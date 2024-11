Samuel L. Jackson encabeza el rodaje de la película de acción 'The Beast' en Gran Canaria El actor da vida al presidente de EE UU en una cinta dirigida por Renny Harlin, cuyo rodaje se concentra en los platós de Infecar

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de noviembre 2024, 22:56

El presidente de Estados Unidos se pasea por Gran Canaria. En concreto, por distintos enclaves de la capital, donde también disfruta de su gastronomía en conocidos restaurantes. No se trata del actual, Joe Biden, ni de Donald Trump, que desembarcará de nuevo en la Casa Blanca a comienzos de enero. Es afroamericano y responde al nombre de Samuel L. Jackson. Y es que el popular actor estadounidense, nacido en Washington en diciembre de 1948, es el protagonista del largometraje 'The Beast', cuyo rodaje acaba de recalar en la isla.

Renny Harlin es el encargado de dirigir esta película de acción, en la que Samuel L. Jackson da vida al presidente de EE UU y cuyo reparto también integran Guy Burnet y Joel Kinnaman, entre otros.

El título del filme, 'The Beast' (La Bestia) alude al coche presidencial, una limusina blindada en la que se refugia el primer mandatario yanqui durante un ataque terrorista.

En concreto, esta ficción parte cuando una milicia desconocida lleva a cabo un golpe de Estado contra Estados Unidos, que obliga a su presidente a refugiarse en este vehículo, al que los servicios secretos denominan 'The Beast', y desde el mismo descubrirá la capacidad ofensiva que tiene en sus manos para responder al ataque, tal y como ha avanzado la prensa estadounidense sobre esta producción.

El rodaje en Gran Canaria está previsto que se extienda durante varias semanas y, según las fuentes consultadas, se focalizará principalmente en los platós construidos y puestos en marcha por el Cabildo de Gran Canaria en Infecar. Hay que recordar que el de menores dimensiones cuenta con una tecnología de realidad virtual única en España.

Antes de aterrizar en la isla, este rodaje de ocho semanas de duración pasó por Madrid. En la capital del Estado uno de los escenarios elegidos fue la Plaza Mayor de Brunete, donde se filmaron de noche varias escenas los pasados días 14 y 15 de noviembre, tal y como avanzó el consistorio de esta localidad.

Renny Harlin dirige esta producción tras sustituir en el cargo a James Madigan, que había sido anunciado en un principio. El cineasta finlandés, que lleva años afincado en Estados Unidos, se ha especializado en llevar las riendas de producciones hollywoodienses de acción, entre las que figuran éxitos de taquilla como 'Jungla de Cristal 2' (1990) y 'Deep Blue Sea' (1999), a la que suma 'The Bricklayer', rodada este mismo año. También dirigió la primera entrega del filme de terror 'The Strangers' y tiene previsto llevar a cabo dos entregas más de la misma saga.

El portal deadline.com publicó el pasado 14 de noviembre que 'The Beast' es una producción de Unified Pictures junto a Bright White Light y que entre los coproductores figura el grancanario Adrián Guerra con su empresa Nostromo Pictures.

Juntos en otras películas

En el mismo portal 'online' se recogen las siguientes declaraciones de Renny Harlin sobre Samuel L. Jackson y esta película. «Sam no es solo uno de esos iconos de la pantalla, sino también un querido amigo, y unir fuerzas para otro espectáculo de acción me inspiró más allá de lo imaginable. Joel Kinnaman es otro talento magnético y también un buen amigo. De vez en cuando aparece un nuevo escritor con una voz nueva y Umair Aleem nos ha regalado un guion repleto de acción original y personajes que brotan de un profundo pozo de emociones. Sé que este equipo está tramando algo verdaderamente especial y está listo para desatar a 'La Bestia' (The Beast)».

Samuel L. Jackson y Remy Harlin han trabajado juntos en otras películas, como fue el caso de la mencionada 'Arma Letal 2' o 'Memoria Letal' (The Long Kiss Goodnight, 1996), coprotagonizada por Geena Davis.

El actor norteamericano, al que se le concedió el premio Óscar Honorífico en 2022, es desde hace décadas uno de los rostros más populares de Hollywood.

Su carrera experimentó un punto de inflexión en 1994, gracias a su personaje de Jules Winnfield en 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino. Este rol le reportó un premio Bafta y sendas nominaciones a los Óscar y los Globos de Oro. En los últimos años se ha convertido en un asiduo de las producciones de súper héroes de Marvel y también ha aparecido en la saga de 'La Guerra de las Galaxias'.