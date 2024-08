La segunda temporada de 'Memento Mori' conecta Gran Canaria con Valladolid y Trieste

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de agosto 2024, 22:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde el 2022, cuando el rodaje de la primera temporada de la serie 'Memento Mori' recaló unas semanas en Gran Canaria, la isla comenzó a vislumbrarse como una localización de mayor peso si finalmente este proyecto de Zebra Producciones contaba con una segunda temporada. Así lo reconoce Marcos A. Castillo, director de la serie y productor ejecutivo, durante una producción que se graba de nuevo en la isla hasta el próximo 3 de septiembre.

«Desde el primer día que se iniciaron las localizaciones para 'Memento Mori', elegimos Gran Canaria no solo por los incentivos fiscales, sino porque buscábamos una isla con un tipo de construcción concreta, que la encontramos en el interior de Las Palmas de Gran Canaria, porque cuenta con distintos palacetes y casas señoriales que nos venían muy bien para la casa del padre Ledesma, por ejemplo», explica el cineasta durante una sesión de trabajo desarrollada este lunes en la playa galdense de Bocabarranco.

La nueva temporada de la serie se inspira en el libro 'Dies Irae', segunda entrega de la trilogía 'Versos, canciones y trocitos de carne', de César Pérez Gellida. «La acogida en Canarias, desde la primera temporada, ha sido maravillosa. Buscamos que las localizaciones de la isla, que este año son interiores y exteriores, tengan conexión con lo que estamos rodando en Valladolid y Trieste. El eje fundamental de la acción transcurre en Valladolid y una parte también en Trieste. Lo que hemos hecho es ficcionar más la novela 'Dies Irae', porque el tipo de localizaciones del libro eran casi imposibles de abordar en una sola temporada. Por eso hemos elegido zonas estratégicas para poder contar la historia de una forma más cercana y accesible. Lo que rodamos en Gran Canaria tiene conexión con lo que se está grabando en Toledo, Trieste y Valladolid», explica Marcos A. Castillo.

La trama de esta segunda entrega, que sigue protagonizando Yon González en la piel de Augusto Ledesma, un asesino en serie de gustos refinados al que intenta atrapar Carapocha (encarnado por Juan Echanove), ha obligado al equipo de la serie a tomarse algunas licencias. «En la primera temporada fuimos un poco más fieles, pero este segundo libro transcurre en muchos lugares, por lo que hemos tenido que hacer la historia nuestra, contando lo mismo, pero narrándolo desde sitios distintos», dice Castillo.

La luz

«El que vio la primera temporada, en esta segunda no se sorprenderá, pero sí notará que le hemos dado una vuelta. Teníamos muy claro que la parte de la iluminación era un personaje más. En la primera jugamos mucho con el concepto de la lluvia, de una ciudad gris, opresora y con un cielo plomizo, para que todo fuera muy constreñido en ese ambiente. Ahora es otra época del año, verano, y hemos jugado a favor, por lo que la luz refleja un calor sofocante, trabajamos mucho el sudor con una luz muy dura. Así que esta nueva atmósfera está muy presente», avanza sobre una temporada que volverá a emitir la plataforma Amazon Prime Video.

Un momento del rodaje en Bocabarranco, Gáldar. Juan Carlos Alonso

El director y productor estrena equipo técnico en este rodaje grancanario. «En esta segunda temporada, el equipo es totalmente distinto al de la primera. Los dos equipos, el anterior y este, han funcionado muy bien. Yo, particularmente, estoy encantado con el equipo que se ha formado para esta segunda temporada. Se nota que los equipos cada vez ruedan más, porque en Canarias hay muchos 'services' y la gente está cada vez más preparada. No es como al principio, que hubo una especie de 'boom' con un nivel de trabajo enorme que la gente de la isla no podía abarcar. En aquel momento, todo el mundo hacía un poco de todo. Ahora, no. Todo el mundo trabaja en un departamento concreto y tiene la cualificación necesaria para hacerlo en cualquier tipo de rodaje», a lo que añade: «Si algo tengo que destacar en este proyecto es el equipo, tanto técnico como artístico, ya que son maravillosos».

Dos actrices canarias

Silvia Naval y Mara Reina son dos canarias que aparecerán en la pantalla durante esta segunda temporada de 'Memento Mori'. «Sí, tenemos dos actrices canarias que tienen un personaje pequeñito pero con bastante importancia en la trama y estoy muy contento con el trabajo que han realizado», subraya Marcos A. Castillo.

Sus elogios se extienden al resto del reparto, incluido el protagonista Yon González. «A parte de ser un pedazo de actor, es compañero y amigo. Nos conocemos desde hace muchos años. Tengo la suerte de trabajar con muchos actores y actrices que además de compañeros de profesión son amigos. Eso lo hace todo muy fácil», destaca.

Yon González, caracterizado como Augusto Ledesma, durante el rodaje en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

La dirección de cada capítulo, en ambas temporadas, se lo reparte con Fran Parra. «Realmente, los dos grabamos un poco en todos. En cada localización tenemos alguna intervención. Pero elegimos un capítulo en concreto porque es más sencillo para dirigirse a los distintos departamentos. En la segunda temporada grabamos casi todo conjuntamente. Yo estoy grabando aquí y él a la vez en Madrid, con otra unidad pero secuencias de mis capítulos y yo de los suyos. No es fácil complementarse y por eso es muy importante encontrar un buen compañero de aventuras y batallas. Nos entendemos muy bien y creamos la serie de forma conjunta. Mi perspectiva a la hora de contar la historia él la vio desde un primer momento», asegura quien no duda en apostar de nuevo por Gran Canaria como plató para rodar si esta producción audiovisual cuenta con una tercera temporada.