el domingo 'Madre' (2021), 'Colacerdo (2023), con la que vamos a ir a Oporto, y 'Enemigo'. Las tres obras se van a quedar como parte de nuestro repertorio».